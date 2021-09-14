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бюджет (4808) госбюджет (1156) стипендии (198) студенты (629) Шмыгаль Денис (2327)

Минимальная стипендия в вузах с 1 января вырастет до 2 тыс. грн, в ПТУ – до 1,25 тыс. грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Минимальная стипендия в вузах с 1 января вырастет до 2 тыс. грн, в ПТУ – до 1,25 тыс. грн, - Шмыгаль

Правительство планирует повысить студентам стипендии.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 1 января минимальная стипендия в высших образовательных учреждениях составит 2 000 гривен, усиленная для отличников – 2 550", - рассказал премьер о заложенных в проект Госбюджета на следующий год показателях.

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По словам Шмыгаля также запланировано повышение стипендий в учреждениях профессионального образования.

"Знает ли кто-то из вас какой была официальная стипендия в профтехучреждениях? 480 гривен. А учитывая стоимость билета, доехать из района в областной центр иногда стоит 100 гривен. То есть вы понимаете, каким был размер стипендии. Но мы ее увеличиваем пока в 2,5 раза. То есть минимальная стипендия в ПТУ будет 1250 грн. Но это не окончательная цифра. Мы будем работать над этим вопросом и искать варианты, как поддержать студентов в следующем году", - подчеркнул глава правительства.

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Топ комментарии
+3
при условии что стипендию получают только те кто попал на бюджет и те кто показывает хорошую успеваемость по результатам сессии. а бюджетников у нас от 5 до 15% в зависимости от уч.заведения
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14.09.2021 13:41
+3
От діла... Вчителька яка все життя пропрацювала з дітками, має 40 років стажу отримує пенсію таку як студент стипендію. Я нічого не маю проти розміру стипендії, але чого у вчительки, моєї судсідки, за 40 років праці пенсія в 2200 грн.?
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14.09.2021 13:47
+2
Стипендия выше пенсии? Круто. Расстреливайте уже после 60-ти лет, что-ли.
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14.09.2021 13:40
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Стипендия выше пенсии? Круто. Расстреливайте уже после 60-ти лет, что-ли.
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14.09.2021 13:40 Ответить
Як кажуть: зроби користь державі - помри у день виходу на пенсію
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14.09.2021 14:48 Ответить
при условии что стипендию получают только те кто попал на бюджет и те кто показывает хорошую успеваемость по результатам сессии. а бюджетников у нас от 5 до 15% в зависимости от уч.заведения
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14.09.2021 13:41 Ответить
и при условии что єти бюджетные изменения примут. Пока что єто прожекты
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14.09.2021 13:43 Ответить
Коли військовим збільшите виплати, мерзотники?
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14.09.2021 13:43 Ответить
От діла... Вчителька яка все життя пропрацювала з дітками, має 40 років стажу отримує пенсію таку як студент стипендію. Я нічого не маю проти розміру стипендії, але чого у вчительки, моєї судсідки, за 40 років праці пенсія в 2200 грн.?
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14.09.2021 13:47 Ответить
Через низьку зарплатню.
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14.09.2021 13:56 Ответить
Я це розумію, тільки чим вчителі ті що йдуть зараз на пенсію кращі від тих вчителів які пішли на пенсію в 2014-му як моя сусідка?
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14.09.2021 16:19 Ответить
Ничего не имею против студентов, в юности тоже был, однако как быть тем пенсам, которые отгорбатясь 25-35-40 лет получают минимальную пенсию, которая меньше стипендии?😂 А ведь пенсам помогать некому, в отличии от студентов, которых, в большинстве своем, содержат родители.
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14.09.2021 13:58 Ответить
Фигасе!!! Половина стоимости не особо дорогого китайского смартфона.
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14.09.2021 14:07 Ответить
Не знаю, чи радіти чи сумувати. За студентів порадів, а за інших - ні. Ну, усім же видно той дисбаланс між пенсіями та стипендіями. А стипендія аспіранта, то взагалі більше 6 тис., у той час, як викладачі вишу на 0,3 ставки працюють.
Це ручне управління зарплатами, пенсіями, стипендіями призводить до соціальної несправедливості.
Я думаю, що це приведе до збільшення хабарництва. Хочеш стипендію - плати частину викладачу, доречі, який часто є пенсійного віку.
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14.09.2021 14:38 Ответить
студент не отказывай себе не в чем !
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14.09.2021 14:41 Ответить
Как вернуть пусть по направлению отработает года три

А то после зашиты сразу -- за кордон /спасиба за хорошие кадры /
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14.09.2021 14:53 Ответить
 
 