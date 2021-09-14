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Для приобретения жилья ветеранам АТО на следующий год выделили 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для приобретения жилья ветеранам АТО на следующий год выделили 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

Правительство заложило в проект бюджета на следующий год 100-процентное финансирование приобретения жилья для ветеранов АТО, которые стоят за ним в очереди.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы закладываем в бюджет на следующий год 5,5 миллиардов гривен, чтобы приобрести жилье всем ветеранам АТО, которые стоят в очереди за таким жильем", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем

Автор: Богдан Гуньковський
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Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Булоб цікаво подивитись на список цих т.зв. ветеранів АТО???))))
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14.09.2021 13:23 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом...
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14.09.2021 13:36 Ответить
А в очередях на жилье годами, десятилетиями стоят военные, которые и не все в АТО были. Не стыдно, что за 30 лет службы все министры обороны обещали жилье и воз поныне там? А и не секрет, что присутствует пррслойка так называемых ветеранов БД, которые или несколько дней были, да и то, очень далеко от передовой, или исключительно штабные командировки. Как то однобоко все, громкие слова, а на месте кидалово. И ещё ведь не секрет, что даже просто получить эти заявленные квартиры - нужно нужным людям откатить откат в проценте определённом. Кто то, кажется, Данилов, недавно грозился сделать прозрачной схему получения жилья. И опять заглохло все.
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14.09.2021 13:43 Ответить
Афганцы до сих пор ждут жилье. Разбазарят бабки инфа сотка
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14.09.2021 13:50 Ответить
Для прокурорських, з УБД...
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14.09.2021 13:51 Ответить
Гадаю ,що 50% ветеранів АТО ,це т.зв. "ветерани" !!!))))
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14.09.2021 14:01 Ответить
Угу и больше половину получат номинальные учасники БД. Может проще и справедливей раздать СНАЧАЛА вдовам и детям учасников, затем инвалидам, затем раненым. Так будет чесно.
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14.09.2021 14:14 Ответить
Извини, что остался живой? Проза жизни, вдова героя выйдет замуж вновь ( и это правильно), дети героя они или дети или взрослые не имеющие отношения к героической жизни и смерти героя. Так что очередность получения жилья для ветеранов давно продумана и не лишена смысла.
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14.09.2021 15:22 Ответить
Пошел третий год виртуального выделения ЗЕлядями денег всем на все. Но почему-то всем всего не хватает.

И это не удивительно, если бюджет, из которого все это "выделяется" имеет отрицатиельное значение,которое только увеличивается с каждым годом.
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14.09.2021 14:22 Ответить
 
 