За последние 2,5 года Россия вывезла с оккупированного Донбасса 900 тыс. чел. При возвращении раньше положенного срока – штрафы более 360 тыс. руб., – правозащитник

По программе пополнения РФ трудовыми ресурсами из ОРДЛО выехал почти миллион граждан. По большей части у выезжающих требуют соответствующей квалификации и опыта работы по рабочим профессиям – шахтер, металлург, токарь. В случае раннего возращения предусмотрены большие денежные санкции.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

Программа по переселению в РФ действует с 2006 года. Начиная с 2012 года для жителей Украины эту программы сделали бессрочной. Участники программы имеют право на ряд льгот, например, на компенсацию транспортных затрат на переезд, а также на беспошлинный ввоз имущества.

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По информации источников "ВПГ" в подразделениях миграционной службе НВФ "ЛНР" и "ДНР" за последние 2,5 года около 900 тысяч жителей ОРДЛО воспользовались данной программой.

Лисянский говорит, что основная – пополнение РФ трудовыми ресурсами, которые направляются в Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятию, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская, Сахалинская область.

При этом обязательное условие - участник госпрограммы должен быть совершеннолетним и дееспособным, иметь возможность осуществлять трудовую деятельность. Еще одно прописанное требование звучит так – заявитель должен обладать хорошими навыками разговорного и письменного русского языка для максимально быстрой и безболезненной интеграции в общество.

Программа "переселенцев" из Украины в Россию в 2021 году обязывает участника, прожившего на территории РФ менее 2 лет и покинувшего страну возместить все средства, затраченные государством на интеграцию переселенца в общество на своей территории.

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"А это 240 тысяч это "подъемные" и по 120 тысяч рублей на каждого члена. Людям не дают возможность для возращения, привязывают их к месту, куда они прибыли. По сути, оккупированный Донбасс восполняет потребность в рабочих руках на российских шахтах и металлургических предприятиях. Это происходит на фоне полной экономической разрухи в ОРДЛО – закрыто 47 шахт, заводы практически не работают", – говорит Лисянский.