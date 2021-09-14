Малюська о судьбе Лукьяновского СИЗО: Сначала закроем самый старый 200-летний корпус. Там планируем сделать гостиницу
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Лукьяновское СИЗО (Следственный изолятор) в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу. Соответственно, арестованных переведут в другие места содержания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.
"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - отметил министр.
Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте. Малюська добавил, что сначала закроют самый старый 200-летний корпус - так называемый "Катька".
"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", - отметил министр.
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Лукьяновский тюремный замок был построен царским режимом почти на полсотни лет позже, во всяком случае он начал функционировать как тюрьма в 1863 году.
Не поверю, что Мордор, оккупировавший Украину, мог бы посчитать для себя возможным больше 40 лет держать тюрьму пустой после окончания строительства.
Одна из самых кровожадных на планете монархий тюрьмам быстро применение находила, несмотря на то что в запасе для узников у нее всегда был огромный "гулаг" из Сибири.
Враги монархии...рэволюционеры...в ссылках на охоту ходили...и дом работниц имели...и ни в чем себе не отказывали...
Та и адвакатура и суды в росимперии были такие что посадить кого то было не так то просто...
В общем кровожадость монархии это сказки большевиков...
- Алло, єто гостиница? А до которого часа у вас check-in?
- Чек-ин у нас по звонку.
или
- Здравствуйте, у вас для меня забронирован номер.
- Да, уже нашел. Лицом к стене! Руки за спину!