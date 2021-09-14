Для приобретения жилья ветеранам АТО на следующий год выделили 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

Правительство заложило в проект бюджета на следующий год 100-процентное финансирование приобретения жилья для ветеранов АТО, которые стоят за ним в очереди.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы закладываем в бюджет на следующий год 5,5 миллиардов гривен, чтобы приобрести жилье всем ветеранам АТО, которые стоят в очереди за таким жильем", - отметил глава правительства.

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