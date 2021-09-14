Только сейчас Запад начинает понимать, что Украина - не часть "русского мира", - Кулеба

Членство в НАТО будет более реалистичным, если Россия станет "намного слабее", чем сейчас, или "совершит что-то настолько возмутительное", что Запад вынужден будет сделать жест в виде открытия дверей Альянса для Украины. Запад, к тому же, "только сейчас начинает понимать", что Украина – не часть "русского мира".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказал The Independent министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что издание не всегда приводит полные цитаты главы МИД, зачастую передавая его ответы фрагментами и отдельными выражениями.

Как написал автор статьи, "мягко выражающийся Дмитрий Кулеба слишком дипломат, чтобы признать, что он зол на Запад".

Министр заявил изданию, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности ее реформами или некоей "крайне правой проблемы" в стране, которая, по его словам, "захайпована и раздута", а в первую очередь из-за страха Запада перед Москвой.

Но при этом, пишет издание, глава МИД "не напрягается" по поводу конечного результата этой истории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба в статье для The Independent: Украина не верит обещаниям Запада

"На наших глазах творится история. Сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина – часть "русского мира", – напомнил Кулеба (которого автор материала описал как "дотошного исследователя истории") и добавил, что "только сейчас Запад начинает понимать", что украинцы все же другие".

Ранее в Кремле заявили, что им "совсем не нравится" дружба США и Украины, а также планы по НАТО.

Тем не менее на встрече в Вашингтоне в начале осени 2021 года Зеленский не услышал от Байдена конкретику о сроках вступления Украины в НАТО.

В договоре о НАТО нет статьи, запрещающей принять Украину в Альянс из-за войны, заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.