За последние 2,5 года Россия вывезла с оккупированного Донбасса 900 тыс. чел. При возвращении раньше положенного срока – штрафы более 360 тыс. руб., – правозащитник
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По программе пополнения РФ трудовыми ресурсами из ОРДЛО выехал почти миллион граждан. По большей части у выезжающих требуют соответствующей квалификации и опыта работы по рабочим профессиям – шахтер, металлург, токарь. В случае раннего возращения предусмотрены большие денежные санкции.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.
Программа по переселению в РФ действует с 2006 года. Начиная с 2012 года для жителей Украины эту программы сделали бессрочной. Участники программы имеют право на ряд льгот, например, на компенсацию транспортных затрат на переезд, а также на беспошлинный ввоз имущества.
По информации источников "ВПГ" в подразделениях миграционной службе НВФ "ЛНР" и "ДНР" за последние 2,5 года около 900 тысяч жителей ОРДЛО воспользовались данной программой.
Лисянский говорит, что основная – пополнение РФ трудовыми ресурсами, которые направляются в Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятию, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская, Сахалинская область.
При этом обязательное условие - участник госпрограммы должен быть совершеннолетним и дееспособным, иметь возможность осуществлять трудовую деятельность. Еще одно прописанное требование звучит так – заявитель должен обладать хорошими навыками разговорного и письменного русского языка для максимально быстрой и безболезненной интеграции в общество.
Программа "переселенцев" из Украины в Россию в 2021 году обязывает участника, прожившего на территории РФ менее 2 лет и покинувшего страну возместить все средства, затраченные государством на интеграцию переселенца в общество на своей территории.
"А это 240 тысяч это "подъемные" и по 120 тысяч рублей на каждого члена. Людям не дают возможность для возращения, привязывают их к месту, куда они прибыли. По сути, оккупированный Донбасс восполняет потребность в рабочих руках на российских шахтах и металлургических предприятиях. Это происходит на фоне полной экономической разрухи в ОРДЛО – закрыто 47 шахт, заводы практически не работают", – говорит Лисянский.
Пожалуйста, подождите...
Главное вместо нашего говна не завозить в Донбабве из Роиси свое.
"кормильцы" уезжают....
быдло лугандона поехало населять как раз те регионы с которых местное население массово валит
Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.
Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".
Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.
І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.
А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.
Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".
и это правильно !
нам меньше геноцидить надо будет.....
Владимир Жириновский приехал на слет партии ЛДПР на повозке с лошадьми. Получилось как-то не очень (на 27-й секунде «лошадь» высказалась об этом всем очень откровенно, как и о всей россии!)
В перечень регионов-доноров, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, вошли 13 субъектов РФ.
Остальные 72 субъекта РФ, соответственно, получат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году.
АРХИВ. ГЕНОЦИД, УМЕРЩВЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ И ЗАМЕНА ИХ НА МОСКАЛЕЙ ЯКОБЫ РОССИЯН.
В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", как специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной Московии (России): в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эшелонов, из Горького в Одесскую второй раз - 141 эшелон, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эшелонов. Из Ивановской в Донецк - 147 эшелонов и много - много других москалей и эшелонов, которые пока не удалось установить. На карте указано переселение за один только месяц. Переселяли коней, коров, овец, завозили кур и другой скот, переселяли целые колхозы с техникой и инвентарем. Переселяли российских учителей, украинские поголовно были истреблены. Много миллионов переселенных! Переселялись кацапы с семьями, с детьми, все родственники, двоюродные, троюродные.... Тысячи украинских сел стояло полностью пустых, наполовину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРаши. И миллионы лапотных россиян заселилось за 6 месяцев (зима-весна)!!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД ещё до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 15 %, Южная. 15 - 20 %, Восточная. 30 - 40 %, Крым свыше 50 % проживает якобы этнических россиян а по сути генетических москалей - кацапов.
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Умерщвление украинцев и замена их на русских.
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