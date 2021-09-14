Шмыгаль о показателях Госбюджета-2022: Доходы 1,2 трлн грн, расходы – 1,4 трлн грн, из них 5,95% пойдут на оборону и безопасность
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
На пресс-конференции во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основные показатели Госбюджена на 2022 год.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал во время общения с журналистами.
По словам премьера, в проекте Госбюджета запланирована доходная часть в размере 1 трлн 277 млрд грн, что на 161 млрд грн больше, чем в 2021 году, а расходная часть - 1 трлн 456 млрд грн.
Шмыгаль отметил, что правительство запланировало снижение дефицита Госбюджета, который определили на уровне 3,5% ВВП (на уровне 188 млрд грн).
"Мы оставляем 5,95% расхода на сектор безопасности и обороны", - проинформировал глава правительства.
Шмыгаль проинформировал, что на инфраструктуру, цифровизацию запланировано увеличение финансирования на 14 млрд грн.
Он напомнил, что была принята Бюджетная декларация на три года.
"Фактически мы идем в рамках этой декларации", - заявил премьер и добавил, что теперь правительству стало проще планировать макропоказатели.
По его словам, проект Госбюджета построен на прогнозе роста ВВП до 5,368 трлн грн.
Пожалуйста, подождите...
Вот именно поэтому, в США, в супармаркетах указывается чистая стоимость, без налогов, а ноги начисляются на кассе. Наших это возмущает - мол, что за фигня, меня обманывают...Но на самом деле это правильно, так каждый налогоплательщик США, при каждой покупке, видит конкретные суммы налогов которые он реально платит в бюджет!!!!!
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
1. Принимается "самый большой в истории оборонный бюджет" (чтобы патриоты заткнулись)
2. В течении года путем всяческих проволочек, неправильно поданных на тендер документов, требование проведения каких то доп испытаний.....Заказы не делаются
3. Неосвоенные деньги "возвращаются" в бюджет, хотя в реальности, этих денег и не было - они существовали только на бумаге. Ибо у нас дефицит бюджета! Все идет на "большие стройки" и прочие проекты по распилу
27 ИЮЛЯ 2018
Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 7 миллиардов гривен.
Суд не нашел правонарушений в действиях "Нафтогаза" как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.
Напомним, штраф был выписан начальником Энерготаможни Игорем Пиковским в феврале 2018 года. Таможня обвинила Коболева в том, что он не обеспечил подачу дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на суму 2,3 млрд гривен.
Речь идет о покупках природного газа у "Газпрома" в октябре 2015 года. "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи.
НАК объясняет это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который несанкционированно поставляются российской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный "Газпромом" акт.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/27/639089/
13.09.2021
Государственная фискальная служба (ГФС) добилась оплаты от НАК «Нафтогаз» 3 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) при таможенном оформлении импорта газа из РФ, сообщило ведомство, передает «Интерфакс-Украина».
Как сообщалось, в июне 2021 года ГФС проводила обыски в НАК «Нафтогаз Украины» в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. Речь шла о незавершенной с октября 2015 года процедуре таможенного оформления газа, приобретенного у «Газпрома» (РФ), в результате чего в государственный бюджет Украины не поступило 2,7 млрд грн НДС.
Знаете про что это? ГФС признала законным поставки газа в лугандон из кацапстана и приняла на Украину долги за этот газ