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Новости За рубежом
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В московский офис Google пришли приставы из-за запрета на поисковую выдачу словосочетания "умное голосование"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В московский офис Google пришли приставы из-за запрета на поисковую выдачу словосочетания

В московский офис Google в бизнес-центре "Балчуг Плаза" вечером 13 сентября пришли приставы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, визит был связан с исполнительным производством, которое было открыто 7 сентября. Оно связано с решением суда о запрете поисковику показывать в выдаче словосочетание "умное голосование".

Mash писал, что во время визита приставов в офисе была только одна сотрудница. Она позвонила адвокату, который по телефону сообщил приставам, что офис принадлежит российской компании ООО "Гугл", в то время как претензии суда относятся к другому юрлицу — американской Google LLC.

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Ранее суд запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры о защите товарного знака по иску компании по производству шерсти "Вулинтертрейд". Эта компания зарегистрировала одноименный товарный знак в июле 2021 года.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
В этой новости все прекрасно.
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14.09.2021 14:40
+6
Нахер послали вобщем
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14.09.2021 14:44
+5
надо чтобы гугл на слово "плешивый",сразу открывал фото Х-йла.
а на слово "х-йло",сразу открывал фото Х-йла!
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14.09.2021 14:53
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В этой новости все прекрасно.
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14.09.2021 14:40 Ответить
Нахер послали вобщем
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14.09.2021 14:44 Ответить
надо чтобы гугл на слово "плешивый",сразу открывал фото Х-йла.
а на слово "х-йло",сразу открывал фото Х-йла!
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14.09.2021 14:53 Ответить
Вобщемто так оно и есть
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14.09.2021 14:54 Ответить
Воно так і працює
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14.09.2021 14:57 Ответить
Вот такое, например.

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14.09.2021 15:04 Ответить
на відповідний запит у першій сточкі

Путін - *****! - Вікіпедія

в наступній

Путин - *****! - - Википедия

третя сточка відповіді GOOGLE
Putin *****/Путин *****(60 000 голосов) - YouTube
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14.09.2021 21:53 Ответить
балчуг плаза славянское скрепное название
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14.09.2021 14:53 Ответить
Ну, і куди побіжать пристави за американською візою?
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14.09.2021 14:56 Ответить
Цікаво, наскільки працівники мааааскофскава офса Ґуґла - ватники і путлєрофіли? По самі мигдалики, чи напівшишечки?
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14.09.2021 19:22 Ответить
google, tvitter, fasebook співпрацюють з конторськими (зі слів колишнього конторського)
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14.09.2021 21:56 Ответить
К тупому голосованию претезий конечно бы не было .
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14.09.2021 15:01 Ответить
там в офісі народоду трошки більше 150 чоловік. в умовах ковіду 1 дівчина на касі, десь так і має працювати мацковський гуг.
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14.09.2021 15:09 Ответить
а они могут запретить альфа центавра?
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14.09.2021 15:25 Ответить
"Вулинтертрейд"

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14.09.2021 15:31 Ответить
хапрет выдавать -пыня ***** находулях пынеходах
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14.09.2021 15:35 Ответить
Кста - прикол будет, если эти "три ноля в гугле" - вообще "левая "контора,условно "рога и копыта", типа местный "Абибас".
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14.09.2021 15:43 Ответить
Га-га-га!!!

В бізнес центр "Балчуг Плаза" на Сызрань-авеню, в офіс Ґуґля, прийшли переодягнуті фсб-ники з забороною на пошукові запити "х#ло, ПТН ПНХ, ла-ла-ла-ла".
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14.09.2021 19:20 Ответить
зображення на запит хто такий птн-пнх

Путин ***** - полное собрание произведений

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14.09.2021 22:00 Ответить
 
 