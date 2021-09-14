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Около 3 млн доз вакцины AstraZeneca могут не успеть использовать в Украине, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Около 3 млн доз вакцины AstraZeneca могут не успеть использовать в Украине, - KSE

В Украине остаются около 3 млн доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре и конце ноября.

Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По их мнению, при нынешних темпах вакцинации эту партию могут не успеть использовать в срок. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
А у этой экспериментальной жидкости есть срок годности???

Странно...
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14.09.2021 14:02
+2
Перестикируют. Деньги то уплачены.
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14.09.2021 13:58
+2
можна їх віддати іншим країнам, в яких реальні трабли
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14.09.2021 14:56
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Перестикируют. Деньги то уплачены.
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14.09.2021 13:58 Ответить
куда они уже перепродали вакцину?
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14.09.2021 13:58 Ответить
це ж не тому, що зюзя - чмо, нє?
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14.09.2021 14:01 Ответить
А у этой экспериментальной жидкости есть срок годности???

Странно...
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14.09.2021 14:02 Ответить
За все уже оплачено до нас. Вкалывайте быстрей и отдыхайте. Может быть когда то вспомним
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14.09.2021 14:03 Ответить
Вколите всё Слугам народа и их избирателям. Принудительно. В мозжечок.
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14.09.2021 14:12 Ответить
Теперь будут звенздеть что вторая доза колется через четыре недели (28 дней), а не через 70 дней, как было утверждено ранее Минздравом Украины
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14.09.2021 14:22 Ответить
Из всех вакцин только Модерна под ажиотаж разлетелась как пирожки. Ну и Файзер тоже популярен
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14.09.2021 14:44 Ответить
ее купили со сроком годности пару недель...
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14.09.2021 14:49 Ответить
можна їх віддати іншим країнам, в яких реальні трабли
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14.09.2021 14:56 Ответить
Виноваты СМИ. Любая бабка на лавке требует только пфайзер.

И у нее есть время тошнить по центрам, пока его не найдет.

Издержки демократии. Вон в рашке ослиной мочой планово всех могут привить, и никакого остатка и пересортицы не будет.
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14.09.2021 15:15 Ответить
Вот сволочи.

Кто не ширнулся - тот Порохобот!
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14.09.2021 15:53 Ответить
 
 