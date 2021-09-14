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Новости Политика Украины
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СИЗО (1352) тюрьма (817) Малюська Денис (292)

Малюська о судьбе Лукьяновского СИЗО: Сначала закроем самый старый 200-летний корпус. Там планируем сделать гостиницу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська о судьбе Лукьяновского СИЗО: Сначала закроем самый старый 200-летний корпус. Там планируем сделать гостиницу

Лукьяновское СИЗО (Следственный изолятор) в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу. Соответственно, арестованных переведут в другие места содержания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте. Малюська добавил, что сначала закроют самый старый 200-летний корпус - так называемый "Катька".

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", - отметил министр.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Так для себя же и строят, покрасят в зеленый цвет и дружно в нем сидеть будут после окончания полномочий или после Майдана. Позже будет видно.
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14.09.2021 13:25
+3
Давай уже сразу как в Норвегии - всем можно на выходные домой разойтись. гостиницу блин - для кого строить то? ах да, скоро туристический бум будет, или как?
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14.09.2021 13:11
+1
повилазили піаритись усі молюски від кабміну , котрим пророкують підсрачник. Дивовижно бомбили зелених на вчорашній Свободі Слова у Пінчука -Гетьманцева й якусь ще одну рижу неБезумну . Олігархи йдуть шяхом зливу вови -це так помітно !!! такі як Пінчук дуже залежить від спіпраці з Заходом , а такий як Ахмєтка теж хоче стати проЗахідником щоб далі зберегти нажите...
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14.09.2021 13:15
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14.09.2021 13:08 Ответить
Давай уже сразу как в Норвегии - всем можно на выходные домой разойтись. гостиницу блин - для кого строить то? ах да, скоро туристический бум будет, или как?
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14.09.2021 13:11 Ответить
Так для себя же и строят, покрасят в зеленый цвет и дружно в нем сидеть будут после окончания полномочий или после Майдана. Позже будет видно.
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14.09.2021 13:25 Ответить
Этот имбицил не в той сфере работает)
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14.09.2021 13:14 Ответить
повилазили піаритись усі молюски від кабміну , котрим пророкують підсрачник. Дивовижно бомбили зелених на вчорашній Свободі Слова у Пінчука -Гетьманцева й якусь ще одну рижу неБезумну . Олігархи йдуть шяхом зливу вови -це так помітно !!! такі як Пінчук дуже залежить від спіпраці з Заходом , а такий як Ахмєтка теж хоче стати проЗахідником щоб далі зберегти нажите...
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14.09.2021 13:15 Ответить
В пух і прах розбили) А та рижа - Роксолана Підласа, ще одна мадам, яка намагалася довести, що за їх зброд 58% населення...
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14.09.2021 13:20 Ответить
то було ПРОСТО насолода спостерігати )).
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14.09.2021 13:22 Ответить
Мілованов, людина Пінчука, радник ОПУщеного офісу зрадників України - навряд чи це вигідно Пінчуку . Після того як у п"ятницю Марина здала ще й турецьку розвідку по вагнергейту, аби тільки якось відмивати ОПУ - від цієї комісії пішла така зрада вови, котру вже не зупинити.
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14.09.2021 13:21 Ответить
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14.09.2021 13:36 Ответить
Министр, как знаток прошлого, явный кретин. Откуда такие "познания", похоже зеки или тюремщики просвещением министра занимались?

Лукьяновский тюремный замок был построен царским режимом почти на полсотни лет позже, во всяком случае он начал функционировать как тюрьма в 1863 году.

Не поверю, что Мордор, оккупировавший Украину, мог бы посчитать для себя возможным больше 40 лет держать тюрьму пустой после окончания строительства.

Одна из самых кровожадных на планете монархий тюрьмам быстро применение находила, несмотря на то что в запасе для узников у нее всегда был огромный "гулаг" из Сибири.
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14.09.2021 13:40 Ответить
Ну на счет кровожадной монархии вы явно погарячились...

Враги монархии...рэволюционеры...в ссылках на охоту ходили...и дом работниц имели...и ни в чем себе не отказывали...

Та и адвакатура и суды в росимперии были такие что посадить кого то было не так то просто...

В общем кровожадость монархии это сказки большевиков...
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14.09.2021 13:47 Ответить
"Гостиницу, скорее всего"...
- Алло, єто гостиница? А до которого часа у вас check-in?
- Чек-ин у нас по звонку.
или
- Здравствуйте, у вас для меня забронирован номер.
- Да, уже нашел. Лицом к стене! Руки за спину!
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14.09.2021 13:55 Ответить
Место рядом с центром Киева молюскам покоя не дает
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14.09.2021 14:01 Ответить
там такое местечко, все стены пропитаны страхом и страданиями. все шаманы и церковники вместе не освятят.
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14.09.2021 23:35 Ответить
Дурдом ждет малюску с распростёртыми объятиями.
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15.09.2021 17:14 Ответить
 
 