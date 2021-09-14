Около 3 млн доз вакцины AstraZeneca могут не успеть использовать в Украине, - KSE
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине остаются около 3 млн доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре и конце ноября.
Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По их мнению, при нынешних темпах вакцинации эту партию могут не успеть использовать в срок.
Топ комментарии
+4 Привет
показать весь комментарий14.09.2021 14:02
+2 Странник Виртуальный d2c4d836
показать весь комментарий14.09.2021 13:58
+2 Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий14.09.2021 14:56
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Странно...
И у нее есть время тошнить по центрам, пока его не найдет.
Издержки демократии. Вон в рашке ослиной мочой планово всех могут привить, и никакого остатка и пересортицы не будет.
Кто не ширнулся - тот Порохобот!