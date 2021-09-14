Около 3 млн доз вакцины AstraZeneca могут не успеть использовать в Украине, - KSE

В Украине остаются около 3 млн доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре и конце ноября.

Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По их мнению, при нынешних темпах вакцинации эту партию могут не успеть использовать в срок.

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