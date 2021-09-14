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Кабмин заложил в Госбюджет-2022 средства на подготовку к переписи населения: она будет необычной и изменит нашу страну, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин заложил в Госбюджет-2022 средства на подготовку к переписи населения: она будет необычной и изменит нашу страну, - Шмыгаль

Правительство закладывает в проект Госбюджета на следующий год финансы на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это тоже важный момент, который предоставит нам возможность изменить страну. Эта перепись будет необычной. Мы хотим провести ее с использованием современных цифровых технологий. Об этом вице-премьер министр – министр цифровых технологий договорился во время поездки в США", - отметил глава правительства.

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Шмыгаль рассказал, что в следующем году будет проходить подготовка к переписи населения, а проводиться она будет в 2023 г.

Он уверен, что перепись населения "изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова".
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Топ комментарии
+5
Псу под хвост такая "перепись".
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14.09.2021 13:49
+5
Кому нужна эта перепись? ООН? Вот пусть они за свои деньги её и проводят.
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14.09.2021 13:51
+4
Лише ідіоти та злодії можуть витрачати кошти на подібні заходи в такий непростий для країни час.
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14.09.2021 14:00
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Псу под хвост такая "перепись".
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14.09.2021 13:49 Ответить
Кому нужна эта перепись? ООН? Вот пусть они за свои деньги её и проводят.
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14.09.2021 13:51 Ответить
Зелена джиґіталізація.
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14.09.2021 13:52 Ответить
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14.09.2021 14:00 Ответить
Как перепись населения может изменить страну?? Что они там нюхают?
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14.09.2021 13:53 Ответить
Как перепись населения может изменить страну??

Как, как - он же сказал "... в хорошем смысле этого слова".
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14.09.2021 13:56 Ответить
Нас опять станет 52 миллиона и эти 11 найденных миллиона будут всегда поддерживать Зеленского и его Слуг.
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14.09.2021 15:02 Ответить
Нарисуют что надо...
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14.09.2021 13:54 Ответить
Тут майже всю суму модна 3,14здити... Бо на величному будівництві якісь таки дороги тре показати, а тут лише на папірці цифірки намалювати...
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14.09.2021 13:54 Ответить
нажать кнопку в Дии - это не перепись)
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14.09.2021 13:55 Ответить
нужно просто перестать воровать
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14.09.2021 13:56 Ответить
Что изменит нашу стану: Перепись или подготовка к переписи? Сколько миллиардов заложили?
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14.09.2021 13:56 Ответить
Лише ідіоти та злодії можуть витрачати кошти на подібні заходи в такий непростий для країни час.
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14.09.2021 14:00 Ответить
да им покуй на страну
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14.09.2021 14:08 Ответить

Пока орлы молчат, болтают попугаи 😆

Слишком много болтовни и мало дел у этой власти.
Апофеоз халявы - это пережёванная еда в тюбиках со скидкой 80% и бесплатные билеты на "95 квартал".
Но халявы не будет - этого могут не понимать избиратели, но не может не понимать лидер.
Хуже, если только делает вид, что не понимает - тогда это уже не лидер, а враг, скорей всего так и есть
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14.09.2021 14:03 Ответить
Конкуренція і мінімум держави

Тут у одній європейській групі поділилися новиною, що десь у Німеччині поставили експеримент: водночас скачували 4-гігабайтний файл з Інтернету та послали вершника з ДВД на дистанцію в 10 кілометрів. Вершник прийшов першим.

В групі були коментарі на кшталт "ну, теоретично можна збільшити пакет до 100 мбіт/с, але це буде сто євро в місяць..."

Я зі своїм "а в мене гігабіт за два євро на місяць" трішки здивував публіку.

В Україні мало не найкраще в світі співвідношення ціни та якості провідного інтернету. Ми за європейськими вимірами в графі "так не буває".

Ще в Україні, принаймні, в великих містах, дуже класна їжа. Дуже класна кава. І дуже класний сервіс в закладах. Знов-таки, порівняно з більшістю європейських.

Чому так?

Так вийшло, що це - сфери, де історично було відносно мале державне втручання - раз, і умови для справжньої, постійної конкуренції відносно невеликих суб'єктів - два. Так, кав'ярні теж кошмарили санепідемстанції та пожежники, так, до айтишніків теж заскокувало СБУ - але у інших було гірше.

Себто в цих галузях держава та олігархи просто трішки менше заважали. Результат - фантастика. На виході є сфера, яку не соромно людям показати.

Ми можемо. Просто треба зорганізувати діяльність так, щоб вивести з якомога більшої кількості галузей спайку чиновника, силовика та олігарха.

І тоді в нас ще будуть інші галузі світового рівня.

Victor Tregubov
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14.09.2021 14:23 Ответить
Що, знову будуть рахувати продані карточки мобільного зв'язку? Це, потужно міняє країну!
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14.09.2021 14:36 Ответить
та вчера же базу с персональными данными нашли на 53 миллиона персон) Выход уже забрасывают)
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14.09.2021 16:32 Ответить
А, что нельзя свести в кучу все электронные базы страны, что за дебилизм.
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14.09.2021 20:38 Ответить
 
 