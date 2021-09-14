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Украинский воин получил ранения в результате российского обстрела вблизи Песков, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил ранения в результате российского обстрела вблизи Песков, - Минобороны

По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.

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Как можно нарушить режим прекращения огня? Нельзя нарушить то, что существует только в воспаленном воображение украинских хенералов и их Верховного Главнокомандующего....
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14.09.2021 13:45 Ответить
Говнокомандуючому дуже хочеться зазирнути ***** вглаз.
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14.09.2021 13:49 Ответить
ПЕски - вблизи Песок (а не Песков). Выучите хоть такие географические названия.
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14.09.2021 13:50 Ответить
А Верховный ГОВНОкомандующий, как обычно, молчит.
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14.09.2021 14:04 Ответить
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14.09.2021 14:52 Ответить
Украинский воин получил ранения в
результате перемирия вблизи
Песков, - Минобороны
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14.09.2021 16:05 Ответить
 
 