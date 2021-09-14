24-летний украинский воин Демьян Данылив погиб 13 сентября в результате российского обстрела вблизи Причепиловки. ФОТО
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Накануне, 13 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Львовщины - старший солдат, командир механизированного отделения Данылив Демьян Петрович.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Сообщается, что Данылив родился 12 августа 1997 года. Родом он из села Рудники, Николаевского района.
"Данилив Демьян получил пулевое ранение головы несовместимо с жизнью во время выполнения боевых задач вблизи села Причепиловка, Новоайдарского района Луганской области", - сказано в сообщении.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Вечная память защитнику Украины!" - добавили в ведомстве.
По данным Цензор.НЕТ, Демьян Данылив служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.
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С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простились в Запорожье.
14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
https://www.facebook.com/deniszprua/posts/370148674657596?__cft__[0]=AZWvivEbf_PL8hOrIZ3h-gzx00oCSanI_2mZfs-D1x6i-TK7WsN4QLlPG5TAADic9KTP4nM-EHizHVfVYghmijU6RRd1keFC75V-zJJ6zVfaODbldV9VjPUXKp4YG2SJxzQ&__tn__=%2CO%2CP-R
Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.
Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".
Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.
І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.
А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.
Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".