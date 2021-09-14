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Ткаченко Александр (429) украинский язык (1165) латиница (15)

Ткаченко о переходе на латиницу: Сначала надо всем хорошо выучить украинский язык

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ткаченко о переходе на латиницу: Сначала надо всем хорошо выучить украинский язык

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает инициативу о переходе на латиницу как минимум преждевременной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр заявил на открытии 11-го Международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK.

Комментируя мнение главы СНБО Алексея Данилова о целесообразности перехода на латиницу, Ткаченко заявил, что "сначала нам надо всем выучить хорошо украинский язык", а потом говорить о латинице.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Читайте: Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Оце переглянув коменти і тільки два українською. Це що кричати що Данілов не правий а користуватися українською слабо? А прапорці у всіх українські. Це мабуть таки какая ражніца толька лишь би калбаса біла по 2.20 і фсьо па русскі
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14.09.2021 13:49
+6
в гуглі забанили? пошукай в якому році перша книжка була надрукована в Україні. А в якому в москалів? пошукай коли в Україні з'явився перший університет? а коли в москалів?....
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14.09.2021 14:45
+5
Той самий випадок, коли я не тільки перед Зе!виборцями ай сам перед собою можу сказати - я за це непорозуміння не голосував. І з кожним днем тих хто "не голосував" буде все більше. До тих хто ще до виборів заявляв про несприйняття такого курсу будуть добавлятися ті хро протверезів але не хоче зізнаватись что саме він своїм голосом вибрав сміховисько.
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14.09.2021 14:07
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Вместо того чтобы этого обалдуя, который Данилов, просто поставить в надлежащую позу, за откровенную провокацию, эту тему продолжают муссировать. Зачем? Стало мало "мовного вопроса"? Что, уже решился? Хрена! Но, надо побежать впереди паровоза... Беги, Данилов, который глава СНБО, вроде как.
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14.09.2021 13:38 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!

(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)

Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.

1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";

2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);

3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).

Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).

...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...

Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.

Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.

І хай згинуть наші воріженьки.

Стоїмо (с).
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14.09.2021 13:51 Ответить
Згоден. Левова частка коментарів використовують маасковське нарєчіє/новояз. Для початку пишіть українською.
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14.09.2021 13:39 Ответить
В жопу себе засунь латиницу, кретин. На арабицу еще предложите перейти.

Не украинский язык учить нужно сначала, а историю Украины и то, кто русских научил писать.
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14.09.2021 13:42 Ответить
То есть Украинцы научили русских писать. Подтверждение можно. И одновременно грамоты и иные документы на украинской.
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14.09.2021 14:33 Ответить
в гуглі забанили? пошукай в якому році перша книжка була надрукована в Україні. А в якому в москалів? пошукай коли в Україні з'явився перший університет? а коли в москалів?....
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14.09.2021 14:45 Ответить
Ну просветите недалекого. В истории есть Иван Федоров и Франциск Скорина. Это в Украине?
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14.09.2021 15:10 Ответить
"А потом «понеслось»! 1720 год - «…дабы внов книг никаких, кроме церковных прежних изданий, не печатати, а оные старые книги с такими же церковными книгами справливать прежде печати, с теми же великороссийскими печатьми, дабы никакой розни и особаго наречия в них не было…».

(Кстати, а не скажете, куда из Москвы, при Иване Грозном, делись первопечатник Иван Федоров и его помощник, «литвин» Мстиславец, после того, как мракобесы московские «печатню» сожгли? Ведь целый век после этого книг в Московии не печатали!

Правильно, в более культурную землю - в Украину сбежали, на Волынь, во владения князей Острожских, где продолжили печатание книг. Украина до сих пор помнит и чтит «первопечатника», поэтому в «сердце украинской «самостийности» - во Львове, ему, «москалю!», высится величавый памятник (А в Москве, в 1909 году, через сутки после открытия памятника Федорову у подножия появился венок с надписью: «Первому мученику русской печати». Полиция тогда «с ног сбилась», «крамольника» разыскивая. То-то же…).

Со времен Богдана Хмельницкого чуть ли не в каждом селе, а не то, что в сотенном местечке, существовали школы. Там, стараниями священников, а также «мандрівних дяків» («путешествующих дьяков»), то есть, «спудеев» (студентов), выпустившихся из семинарии и ищущих себе место службы, даже дети простых крестьян грамоте обучались. (В такой школе, в своё время, учился Тарас Шевченко). (И это в те времена, когда многие родовитые бояре Московии крест вместо подписи ставили, а для чтения дьяков звали, так как сами «грамоте не разумели». Что, неправда?! А вспомните, как Петр Первый «в науку» своих русских дворянских «недорослей» палкой загонял!).

Начали «борьбу за просвещение» при Екатерине ІІ, «просвещённой» императрицы, с «мандрівних дяків». Хватали, били кнутом и ссылали в монастыри, по большей части, на северо-восток империи, «на покаяние». Там - монастырская темница, хлеб и вода. И каторжный труд, «во искупление греха». Потом взялись за сельские школы. Через два века сельские школы в Украине были уничтожены: 1740 г. - на Левобережной Украине было 866 украинских школ, а в начале ХІХ века, Черниговский епископ уведомляет генерал- губернатора, что у него нет «малороссийских» школ".
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14.09.2021 15:18 Ответить
Русских, точнее московитов, научили писать Метелий Смотрицкий и Зизаний Лаврентий. Они дали русским, точнее московитам азбуку, первый словарь московитский на руський(украинский) ЛЕКСИС.
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14.09.2021 15:19 Ответить
"А ведь в Московии-России не было подобных гонений на русский язык, как на украинский! Началось еще 1690 году, когда московский патриарх Иоаким, издал указ о запрете печатания «…полские и литовские (белорусские) печати книг…». Это тот патриарх, который тогда сам писал о своих, «московитских» священниках, что «…иерархи, назначенные, грамоте не знают…», а священников наиболее грамотных из Киева тянули в Московию чуть не два века.. Выпускник Киево-Могилянской академии, Дмитро Туптало (позже, в истории «русской» православной церкви, именовался епископом Димитрием Ростовским, канонизированный Российской православной церковью, как «русский святой»), Стефан Яворский, ведущий церковный иерарх при Петре Первом, был им лично из Киева приглашен. Достаточно «копнуть» фамилии священников тогдашних - процентов восемьдесят украинские…"
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14.09.2021 14:50 Ответить
Значит белорусские книги были?
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14.09.2021 15:12 Ответить
Не було "білоруських" Бо "білорусами" "литвинів" почали іменувать при Катерині ІІ коли була анексована частина Жечі Паспалітай у яку входили землі Великого князівства Литовського! І "російських" книг не було - бо не існувало Росії а була "Московія" А от "литовські" -були !
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14.09.2021 15:31 Ответить
подгорать начало, лаптеногий?

Смотри кто такие Метелий Смотрицкий и Зизаний Лаврентий и что они для русских сделали.
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14.09.2021 15:07 Ответить
Иезуиты. Это пипец.
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14.09.2021 15:15 Ответить
А з яких це пір люди православного віросповідання були єзуїтами? Хмельницький і добра половина української старшини (шляхти) тежучилися в єзуїтських учбових закладах - вони теж"єзуїти"?!!! Смотрицький - православний шляхтич з Поділля

І де вас на "Лахту" набирають? На яких "помийницях"?!
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14.09.2021 15:38 Ответить
Да и Вильно они писали. А причем тут Украина?
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14.09.2021 15:18 Ответить
Тебе не на форум Цензора нужно, а к специалистам в белых халатах. На стационар.
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14.09.2021 15:22 Ответить
Данілов все ж таки правий. Більшість російськомовних вважає-КАКАЯ РАЖНІЦА НА КАКОМ ЯЗІКЕ ЯЗІКАТЬ. А от латиниця зразу рве на кавалки МІШЕБРАТЬЯ та АДІННАРОТ
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14.09.2021 13:43 Ответить
Латиниця когось там рве тільки в наших фантазіях - а так вони просто ржуть з подібних ініціатив.
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14.09.2021 13:47 Ответить
від того що кацапня рже з наших ініціатив є важливим тільки для самої кацапні, у адекватного українця іх "ржаниє" викликає іронію та жаль до розумогового рівня таких ржакофф
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14.09.2021 14:14 Ответить
Да чо там, все на даніліцу.
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14.09.2021 13:43 Ответить
А не замахнутся нам на Кирилла понимаешь ли Мефодия?!
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14.09.2021 13:48 Ответить
на латиницу нужно переводить "руский украинский язык"(с).

И пускай на нем мендель с зеленским общается.
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14.09.2021 13:46 Ответить
Не такой уже дурак этот Данилов.

Что бы уверенно оторваться от русского языка и культур-мультур переход на латиницу очень полезная вещь. Я сам не в восторге от планов перейти на латиницу, но что бы нормально влиться в европейское общество я бы согласился.

Я вільно володію трьома мовами, українською, російською та англійскою, але багало людей латиницю знають тільки з обгорток цукерок. Тож латиниця добре допоможе широкому загалу в вивчені іноземнх мов в подальшому.

Хто стоїть на місці завжди відстає від тих хто йде в перед.

Нажаль, поки не вімруть всі хро народився в совку прогресу не буде. Це історичні реалії.
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14.09.2021 13:47 Ответить
+1

И винторогих с русскоязычной челюстью меньше будет по форумах бродить.
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14.09.2021 13:52 Ответить
реальных винторогих действительно мало станет.

а вот профессиональные тролли с ботоферм быстро адаптируются и к латинице и к новым временам. к сожалению.
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14.09.2021 14:00 Ответить
Ідіоте, "європейськоє общество" - це вже араби з афганцями. Куди ти вливаться зібрався?
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14.09.2021 14:03 Ответить
Не хвилюйся, з таким баченням світу як у тебе, ти в Європу влитись не зможешь. Від того що південь та захід Одеської одбласті повній сіл с больгарами, молдаванами та гагаузами, Одеська область не перстала бути Украіною. Отож і кілька десятків тисяч мігрантів не змінять Європу. Зате кілька мільйонів россіян на заході Укарїни та в Криму змогли змінити Україну. От тут є над чим задуматись.
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14.09.2021 14:11 Ответить
Тобе не влаштовує українська абетка? Збирай чемодан і вали звідси. Туди, де все влаштовує.
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14.09.2021 14:25 Ответить
чисто кацапский ответ, "не нравится Россия - валите в США!"

я в себе на батьківщині, не тобі вказувати де і як мені жити.

и вообще, ты кацаский троллина, уже неделю наблюдаю за твоими "опусами.
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14.09.2021 15:14 Ответить
Дебіле, ти, як я зрозумів, шоколадний придурок. Тільки їм скрізь кацапи ввижаються. Чи сам замаскований кацап? Яку "нєдєлю" ти "наблюдаєш", прицюцюркуватий дурко, коли я всього четвертий день на сайті? Ти українською навіть писати не годне, гуглом перекладаєш зі своєї москальської. Так, ти і є перевертень і лютий ворог України, бо тільки ворог може бажати, щоб українці відмовились від своєї культурної спадщини, перестали бути самостійним народом і кудись "влилися".
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14.09.2021 16:24 Ответить
если кремлебота начало подкидывать, значит попали ему в самое больное место
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14.09.2021 20:04 Ответить
Згоден, їх підкидає від всього українського. Все українське намагаються змінити: то герб, то назву, тепер і за абетку взялись.
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14.09.2021 20:08 Ответить
не понял ты.

ты уже влился в западный мир, сидишь во вражеском интернете, пишешь через девайс, в котором нет ничего украинского, он сделан исключительно из закордонных комплектующих и с вражеской операционкой, стопудово даже трусы на тебе турецкие, не говоря про футболку и джинсы, ездишь на подержаной иномарке и получаешь зарплату на карту VISA или MASTERCARD, слушаешь иностранные группы через иностранные форматы мр3, пьёшь итальянский кофе с шоколадкой из бразильского какао

и рассуждаешь о патриотизме и какие все вокруг проклятые враги, куда не глянь тебе все вокруг тебе виноваты.

хочешь быть самостійним? вперёд в лес и выключи интернет.

удачи
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14.09.2021 20:20 Ответить
и ошибки делаешь, у тебя украинский язык в русской стилистике
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14.09.2021 20:21 Ответить
Ти, я бачу, або ідіот, або прикидаєшся. До чого тут користування послугами чи речами, за які заплатив і нікому нічого не винен до самостійності? Зовсім зі здоровим глуздом не дружиш?
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14.09.2021 22:30 Ответить
И много вас таких кто хочет отказаться от исторического наследия. Можно понять казахов, к примеру, у них не было своей письменности. Но вы же Киевская Русь.
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14.09.2021 14:37 Ответить
У казахів була своя писемність, як і в киргизів та узбеків. Так само, як у турків, татар і таджиків, був також Коран.
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14.09.2021 14:55 Ответить
Нет У них не было письменности от слова совсем
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14.09.2021 15:19 Ответить
Вы там все не очень далекие или через одного Коран на арабском!!!
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14.09.2021 15:20 Ответить
Не було у них "своєї" писемності Була лише арабська (виключення - предки таджиків та осідлої частини узбеків Вони - суміш "согдів" осідлих і прийшлих кипчаків От вони до завоювання арабами мали свою писемність, подібну до древньоїранської, бо теж були вогнепоклонниками) Основна маса грамотних казахів писали переважно арабською мовою: лише деякі - як Ахмед Ясаві, писали "чагатайською" (середньоазіатський діалект на основі кипчакських мов) використовуючи арабську абетку Були спроби в 20-х ввести для казахів "латиницю" але в 30-ті ХХ ст (після закінчення "ігр в коренізацію") казахів змусили перейти на "кирилицю"
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15.09.2021 05:41 Ответить
У тебя тоже нет своей.. Тебе её славяне подарили
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14.09.2021 14:56 Ответить
Українською володієш вільно, але так собі. Забагато помилок в чотирьох реченнях, причому не описок, а саме помилок.

так что прав Ткаченко: учим получше грамматику, а уже потом perehodimo na latiniciu ))
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14.09.2021 15:06 Ответить
а я не на екзаменах, як хочу так і пишу.

а такі як ти, коли палець показує на небо то дивляться лише на палець.
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14.09.2021 15:10 Ответить
ну, вибач мене. Коли чимось хизуються, я звертаю увагу на те, чим саме
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14.09.2021 15:18 Ответить
а кто чем "хизується" это интересно тем кто это хочет видеть, я лично такого не писал и не вижу. но, каждому своё.

а по поводу "много ошибок", я пишу быстро и не смотрю на наличие ошибок, меня это не волнует вообще, это волнует тех кто аргументов с разговоре не имеет и начинает переходить на личности, типо "на себя посмотри, а кто ты такой, а у тебя вся спина белая" и так далее. От тебя потянуло Ростовом, брррр...
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14.09.2021 15:28 Ответить
да ты просто коммент написал на украинском, чтобы "обосновать" свое мнение, которое тут не очень популярно, чтобы не заминусили, верно же? )

мне тоже часто приходится начинать комментарии "я патриот, но с дураками не согласен в том-то"

но по-украински ты действительно пишешь с ошибками, это факт
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14.09.2021 15:32 Ответить
глуп ты и невежественен
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14.09.2021 15:37 Ответить
прости
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14.09.2021 15:37 Ответить
Оце переглянув коменти і тільки два українською. Це що кричати що Данілов не правий а користуватися українською слабо? А прапорці у всіх українські. Це мабуть таки какая ражніца толька лишь би калбаса біла по 2.20 і фсьо па русскі
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14.09.2021 13:49 Ответить
Почему-то все на русском комментируют
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14.09.2021 14:52 Ответить
Для того й потрібна латиниця, щоб нарешті вивчили українську. А коменти латиницею по-московськи й читати ніхто не буде.
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14.09.2021 14:58 Ответить
Тільки вдумайтесь: зрада державних інтересів по вагнерівцях, проблеми з пенсіями і лікарняними, жовта зона і погані темпи вакцинації, криза в економіці, населення бідніє і зростає борщовий набір, а Зеленський і слуги пропонують: латиницю, герб , олімпіаду і перейменувати країну
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14.09.2021 13:55 Ответить
Той самий випадок, коли я не тільки перед Зе!виборцями ай сам перед собою можу сказати - я за це непорозуміння не голосував. І з кожним днем тих хто "не голосував" буде все більше. До тих хто ще до виборів заявляв про несприйняття такого курсу будуть добавлятися ті хро протверезів але не хоче зізнаватись что саме він своїм голосом вибрав сміховисько.
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14.09.2021 14:07 Ответить
Тоняк. А потом учить заново.

Ведь переход на латиницу ну нифига не отразится на орфографии и правописании.
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14.09.2021 14:18 Ответить
Наче і правильно все каже цей міністр ткаченко, але чомусь на телебачення мовний закон ігнорують і не мінкультінфополітики і не чешеться, комісія з телебачення та радіомовлення на це відреагувала аж ніяк. Нещодавно попався мені випуск мастершефа, так там лише двоє з учасників розмовляють українською. І поки ця тенденція зберігатиметься українські діти, які вчаться в українських школах українською мовою будуть розуміти що в Україні можна стати відомим та успішним тільки якщо па-рускі, па нармальнаму.
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14.09.2021 14:28 Ответить
Это все из-за комплексов. Украина пытается имитировать западную цивилизацию через внешние атрибуты, как колхозник который напялил смокинг.
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14.09.2021 14:33 Ответить
Вот здесь согласен на все сто. Как пел Макаревич не надо прогибаться под мир, пусть он прогнется для нас
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14.09.2021 14:49 Ответить
На жаль тут гнуть в коментарях па-рускі. А треба навпаки.
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14.09.2021 15:10 Ответить
то ти щось попутав українців з москалями.... Це кацапія пробує імітувати західну цивілізацію через зовнішні атрибути, як алкоголік, який "напяліл" смокінг! В москалів елементарних НАЗВ МІСЯЦІВ не було поки в заходу не вкрали "январь - january, фєвраль - february...."
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14.09.2021 14:49 Ответить
"фамилия" звідки у них? Це французькою і іспанською "сім'я"
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14.09.2021 15:13 Ответить
Коли я почала вчити італійську,проблема з якою я стикнулася це були правила читання і вимови.Тому що українська мова-це коли ти один раз вивчив абетку,ти автоматично зразу вмієш читати і писати.А в італійській,як і у всіх інших європейських мовах,просте знання алфавіту є до нічого,бо виникає питання як цей алфавіт скласти у слово і як це слово прочитати.Я люблю свою мову,тому що вона є геніально проста.Я не розумію,чому я повинна міняти свою ідеальну абетку на якийсь сурогат чеської і словацької.Ви думаєте,що якщо я «щ» напишу як «sch" то всі відразу зрозуміють про який звук йде мова?Не знаю як там в німецькій,але в італійській букво сполучення «sch" вимовляється як «к».Ось,догодливі українці напишуть свій «борщ»для італійців як «borsch".А італійці візьмуть,тай прочитають це як «борк».І треба буде змиритися,ми ж б..ть так хочемо до тої Європи,що будем їсти «борк» замість «борщу
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14.09.2021 14:38 Ответить
да это всерьез и не обсуждается

глупости выставляют напоказ, чтобы отвлекать внимание от действительно важных вопросов
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14.09.2021 15:10 Ответить
А навіщо італійцям читати українською, чи у вас завихрення сталося. Читати і писати українською будемо ми, і розрізнимо де борщ. В Європі по-різному пишуть: худіо, юда, жид, а у нас "єврей".
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14.09.2021 15:20 Ответить
На все це хочется сказать

А э в нас мова своя Чудова и э краса

И не обращайте внимание на словоблудство
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14.09.2021 14:43 Ответить
Не паплюж мову. Пиши рідною, собачою
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14.09.2021 15:00 Ответить
Выучить хорошо украинский ..
Ха-ха-ха.
Может еще и от суржиков избавиться?
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14.09.2021 14:52 Ответить
Паравоз. Вы еще суржика или трасянки в Беларуси не слышали
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14.09.2021 14:54 Ответить
Прокатитесь по Закарпатью ...
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14.09.2021 14:59 Ответить
"Человек,неспособный усвоить и изъясняться на языке страны своего рождения и проживания есть дебил"

Карл Маркс

Точка
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14.09.2021 14:56 Ответить
Так это коммунист а В Украине они запрещены. Как Вы можете цитировать. СБУ придет.
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14.09.2021 15:00 Ответить
хорошо,подпишем Поль Гоген или Батька Лукашэнка - суть это как-то меняет ?
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14.09.2021 15:14 Ответить
Да он был еврей и ненавидел русских, к которым в то время присоединяли и украинцев
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14.09.2021 15:04 Ответить
"Всі люди браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу... а загалом- я гуманіст, не то шо ви папаша."
Жан - Поль Лавуазьє

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14.09.2021 15:16 Ответить
"Птінєц Каламойскаґа" і українська мова ...
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14.09.2021 15:06 Ответить
Много стран имеют в своём обращении несколько оф. языков (на вскидку, Канада, Швейцария), и в своей жизни считают что не столь важно на каком ты говоришь, гораздо важнее как ты поступаешь и что творится в твоей голове.

Помните про воробья зимой в дерьме, не каждый кто тебя обосрал твой враг и не каждый кто тебя вытащил из дерьма твой друг. Так что не каждый кто разговаривает на украинском патриот Украины и не каждый кто разговаривает на русском её враг.

Хоть латиница, хоть арабская вязь, не имеет значение, гораздо важнее прогнать своих тараканов из головы и жить по человечески.

Простите что на русском, у меня нет украинской раскладки.
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14.09.2021 20:11 Ответить
Пам'ятаю, був колись такий собі міністр МВС Луценко, і запропонував він перейменувати міліцію в поліцію. Ой що почалось, і дорого, і не наразі, жахіття пророчили всілякі, отаке як зараз.
А потім москалі перейменували свою міліцію в поліцію, і тільки після цього в Україні теж так зробили, і що, а ніхто навіть не муркнув.
То ви шановні, і не дуже, уважно вдивляйтеся в дупу москалям, щоб не дай боже не пропустити, коли вони випередять латиницю,
Бо може вийти невдобно, що ми самі якось отак, як дорослі, ще "осерчают" на нас.

Суб'єктивізм то не про вас, бо бути на побігеньках, озираючись, щоб чогось несподіваного не трапилось, чи мо нагнівався хтось, авжеж так простіше жити, і то є ваше все.
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14.09.2021 22:14 Ответить
Москалі як були неграмотні "кирилицею" так і на "латиниці" такими ж неграмотними залишаться!

- Чому українці російською мовою пишуть грамотніше самих росіян?

- Тому що вони вчать російську мову в школі - з підручником і ручкою в руках, а не як росіяни - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою в зубах ..
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15.09.2021 05:49 Ответить
Никогда не писало латиницей. Не о чем говорить.
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14.09.2021 23:32 Ответить
В Україні вже розроблена своя абетка-шрифт "Рутенія" чому ми про неї постійно забуваємо?
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19.09.2021 13:48 Ответить
Ви спочатку навчіться плавати, а тоді вже ми наллємо води в басейн, сказав міністр.
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06.11.2021 08:40 Ответить
Після переходу на латинку треба буде просто відключити в усіх соцмережах можливість спілкуватися кирилицею. Так і очистимо свої мережі від цього лайна.
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06.11.2021 08:48 Ответить
 
 