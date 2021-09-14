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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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мигранты (949) переселение (288) правозащитники (671) россия (91364) Донбасс (26928) переселенцы (518) Лисянский Павел (95)

За последние 2,5 года Россия вывезла с оккупированного Донбасса 900 тыс. чел. При возвращении раньше положенного срока – штрафы более 360 тыс. руб., – правозащитник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За последние 2,5 года Россия вывезла с оккупированного Донбасса 900 тыс. чел. При возвращении раньше положенного срока – штрафы более 360 тыс. руб., – правозащитник

По программе пополнения РФ трудовыми ресурсами из ОРДЛО выехал почти миллион граждан. По большей части у выезжающих требуют соответствующей квалификации и опыта работы по рабочим профессиям – шахтер, металлург, токарь. В случае раннего возращения предусмотрены большие денежные санкции.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

Программа по переселению в РФ действует с 2006 года. Начиная с 2012 года для жителей Украины эту программы сделали бессрочной. Участники программы имеют право на ряд льгот, например, на компенсацию транспортных затрат на переезд, а также на беспошлинный ввоз имущества.

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По информации источников "ВПГ" в подразделениях миграционной службе НВФ "ЛНР" и "ДНР" за последние 2,5 года около 900 тысяч жителей ОРДЛО воспользовались данной программой.

Лисянский говорит, что основная – пополнение РФ трудовыми ресурсами, которые направляются в Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятию, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская, Сахалинская область.

При этом обязательное условие - участник госпрограммы должен быть совершеннолетним и дееспособным, иметь возможность осуществлять трудовую деятельность. Еще одно прописанное требование звучит так – заявитель должен обладать хорошими навыками разговорного и письменного русского языка для максимально быстрой и безболезненной интеграции в общество.

Программа "переселенцев" из Украины в Россию в 2021 году обязывает участника, прожившего на территории РФ менее 2 лет и покинувшего страну возместить все средства, затраченные государством на интеграцию переселенца в общество на своей территории.

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"А это 240 тысяч это "подъемные" и по 120 тысяч рублей на каждого члена. Людям не дают возможность для возращения, привязывают их к месту, куда они прибыли. По сути, оккупированный Донбасс восполняет потребность в рабочих руках на российских шахтах и металлургических предприятиях. Это происходит на фоне полной экономической разрухи в ОРДЛО – закрыто 47 шахт, заводы практически не работают", – говорит Лисянский.
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Топ комментарии
+22
А вот за это какраз большое спасибо и низкий поклон. Туда их - за полярный круг.

Главное вместо нашего говна не завозить в Донбабве из Роиси свое.
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14.09.2021 14:30
+14
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14.09.2021 15:06
+14
"... которые направляются в Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятию, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская, Сахалинская область"

быдло лугандона поехало населять как раз те регионы с которых местное население массово валит
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14.09.2021 15:17
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А вот за это какраз большое спасибо и низкий поклон. Туда их - за полярный круг.

Главное вместо нашего говна не завозить в Донбабве из Роиси свое.
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14.09.2021 14:30 Ответить
нам нужны не лугандоны, а свободные степи Донбасса
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14.09.2021 14:41 Ответить
а кто же биндер харчевать будет после деоккупации Домбабве ?

"кормильцы" уезжают....
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14.09.2021 15:02 Ответить
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14.09.2021 15:06 Ответить
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14.09.2021 15:07 Ответить
"... которые направляются в Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятию, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская, Сахалинская область"

быдло лугандона поехало населять как раз те регионы с которых местное население массово валит
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14.09.2021 15:17 Ответить
Они как их вивезли так когда надо будут и завозить, их там еще сильнее прокачают и разрешат назад
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14.09.2021 15:25 Ответить
Під час президентства Зеленського на фронті загинуло вже більше 300 українських бійців, тисячі були поранені - і саме тому його технологи порадили переорієнтуватися на "патріотичну" риторику та заговорити про "загрозу РФ", а не через різке прозріння та свідомий захист держави.

Ні він, ні його команда, розбавлена латентними совками, не здатні поставити на відповідний рівень обороноздатність держави та налагодити зв'язки з союзниками і державницькими силами всередині країни.

Про це наприклад свідчать провалене оборонне замовлення, перебування в клітках військових та менеджерів оборонних підприємств, ганебна реакція влади на публікацію в СNN деталей "справи вагнерівців", натягнуті стосунки з Заходом і постійний наступ Кремля на всіх напрямках, часто успішний, як з "Потоком-2".

Люди, які йшли до влади під хіканькі "а то Путін нападьот?" та "на войне наживались і нє заканчівалі" тепер просто отримують наслідки своєї недолугої шкідливої політики, а разом з ними і весь народ.

І найгірше те, що ніякого визнання помилок та чесного діалогу з українцями "слугами" не передбачається.

А замість того крутиться чергове шоу - з Міловановим в Укроборонпромі, Безуглою в ТСК по держзраді, євразійцем Арєстовічєм в ТКГ та нагородженням Монатіка перед армією, яка сім років несе втрати.

Тому сподіватися, що вони воюватимуть краще ніж "закінчили війну" вже не просто наївно, а смертельно небезпечно - які б мільйони не вкладалися в черговий пропагандиський серіал "защитник народа".
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14.09.2021 15:34 Ответить
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14.09.2021 14:33 Ответить
Жаль что не 2-3 миллиона. На их население это такой троянский конь что ещё вылизет. Через одно место. Нужно только аннулировать паспорта по истечению 2х лет согласно требований - нечего убыточный пф и мои налоги пилить, а так одни плюсы, меньше вечно убыточных кормильцев и менее тупые рещультаты выборов кандидата Пломбира Колбасовича 30 лет подряд. Так когданибудь до выбора Право Верховенствовича дорастем, хоть у него тоже непопулярнвя национальность, но он даст нато и ес.
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14.09.2021 14:42 Ответить
и это хорошо,

и это правильно !

нам меньше геноцидить надо будет.....
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14.09.2021 14:44 Ответить
https://youtu.be/0NMDl2UbwvY

Владимир Жириновский приехал на слет партии ЛДПР на повозке с лошадьми. Получилось как-то не очень (на 27-й секунде «лошадь» высказалась об этом всем очень откровенно, как и о всей россии!)
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14.09.2021 14:44 Ответить
холопи на лiчiльнику
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14.09.2021 14:45 Ответить
Плата за "звільнення" від праклятих біндєр.
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14.09.2021 14:49 Ответить
А что вы хотели? Вы думаете они первые??? Так построена вся история этой сумасбродной страны. Нахапали территорий, которые им тысча лет не нужны, а освоить их не могут в принципе. Вот и пытаются чужими руками как то покрыть свое же рукожопство.
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14.09.2021 14:47 Ответить
Амурская область : плотность населения 2 рыла на квадратный километр. Лугандоны добавят массовости.
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14.09.2021 15:33 Ответить
Ну, ті, кого завезуть з ерефії на Донбас не мають ні українського громадянства ні прав. Тож, у випадку звільнення окупованих територій вони не матимуть прав ні на що претендувати.
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14.09.2021 14:48 Ответить
пора бы на расии устроить свой лугандон !
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14.09.2021 14:51 Ответить
Там 85% лугандона

В перечень регионов-доноров, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, вошли 13 субъектов РФ.

Остальные 72 субъекта РФ, соответственно, получат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году.
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14.09.2021 16:06 Ответить
туда им и дорога......
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14.09.2021 14:56 Ответить
Я не понял!!! Это нам было положено по два раба! А кацапы вывезли всех рабов на расею. И шо теперь?
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14.09.2021 14:58 Ответить
А ви юзали тих рабів??? То таке лайно, що най "братушки" забирають.
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14.09.2021 15:23 Ответить
И то правда. Нехай себе едут. Говняному барину говняный раб.
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14.09.2021 16:41 Ответить
Рад за лугандонскую биомассу - проедутся через всю паРашу, посмотрят мир, заполярье, тундру...Обустроятся и обживутся в юртах, бараках...Заживут, как истинные лапти. Всё время пьяные и голодные, обосцаные и ************....Но забором с колючей проволокой этот "рай" следовало бы огородить....На всякий случай....
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14.09.2021 15:08 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти: в 2014 кричали, що як тільки проженуть бандерівців і перестануть кормити Україну, так їх трудовий край розквітне не гірше Сінгапуру і самі вони будуть щасливі і всі в шоколаді. Бандер прогнали, Україну не годують-а щастя як не було, так і не має. Навіть гірше- приходиться покидати потенційно квітучий край і щоб хоть якось вижити перебиратися ближче до Сінгапуру. Може в консерваторії , тобто в голові, щось не так?
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14.09.2021 15:11 Ответить
Сначала миллионами завозили свою лапотную кацапскую братию, а теперь вывозят.

АРХИВ. ГЕНОЦИД, УМЕРЩВЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ И ЗАМЕНА ИХ НА МОСКАЛЕЙ ЯКОБЫ РОССИЯН.
В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", как специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной Московии (России): в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эшелонов, из Горького в Одесскую второй раз - 141 эшелон, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эшелонов. Из Ивановской в Донецк - 147 эшелонов и много - много других москалей и эшелонов, которые пока не удалось установить. На карте указано переселение за один только месяц. Переселяли коней, коров, овец, завозили кур и другой скот, переселяли целые колхозы с техникой и инвентарем. Переселяли российских учителей, украинские поголовно были истреблены. Много миллионов переселенных! Переселялись кацапы с семьями, с детьми, все родственники, двоюродные, троюродные.... Тысячи украинских сел стояло полностью пустых, наполовину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРаши. И миллионы лапотных россиян заселилось за 6 месяцев (зима-весна)!!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД ещё до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 15 %, Южная. 15 - 20 %, Восточная. 30 - 40 %, Крым свыше 50 % проживает якобы этнических россиян а по сути генетических москалей - кацапов.
.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb9
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14.09.2021 16:48 Ответить
Ще на початку окупації паслася у Шустера така собі Івлєва , типу журналістка і гуманістка . Приїзджає в умовне Снєжноє , роздає по буханці хліба , тут же складає списки - хто на расєю ? А що , не всіх вивезли ?
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14.09.2021 16:06 Ответить
Конечно, с одной стороны это почти миллион налогоплательщиков, но с другой - у нас и своей ваты хватает!
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14.09.2021 17:01 Ответить
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14.09.2021 18:51 Ответить
Путлеровська раша використовує донбас по повній програмі . Спочатку вивозили заводи , а тепер - кадри . А сам донбас путлеру не потрібний , та фанати путлера цього ніяк не втямлять .
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14.09.2021 21:34 Ответить
там нищета и в армию забривают. люди сами бегут не заработки в рф.
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14.09.2021 23:30 Ответить
Солнечный Магадан ждет вас!
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15.09.2021 16:55 Ответить
 
 