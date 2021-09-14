В московский офис Google пришли приставы из-за запрета на поисковую выдачу словосочетания "умное голосование"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В московский офис Google в бизнес-центре "Балчуг Плаза" вечером 13 сентября пришли приставы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, визит был связан с исполнительным производством, которое было открыто 7 сентября. Оно связано с решением суда о запрете поисковику показывать в выдаче словосочетание "умное голосование".
Mash писал, что во время визита приставов в офисе была только одна сотрудница. Она позвонила адвокату, который по телефону сообщил приставам, что офис принадлежит российской компании ООО "Гугл", в то время как претензии суда относятся к другому юрлицу — американской Google LLC.
Ранее суд запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры о защите товарного знака по иску компании по производству шерсти "Вулинтертрейд". Эта компания зарегистрировала одноименный товарный знак в июле 2021 года.
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а на слово "х-йло",сразу открывал фото Х-йла!
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