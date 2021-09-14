Кабмин заложил в Госбюджет-2022 средства на подготовку к переписи населения: она будет необычной и изменит нашу страну, - Шмыгаль
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Правительство закладывает в проект Госбюджета на следующий год финансы на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это тоже важный момент, который предоставит нам возможность изменить страну. Эта перепись будет необычной. Мы хотим провести ее с использованием современных цифровых технологий. Об этом вице-премьер министр – министр цифровых технологий договорился во время поездки в США", - отметил глава правительства.
Шмыгаль рассказал, что в следующем году будет проходить подготовка к переписи населения, а проводиться она будет в 2023 г.
Он уверен, что перепись населения "изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова".
Пожалуйста, подождите...
Как, как - он же сказал "... в хорошем смысле этого слова".
Пока орлы молчат, болтают попугаи 😆
Слишком много болтовни и мало дел у этой власти.
Апофеоз халявы - это пережёванная еда в тюбиках со скидкой 80% и бесплатные билеты на "95 квартал".
Но халявы не будет - этого могут не понимать избиратели, но не может не понимать лидер.
Хуже, если только делает вид, что не понимает - тогда это уже не лидер, а враг, скорей всего так и есть
Тут у одній європейській групі поділилися новиною, що десь у Німеччині поставили експеримент: водночас скачували 4-гігабайтний файл з Інтернету та послали вершника з ДВД на дистанцію в 10 кілометрів. Вершник прийшов першим.
В групі були коментарі на кшталт "ну, теоретично можна збільшити пакет до 100 мбіт/с, але це буде сто євро в місяць..."
Я зі своїм "а в мене гігабіт за два євро на місяць" трішки здивував публіку.
В Україні мало не найкраще в світі співвідношення ціни та якості провідного інтернету. Ми за європейськими вимірами в графі "так не буває".
Ще в Україні, принаймні, в великих містах, дуже класна їжа. Дуже класна кава. І дуже класний сервіс в закладах. Знов-таки, порівняно з більшістю європейських.
Чому так?
Так вийшло, що це - сфери, де історично було відносно мале державне втручання - раз, і умови для справжньої, постійної конкуренції відносно невеликих суб'єктів - два. Так, кав'ярні теж кошмарили санепідемстанції та пожежники, так, до айтишніків теж заскокувало СБУ - але у інших було гірше.
Себто в цих галузях держава та олігархи просто трішки менше заважали. Результат - фантастика. На виході є сфера, яку не соромно людям показати.
Ми можемо. Просто треба зорганізувати діяльність так, щоб вивести з якомога більшої кількості галузей спайку чиновника, силовика та олігарха.
І тоді в нас ще будуть інші галузі світового рівня.
Victor Tregubov