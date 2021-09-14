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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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24-летний украинский воин Демьян Данылив погиб 13 сентября в результате российского обстрела вблизи Причепиловки. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Накануне, 13 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Львовщины - старший солдат, командир механизированного отделения Данылив Демьян Петрович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Сообщается, что Данылив родился 12 августа 1997 года. Родом он из села Рудники, Николаевского района.

"Данилив Демьян получил пулевое ранение головы несовместимо с жизнью во время выполнения боевых задач вблизи села Причепиловка, Новоайдарского района Луганской области", - сказано в сообщении.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Вечная память защитнику Украины!" - добавили в ведомстве.

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24-летний украинский воин Демьян Данылив погиб 13 сентября в результате российского обстрела вблизи Причепиловки 01
Демьян Данылив

По данным Цензор.НЕТ, Демьян Данылив служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.
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Топ комментарии
+24
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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14.09.2021 13:51
+22
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14.09.2021 13:29
+19
Українці сумують 😪😪😪
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14.09.2021 13:49
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14.09.2021 13:29 Ответить
https://www.facebook.com/deniszprua/posts/370148674657596?__cft__[0]=AZWvivEbf_PL8hOrIZ3h-gzx00oCSanI_2mZfs-D1x6i-TK7WsN4QLlPG5TAADic9KTP4nM-EHizHVfVYghmijU6RRd1keFC75V-zJJ6zVfaODbldV9VjPUXKp4YG2SJxzQ&__tn__=%2CO%2CP-R

С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простились в Запорожье.


14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
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14.09.2021 14:10 Ответить
Українці сумують 😪😪😪
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14.09.2021 13:49 Ответить
С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простились в Запорожье.

14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 началась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

https://www.facebook.com/deniszprua/posts/370148674657596?__cft__[0]=AZWvivEbf_PL8hOrIZ3h-gzx00oCSanI_2mZfs-D1x6i-TK7WsN4QLlPG5TAADic9KTP4nM-EHizHVfVYghmijU6RRd1keFC75V-zJJ6zVfaODbldV9VjPUXKp4YG2SJxzQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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14.09.2021 14:11 Ответить
Дуже сумно, коли гинуть за Україну наші патріоти. У Дем'яна Даниліва ще було все життя попереду, але віддав своє життя за нас з вами, щоб російські загарбники не захоплювали нашу землю. Слава Герою! Смерть окупантам!
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14.09.2021 16:07 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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14.09.2021 13:51 Ответить
зеля"! еще одна жизнь на твоей совести.
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14.09.2021 13:58 Ответить
Під час президентства Зеленського на фронті загинуло вже більше 300 українських бійців, тисячі були поранені - і саме тому його технологи порадили переорієнтуватися на "патріотичну" риторику та заговорити про "загрозу РФ", а не через різке прозріння та свідомий захист держави.

Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.

Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".

Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.

І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.

А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.

Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".
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14.09.2021 15:31 Ответить
Очень жаль. Молодой. Жить и жить
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14.09.2021 14:30 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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14.09.2021 14:38 Ответить
Вічна пам'ять Захиснику України...
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14.09.2021 18:50 Ответить
не забудем не пробачим . смерть московській орді
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14.09.2021 20:19 Ответить
Герої не вмирають.
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15.09.2021 07:30 Ответить
БайрактарьІ простаивают. Запустите хоть один пусть наведет ужас на орков, чтобьІ им бьІло не до обстрелов.
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15.09.2021 07:42 Ответить
 
 