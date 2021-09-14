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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия присвоила более 4 тыс. памятников в оккупированном Крыму и вывозит артефакты, - ЮНЕСКО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия присвоила более 4 тыс. памятников в оккупированном Крыму и вывозит артефакты, - ЮНЕСКО

На временно оккупированной территории АР Крым активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия, а исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Автономной Республике Крым для 212-й сессии Исполнительного совета организации.

"За семь лет оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Систематические политические преследования, физическое и психологическое давление, уничтожение независимых СМИ, дискриминация по религиозному признаку, нарушение прав собственности и языковых прав вынудили более чем 45 000 крымских татар и украинцев покинуть оккупированный полуостров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продолжает преследовать этнические и религиозные общины, которые отказываются признавать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя и стремятся сохранить свой родной язык и религиозную и культурную самобытность.

"Российская оккупация Крыма изменила восприятие историко-культурного наследия Украины как государством, так и обществом. Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, включая 4095 памятников национального и местного значения, находящихся под охраной государства. Присвоение памятников само по себе является нарушением международного права. Однако не менее важно, что Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма", - подчеркнули в ЮНЕСКО.

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Кроме того, Россия не выполняет свои обязательства по сохранению объектов культурного наследия на временно оккупированной территории.

"В нарушение требований Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта,на объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки". В частности, в июне 2021 г. с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический. (В 2013 г. объект под названием "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО). На временно оккупированной территории активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия, а исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта", - добавили в организации.

Сообщается, что крымские артефакты перевозятся в Россию - без обеспечения безопасности или разрешения Украины, как того требует международное право оккупации – для де-монстрации на выставках, посвященных культурному наследию России.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Для того и захватывали.
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14.09.2021 14:55 Ответить
Они людей пытают и убивают!!
А вы о памятниках плачитесь.
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14.09.2021 14:57 Ответить
цап-царапають, як заповідав вєлікій пукін!
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14.09.2021 15:00 Ответить
Просто немножко перемещает в масковские музеи (хи-хи)

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14.09.2021 15:20 Ответить
у росії є приклад- ізраїль. він з окупованих територій вивіз і присвоїв собі основні культурні цінності,надбаннґя археологічних досліджень і землі під них. так в свій час з окупованого синаю вивезено давньоєгипетські артефакти, з окупованого зах. берегу наприклад було вивезено бібліотеку релігійної літератури з палестинського міста наблус, конфісковані результати розкопок так званих свитків мертвого моря, в єрусалимі і околицях все що знайдено автоматично стає історичним надбанням ізраїлю, включаючи землі. і неважливо ісламські чи християнські то цінності. усьо украденноє стає своїм! тим паче крадіжка на *святій землі ізраїлю * то не крадіжка, то присвоєння втраченого їхнісми європейськими, середземноморськими, африканськими і азіатським предками яких так нещадно вигнали в давнину з цієї землі і срати їм на якусь женевську конвенцію якщо лічно багац в своєму рішенні заявив що дотримання цієї конвенції щодо культурно-археологічних цінностей територій є загрозою для історичної наууки ізраїлю.я вже не кажу про релігійних діячів та політиків які в один голос розказують все те саме! і срат на право, історію, генетику! кради пои є можливість! раша ж з криму вивезе все що можна, навіть пісок.бо окупанту насрати на екологію, права населення . так було , є і буде. зрештою згадайте як в свій час єгипетські надбання з*явилися в європейських музеях, і чи повернуть вони ці цінності єгипту...правильно-хєр там!
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14.09.2021 15:24 Ответить
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14.09.2021 23:09 Ответить
 
 