РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16577 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
7 760 52
карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны COVID-19, - иммунолог Лапий

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны COVID-19, - иммунолог Лапий

Осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны COVID-19. Приближаться же к завершению пандемии мы начнем примерно через полтора-два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщил иммунолог, детский врач-инфекционист, преподаватель НМУ имени А.А. Богомольца, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член Европейского научного общества по детским инфекционным заболеваниям, кандидат медицинских наукФедор Лапий.

В качестве трех главных правил, которые способствуют сохранению хорошего иммунитета Федор Лапий назвал отказ от курения, не злоупотребление алкоголем и вакцинацию.

По мнению врача-инфекциониста с более чем 20-летним стажем, обрести антитела против COVID-19 лучше при помощи вакцин, а не перенесенной коронавирусной инфекции. Понимая при этом, что альтернативных способов профилактики болезни, кроме вакцинации, не существует. Если не считать классические советы соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и носить маски в общественных местах.

Иммунолог однозначно заявил, что, во-первых, вакцинироваться все равно нужно даже, если человек перенес коронавирусную инфекцию. Во-вторых, что эффективность всех разрешенных вакцин в отношении тяжелых форм COVID-19 практически одинакова, как и против всех существующих штаммов коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательную вакцинацию в Украине вводить не планируем, - Шмыгаль

В качестве примера самого нелепого мифа о коронавирусе Федор Лапий назвал утверждения о том, что он, якобы, создан специально.

К этой же категории глупейших домыслов, врач-инфекционист отнес и досужие рассуждения о том, что РНК-вакцины против коронавируса, якобы, изменяют ДНК человека, вызывая тем самым бесплодие и прочие напасти.

На вопрос, почему становятся антивакцинаторами, иммунолог ответил, что примерно по той же самой причине, по которой люди покупают заглушки для ремней безопасности в автомобиле, полагая, что это не для них. А в отношении медработников, которые не поддерживают вакцинацию, полагает, что, скорее всего они имеют проблемы с базовым медицинским образованием.

По мнению Федора Лапия, осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны COVID-19. Приближаться же к завершению пандемии мы начнем примерно через полтора-два года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семейные врач должен делать тест на COVID-19 каждому пациенту с признаками ОРВИ, - главный санврач Кузин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
И чем же антитела от вакцин лучше чем антитела выработанные в результате болезни??

Человек заболел...выздоровел...получил антитела без вмешательства из вне...что может быть лучше чем иммунитет организма человека??

Похоже что этот чувак диплом в Трускавце покупал...
показать весь комментарий
14.09.2021 14:11
+5
В Израиле за последние пару недель в среднем умирает по 50 человек от короны , согласно Worldometers на 9 млн населения. И там 100% вакцинированы ! У нас сколько же примерно , но на население в 4 раза больше ( и с гораздо менее эффективной медициной ). Какие ещё нужны доказательства , что эти вакцины до одного места ?
показать весь комментарий
14.09.2021 14:18
+4
показать весь комментарий
14.09.2021 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.09.2021 14:09 Ответить
А если через год вылезут долгосрочные последствия наспех сделанных и не толком не проверенных вакцин этот иммунолог будет лечить пострадавших которые ему поверили за свой счет? Нет? Тогда идет туда же куда и все балоболы.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:10 Ответить
так ти ж не вакцинований і до цього не доживешь
показать весь комментарий
14.09.2021 14:28 Ответить
А если ты первое сдохнешь от последствий прививки? Шансы перенести ковид вообще без последствий даже выше чем у многих других ОРВЗ, а вот что будет с тобой через год-два после прививки пока никто не знает.
показать весь комментарий
14.09.2021 15:55 Ответить
Умер от коронавируса главный израильский ативакцинатор Шаулян, заявлявший, что эпидемии нет
показать весь комментарий
14.09.2021 16:18 Ответить
Так ответ уже есть. Если вылазит даже через несколько дней и то говорят что связь с вакцинацией не обнаружена. А что говорить через год. Понятно что тогда и подавно ее не надут. Особенно если учесть то, что те кто будет искать эту связь в нахождении оной никак не заинтересованы.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:39 Ответить
И чем же антитела от вакцин лучше чем антитела выработанные в результате болезни??

Человек заболел...выздоровел...получил антитела без вмешательства из вне...что может быть лучше чем иммунитет организма человека??

Похоже что этот чувак диплом в Трускавце покупал...
показать весь комментарий
14.09.2021 14:11 Ответить
Бабла не заробиш, стадо в стойло не заженеш
показать весь комментарий
14.09.2021 14:28 Ответить
Хотя бы тем, что при вакцинации ты сохранишь некоторые свои чувства. Мне вот повезло перенести ковид в легкой форме, но я почти полностью лишился обоняния и сильно потерял во вкусовых ощущениях. Навсегда. Тот, кто переносит ковид в тяжелой форме - получают повреждения легких. Навсегда. Так что вакцины лучше даже с учётом их неполного тестирования.
показать весь комментарий
14.09.2021 15:05 Ответить
Бред...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:09 Ответить
У некоторых моих знакомых, переболевших ковидом полгода-год назад, обоняние и вкус до сих пор полностью не восстановились. У некоторых прежняя острота пропала, а у одной как при болезни пропали, и вкус и обоняние, так до сих пор нет, уже почти пол года прошло.

Я конечно сомневаюсь, что это навсегда, по крайней мере полная потеря (хотя частичная может и навсегда), но в любом случае, между вариантами получить иммунитет за счет болезни и в довесок, как в лоторее, возможно получить кучу побочек, от потери вкуса и обоняния, до повреждений легких, одышек, а то и реанимации или вакцины, с которой ничего этого не будет, как по мне вакцинация предпочтительнее.
показать весь комментарий
14.09.2021 15:32 Ответить
Радио НВ: Двойные стандарты:
Антипрививочники: что ждет невакцинированных? - Дмитрий Шерембей
показать весь комментарий
14.09.2021 14:13 Ответить
Дяде денежек не дали, вот и визжит.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:30 Ответить
В Израиле за последние пару недель в среднем умирает по 50 человек от короны , согласно Worldometers на 9 млн населения. И там 100% вакцинированы ! У нас сколько же примерно , но на население в 4 раза больше ( и с гораздо менее эффективной медициной ). Какие ещё нужны доказательства , что эти вакцины до одного места ?
показать весь комментарий
14.09.2021 14:18 Ответить
не пи"ди
Текущая статистика по вакцинации на 12.09.2021 (Израиль)

Население
9 326 тыс.


Количество вакцини­рованных
6 043 382
64,80 %

Полностью вакцини­ровано
5 547 653
59,49 %

Всего вакцинаций
14 461 156


показать весь комментарий
14.09.2021 14:20 Ответить
Вакцинировано 60 процентов...а смертность и заболеваемость в процентном отношении выше чем в Украине..
показать весь комментарий
14.09.2021 14:27 Ответить
Израиль. кололи Moderna, Pfizer/BioNTech
9326 тыс чел

Палестина. Кололи
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V
5243 тыс чел

Статистика палестины говорит, что российский спутник - говно!
показать весь комментарий
14.09.2021 14:30 Ответить
Спутник гавно...но это то ничего не меняет...

Статистика по Израилю своя...а по Палестине своя...
показать весь комментарий
14.09.2021 14:31 Ответить
Это называется перевести стрелки с неудобного вопроса.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:40 Ответить
Палестина это Палестина...Израиль это Израиль...и смешивать их не надо...и на хасидов сваливать тоже не надо...
показать весь комментарий
14.09.2021 14:29 Ответить
То може на Ізраєлю видніше, а якого біса це стосується України.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:33 Ответить
Это касается всех...а не только Украины...
показать весь комментарий
14.09.2021 14:35 Ответить
Ні, не всіх.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:38 Ответить
Чому це. Вакцінувати агитують усіх. І в Україні теж.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:42 Ответить
Нормальну, психічноздорову і розумово розвинуту людиму агітувати вакцінуватись непотрібно. Агітують тупих.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:45 Ответить
Нормальному...психически здоровому человеку любая агитация до лампочки...тем более по поводу экспериментальных жидкостей...

Нормальный человек в себя колоть их не будет...
показать весь комментарий
14.09.2021 14:51 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 15:08 Ответить
Надеюсь, в следующем году ты что-нибудь здесь еще напишешь.. Если повезёт
показать весь комментарий
14.09.2021 14:51 Ответить
Емм, в США і Канаді якраз вакцинують уже рік... І що, всі масово вимерли, чи що?
показать весь комментарий
14.09.2021 14:58 Ответить
Пока нет...

Но есть интересное наблюдение....в Украине где процент вакцинированных намного ниже чем в США и Канаде.... и процент заболеваний и процент смертности тоже ниже...

Парадоксально с точки зрения вакцинированных...но это факт..😀
показать весь комментарий
14.09.2021 15:05 Ответить
А у Данії вакциновані 85% населення (тобто фактично всі віком від 12 років, бо кололи там саме з 12). І на вихідних данія зняла ВСІ карантинні обмеження!

На черзі з таким самим Фінляндія, там близько 80% вколоті...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:13 Ответить
Великобритания...Израиль...США...передают им пламенный привет..
показать весь комментарий
14.09.2021 15:15 Ответить
У Британії, до речі, хворих багато, але померлих В РАЗИ менше, ніж торік...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:17 Ответить
Но больше чем в Украине...при этом процент вакцинированных в Украине ниже..
показать весь комментарий
14.09.2021 15:18 Ответить
Ну бо у них індуси раніше Дельту привезли... до нас вона пізніше дійшла, через пару місяців порівняєм, тоді буде видно...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:19 Ответить
Конечно посмотрим и сравним....но уже сейчас ясно....от дельты все эти с позволения сказать вакцины это как мертвому припарка..
показать весь комментарий
14.09.2021 15:23 Ответить
Ну чому? Та ж Британія - зараз Дельта, торік звичайний ковід. Зараз помирає від Дельти МЕНШЕ, ніж торік від просто ковіду. Ну тут проти цифр не попреш...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:25 Ответить
Не меньше....в том то и вся беда...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:28 Ответить
Відкрив, глянув статистику по піках хвиль ковіду: 14 квітня 2020 - 1076 померло, 15 квітня - 880, 16 квітня - 1036, 17 квітня - 913.

Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.

Для порівняння, нинішня хвиля: 1 вересня 2021 - 207 померло, 2 вересня - 178, 3 вересня - 121. За вчора - 61.

ПИТАННЯ Є?
показать весь комментарий
14.09.2021 15:35 Ответить
Можно долго искать жемчужину в куче дерьма....но найти ее там не возможно...

Можно выискивать проценты по странам...но в целом ситуация ясна и понятна....вакцинация вакцинами которые не предотвращают заражения...и после которых вакцинированный является переносчиком болезни...и способен заражать других не имеет смысла...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:21 Ответить
Так при всіх захворюваннях, які передаються повітряно-капельним шляхом вакцини не захищають на 100% від зараження. Що від ковіду, що від грипу, що від кору. Для вас це новина? Ви у школі біологію прогуляли?
показать весь комментарий
14.09.2021 15:24 Ответить
В школьной программе по биологии этого не преподают...

Но даже если бы преподавали....то это ничего бы не изменило....вакцинацинация от ковида...это профанация...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:27 Ответить
Краще сподівайся, що ти це прочитаєшь.
показать весь комментарий
14.09.2021 15:20 Ответить
Власне Привет Вам вже выдповів.
показать весь комментарий
14.09.2021 15:12 Ответить
Звичайний ретранслятор ідей ВООЗу: на китайців лаяти заборонено, слава фармі- рятівникові світу, всі ви козли. а ми дартаньяни.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:39 Ответить
Майдана ссут ублюдки зеленые. Готовят лохдаун с закрытием сообщения
показать весь комментарий
14.09.2021 15:59 Ответить
 
 