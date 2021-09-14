РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15757 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 482 19
МИД (6656) членство в НАТО (1216) Кулеба Дмитрий (2646)

Только сейчас Запад начинает понимать, что Украина - не часть "русского мира", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Членство в НАТО будет более реалистичным, если Россия станет "намного слабее", чем сейчас, или "совершит что-то настолько возмутительное", что Запад вынужден будет сделать жест в виде открытия дверей Альянса для Украины. Запад, к тому же, "только сейчас начинает понимать", что Украина – не часть "русского мира".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказал The Independent министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что издание не всегда приводит полные цитаты главы МИД, зачастую передавая его ответы фрагментами и отдельными выражениями.

Как написал автор статьи, "мягко выражающийся Дмитрий Кулеба слишком дипломат, чтобы признать, что он зол на Запад".

Министр заявил изданию, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности ее реформами или некоей "крайне правой проблемы" в стране, которая, по его словам, "захайпована и раздута", а в первую очередь из-за страха Запада перед Москвой.

Но при этом, пишет издание, глава МИД "не напрягается" по поводу конечного результата этой истории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба в статье для The Independent: Украина не верит обещаниям Запада

"На наших глазах творится история. Сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина – часть "русского мира", – напомнил Кулеба (которого автор материала описал как "дотошного исследователя истории") и добавил, что "только сейчас Запад начинает понимать", что украинцы все же другие".

Ранее в Кремле заявили, что им "совсем не нравится" дружба США и Украины, а также планы по НАТО.

Тем не менее на встрече в Вашингтоне в начале осени 2021 года Зеленский не услышал от Байдена конкретику о сроках вступления Украины в НАТО.

В договоре о НАТО нет статьи, запрещающей принять Украину в Альянс из-за войны, заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Україна не є частиною Русскава Міра. Російськомовні в Україні є частиною Русскава Міра.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:37
+4
Да вобщем-то, глядя на простой нарид, выбравшый ватного криворагуля ЗЕ, особо и не скажешь, что они не часть русского мира.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:43
+4
А вот это вот часть какого Мира?

показать весь комментарий
14.09.2021 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна не є частиною Русскава Міра. Російськомовні в Україні є частиною Русскава Міра.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:37 Ответить
Да вобщем-то, глядя на простой нарид, выбравшый ватного криворагуля ЗЕ, особо и не скажешь, что они не часть русского мира.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:43 Ответить
А вот это вот часть какого Мира?

показать весь комментарий
14.09.2021 14:45 Ответить
Русскава
показать весь комментарий
14.09.2021 14:47 Ответить
Стало быть и 73%, которые его выбрали, тоже.

Так что там Запад должен понимать про принадлежность Украины к узкому Миру?

Поскреби хорошенько любого вышиватника и получишь слегка мутировавшего балалаечника.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:50 Ответить
Зєлєнскій вишиватнік?
показать весь комментарий
14.09.2021 15:07 Ответить
Касаваротнік.
показать весь комментарий
14.09.2021 15:12 Ответить
такі да...накасячіл і наварітіл...
показать весь комментарий
14.09.2021 15:13 Ответить
Самый что ни на есть. Хошь в вышиванку оденется, хошь в косоворотку.

Куда ветер дует, туда и он.

Думаешь толпы этих ряженых раз в год в вышиванки будут долго думать, какой флаг вывешивать, если по улицам идут кацапские танки?

В 2019-м они не долго думали, когда променяли "Армію, Мову, Віру" на "Украина - порноактриса".
показать весь комментарий
14.09.2021 15:13 Ответить
ну если бы не кулеба, то точно ничего не поняли бы)
показать весь комментарий
14.09.2021 14:48 Ответить
Да там в большом переменчивом Мире вобще каждый день потрясения.

То надо вспоминать, где всякие там Хорватии и Македонии, то оказывается, что где-то в горах есть Афганистан, то вдруг оказывается, что Украина не в Сибири находится...

А Кулеба он молодец такой. Вышел и честно сказал: "Посмотрите на ЗЕ!!! Ну вот посмотрите на него!!! Разве такое выжило бы в Сибири???!!!"

И все сразу поняли, что Украина явно от Сибири далеко.
показать весь комментарий
14.09.2021 14:55 Ответить
Згідно Вікіпедії є ще така ознака Рускава Міра - Починаючи з середини XIX століття, часів царювання Олександра ІІ, уся російська так звана «прогресивна» преса перестала вживати світське слово жид на перевагу церковному єврей. Слово жид стало табу і його перестали вживати на підставі нібито «лайливості». Відтак в світському сенсі слово єврей є російським словом, в українській мові в світському вжитку такого слова ніколи не було[17].
показать весь комментарий
14.09.2021 15:15 Ответить
у нас до 39-го року на жида казали жид,потім прийшли кацапські жиди і стали єврєямі
показать весь комментарий
14.09.2021 15:48 Ответить
А я ще пам'ятаю, коли ВСІХ російськомовних називали кацапами.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:29 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 16:02 Ответить
Только при Кулебе, все только при нем родимом
показать весь комментарий
14.09.2021 16:26 Ответить
При нём и при шмаркле.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:08 Ответить
Це з 2014 Захід так вважав. А зараз вже не впевнений.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:31 Ответить
По факту на сегодня Украина это всё еще совок. При этом и Россия, и Белоруссия - это тоже совки.
Именно потому, что Украина еще совок она и стала объектом возжелания другого совка.
Верховенство права это признак цивилизованного мира, а выборочное "правосудие" это признак совка.
показать весь комментарий
23.01.2022 09:55 Ответить
 
 