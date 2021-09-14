Осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны COVID-19, - иммунолог Лапий
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Осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны COVID-19. Приближаться же к завершению пандемии мы начнем примерно через полтора-два года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщил иммунолог, детский врач-инфекционист, преподаватель НМУ имени А.А. Богомольца, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член Европейского научного общества по детским инфекционным заболеваниям, кандидат медицинских наукФедор Лапий.
В качестве трех главных правил, которые способствуют сохранению хорошего иммунитета Федор Лапий назвал отказ от курения, не злоупотребление алкоголем и вакцинацию.
По мнению врача-инфекциониста с более чем 20-летним стажем, обрести антитела против COVID-19 лучше при помощи вакцин, а не перенесенной коронавирусной инфекции. Понимая при этом, что альтернативных способов профилактики болезни, кроме вакцинации, не существует. Если не считать классические советы соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и носить маски в общественных местах.
Иммунолог однозначно заявил, что, во-первых, вакцинироваться все равно нужно даже, если человек перенес коронавирусную инфекцию. Во-вторых, что эффективность всех разрешенных вакцин в отношении тяжелых форм COVID-19 практически одинакова, как и против всех существующих штаммов коронавируса.
В качестве примера самого нелепого мифа о коронавирусе Федор Лапий назвал утверждения о том, что он, якобы, создан специально.
К этой же категории глупейших домыслов, врач-инфекционист отнес и досужие рассуждения о том, что РНК-вакцины против коронавируса, якобы, изменяют ДНК человека, вызывая тем самым бесплодие и прочие напасти.
На вопрос, почему становятся антивакцинаторами, иммунолог ответил, что примерно по той же самой причине, по которой люди покупают заглушки для ремней безопасности в автомобиле, полагая, что это не для них. А в отношении медработников, которые не поддерживают вакцинацию, полагает, что, скорее всего они имеют проблемы с базовым медицинским образованием.
По мнению Федора Лапия, осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны COVID-19. Приближаться же к завершению пандемии мы начнем примерно через полтора-два года.
Пожалуйста, подождите...
Человек заболел...выздоровел...получил антитела без вмешательства из вне...что может быть лучше чем иммунитет организма человека??
Похоже что этот чувак диплом в Трускавце покупал...
Я конечно сомневаюсь, что это навсегда, по крайней мере полная потеря (хотя частичная может и навсегда), но в любом случае, между вариантами получить иммунитет за счет болезни и в довесок, как в лоторее, возможно получить кучу побочек, от потери вкуса и обоняния, до повреждений легких, одышек, а то и реанимации или вакцины, с которой ничего этого не будет, как по мне вакцинация предпочтительнее.
Антипрививочники: что ждет невакцинированных? - Дмитрий Шерембей
Текущая статистика по вакцинации на 12.09.2021 (Израиль)
Население
9 326 тыс.
Количество вакцинированных
6 043 382
64,80 %
Полностью вакцинировано
5 547 653
59,49 %
Всего вакцинаций
14 461 156
9326 тыс чел
Палестина. Кололи
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V
5243 тыс чел
Статистика палестины говорит, что российский спутник - говно!
Статистика по Израилю своя...а по Палестине своя...
Нормальный человек в себя колоть их не будет...
Но есть интересное наблюдение....в Украине где процент вакцинированных намного ниже чем в США и Канаде.... и процент заболеваний и процент смертности тоже ниже...
Парадоксально с точки зрения вакцинированных...но это факт..😀
На черзі з таким самим Фінляндія, там близько 80% вколоті...
Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.
Для порівняння, нинішня хвиля: 1 вересня 2021 - 207 померло, 2 вересня - 178, 3 вересня - 121. За вчора - 61.
ПИТАННЯ Є?
Можно выискивать проценты по странам...но в целом ситуация ясна и понятна....вакцинация вакцинами которые не предотвращают заражения...и после которых вакцинированный является переносчиком болезни...и способен заражать других не имеет смысла...
Но даже если бы преподавали....то это ничего бы не изменило....вакцинацинация от ковида...это профанация...