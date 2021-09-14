Вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, - Креминь о переходе на латиницу
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Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точки зрения.
Об этом он заявил в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не прошло "ополячивание", не прошло "огерманивание", впрочем, и попытка "русификации" в период колонизаторской политики потерпела фиаско", - напомнил Креминь.
По его словам, именно поэтому сохранение украинского письма является защитой украинского языка и обеспечения функционирования украинского языка как государственного. В то же время омбудсмен отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции.
"Вопрос фонетического транскрибирования является абсолютно корректным, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим названиям, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документообороте и делопроизводстве", - сказал Креминь.
Он отметил, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописных традиций, старинные и украинские песни написаны на украинском алфавите - то есть кириллическим шрифтом. В то же время дискуссии об использовании элементов латиницы в украинском литературном пространстве Кремень предложил оставить ученым, исключительно для отдельных сфер, которые, "очевидно нуждаются в таком".
"Сегодня проблем с тем, чтобы это актуализировать, нет. Что касается другого вопроса, который поднял господин Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, надо повышать уровень владения иностранными языками, включая английский, - я разделяю такой принцип", - отметил омбудсмен.
Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также добавил, что английский язык должен быть обязательным в Украине.
Пожалуйста, подождите...
А потім москалі перейменували свою міліцію в поліцію, і тільки після цього в Україні теж так зробили, і що, а ніхто навіть не муркнув.
То ви шановні, і не дуже, уважно вдивляйтеся в дупу москалям, щоб не дай боже не пропустити, коли вони випередять латиницю,
Бо може вийти невдобно, що ми самі якось отак, як дорослі, ще "осерчают" на нас.
Суб'єктивізм то не про вас, бо бути на побігеньках, озираючись, щоб чогось несподіваного не трапилось, чи нагнівався хтось, авжеж так простіше жити, і то є ваше все.
ради интереса посмотрите надписи на греческом. Очень похожие буквы, которые даже складываются в слова, но ни одно слово без гугл транслейта вы всё равно не поймёте. От перехода украинского на латиницу всему миру, не знающему украинский, ничего понятней не будет. Лучше тогда уже сразу на английский переходить (что я всячески поддерживаю).
Вот как-то так и тут... заняться больше нечем? Набейте рыло Шуфричу.
P.S.На новій версії «Цензора» я не бачу,коли мені хтось відписує.
Зато, если у вас смартфон, то будет лишь одна раскладка клавиатуры, как и на компе, где уже три языка достало сильно.
Весь этот зоопарк языков уже в печёнках.
Давайте уже вливаться в международную семью.