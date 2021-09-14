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Новости Политика УкраиныЭкономика Агрессия России против Украины Оборона Бюджет-2022
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ВВП (633) госбюджет (1156) госдолг (451) оборона (1539) Шмыгаль Денис (2327)

Шмыгаль о показателях Госбюджета-2022: Доходы 1,2 трлн грн, расходы – 1,4 трлн грн, из них 5,95% пойдут на оборону и безопасность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Шмыгаль о показателях Госбюджета-2022: Доходы 1,2 трлн грн, расходы – 1,4 трлн грн, из них 5,95% пойдут на оборону и безопасность

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основные показатели Госбюджена на 2022 год.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал во время общения с журналистами.

По словам премьера, в проекте Госбюджета запланирована доходная часть в размере 1 трлн 277 млрд грн, что на 161 млрд грн больше, чем в 2021 году, а расходная часть - 1 трлн 456 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин заложил в Госбюджет-2022 средства на подготовку к переписи населения: она будет необычной и изменит нашу страну, - Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что правительство запланировало снижение дефицита Госбюджета, который определили на уровне 3,5% ВВП (на уровне 188 млрд грн).

"Мы оставляем 5,95% расхода на сектор безопасности и обороны", - проинформировал глава правительства.

Шмыгаль проинформировал, что на инфраструктуру, цифровизацию запланировано увеличение финансирования на 14 млрд грн.

Он напомнил, что была принята Бюджетная декларация на три года.

"Фактически мы идем в рамках этой декларации", - заявил премьер и добавил, что теперь правительству стало проще планировать макропоказатели.

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По его словам, проект Госбюджета построен на прогнозе роста ВВП до 5,368 трлн грн.
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Топ комментарии
+3
усі кабміни вови працють третій рік без плану дій !!! ЦЕ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇЇ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ!!!
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14.09.2021 14:11
+2
це тактика вови - я ОСОБИСТО вам МАЙЖЕ нічого не обіцяв а значить нічаво й нє должєн!
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14.09.2021 14:12
+2
Как вам правильно сказали, истичник доходов только один - народ Украины (налогоплательщики). При этом налоги от предприятий - это фикция, предприятие выступает, лишь налоговым агентом и все уплаченные налоги закладывает в стоимость продукции, которую в полном объеме уплачивает...барабанная дробь...конечный потребитель!!!!

Вот именно поэтому, в США, в супармаркетах указывается чистая стоимость, без налогов, а ноги начисляются на кассе. Наших это возмущает - мол, что за фигня, меня обманывают...Но на самом деле это правильно, так каждый налогоплательщик США, при каждой покупке, видит конкретные суммы налогов которые он реально платит в бюджет!!!!!
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14.09.2021 18:59
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усі кабміни вови працють третій рік без плану дій !!! ЦЕ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇЇ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ!!!
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14.09.2021 14:11 Ответить
це тактика вови - я ОСОБИСТО вам МАЙЖЕ нічого не обіцяв а значить нічаво й нє должєн!
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14.09.2021 14:12 Ответить
Чому без плана ?? Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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14.09.2021 14:18 Ответить
а 200 лярдов разницы опять напечатаем?
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14.09.2021 14:13 Ответить
І відсотків 50 державних видатків буде розкрадена корумпованими гнидами !!!)))
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14.09.2021 14:16 Ответить
Не переживайте, эту сумму уже заложили в расходы, там все: и "большая стройка", и "миллиард деревьев", и "10 000 спортплощадкок"
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14.09.2021 18:52 Ответить
А укажите источники доходов? От Сватов или концертов 95 Квартала.?
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14.09.2021 14:16 Ответить
Джерело надходжень єдине ,це народ України !! Державний бюджет ,це гроши забрані у народа !!!))))
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14.09.2021 14:21 Ответить
Как вам правильно сказали, истичник доходов только один - народ Украины (налогоплательщики). При этом налоги от предприятий - это фикция, предприятие выступает, лишь налоговым агентом и все уплаченные налоги закладывает в стоимость продукции, которую в полном объеме уплачивает...барабанная дробь...конечный потребитель!!!!

Вот именно поэтому, в США, в супармаркетах указывается чистая стоимость, без налогов, а ноги начисляются на кассе. Наших это возмущает - мол, что за фигня, меня обманывают...Но на самом деле это правильно, так каждый налогоплательщик США, при каждой покупке, видит конкретные суммы налогов которые он реально платит в бюджет!!!!!
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14.09.2021 18:59 Ответить
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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14.09.2021 14:18 Ответить
Так они его, все равно не собираются выполнять, даже в этом объеме. Это у них тактика такая, уже не раз испробованная:

1. Принимается "самый большой в истории оборонный бюджет" (чтобы патриоты заткнулись)

2. В течении года путем всяческих проволочек, неправильно поданных на тендер документов, требование проведения каких то доп испытаний.....Заказы не делаются

3. Неосвоенные деньги "возвращаются" в бюджет, хотя в реальности, этих денег и не было - они существовали только на бумаге. Ибо у нас дефицит бюджета! Все идет на "большие стройки" и прочие проекты по распилу
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14.09.2021 19:07 Ответить
следите за руками

27 ИЮЛЯ 2018

Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 7 миллиардов гривен.

Суд не нашел правонарушений в действиях "Нафтогаза" как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

Напомним, штраф был выписан начальником Энерготаможни Игорем Пиковским в феврале 2018 года. Таможня обвинила Коболева в том, что он не обеспечил подачу дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на суму 2,3 млрд гривен.

Речь идет о покупках природного газа у "Газпрома" в октябре 2015 года. "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи.

НАК объясняет это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который несанкционированно поставляются российской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный "Газпромом" акт.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/27/639089/
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14.09.2021 14:22 Ответить
а теперь внимание

13.09.2021

Государственная фискальная служба (ГФС) добилась оплаты от НАК «Нафтогаз» 3 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) при таможенном оформлении импорта газа из РФ, сообщило ведомство, передает «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, в июне 2021 года ГФС проводила обыски в НАК «Нафтогаз Украины» в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. Речь шла о незавершенной с октября 2015 года процедуре таможенного оформления газа, приобретенного у «Газпрома» (РФ), в результате чего в государственный бюджет Украины не поступило 2,7 млрд грн НДС.

Знаете про что это? ГФС признала законным поставки газа в лугандон из кацапстана и приняла на Украину долги за этот газ
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14.09.2021 14:23 Ответить
Блокчейн треба було робити, а зробили діджіталізацію!
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14.09.2021 14:30 Ответить
А диромаза у 300 мільйярдів, яка перейшла з 2020-го???
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14.09.2021 19:41 Ответить
 
 