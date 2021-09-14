РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15704 посетителя онлайн
Новости Общество
4 282 124
Данилов (1057) украинский язык (1165) язык (3766) алфавит (10) Креминь Тарас (120)

Вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, - Креминь о переходе на латиницу

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, - Креминь о переходе на латиницу

Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точки зрения.

Об этом он заявил в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не прошло "ополячивание", не прошло "огерманивание", впрочем, и попытка "русификации" в период колонизаторской политики потерпела фиаско", - напомнил Креминь.

По его словам, именно поэтому сохранение украинского письма является защитой украинского языка и обеспечения функционирования украинского языка как государственного. В то же время омбудсмен отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

"Вопрос фонетического транскрибирования является абсолютно корректным, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим названиям, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документообороте и делопроизводстве", - сказал Креминь.

Он отметил, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописных традиций, старинные и украинские песни написаны на украинском алфавите - то есть кириллическим шрифтом. В то же время дискуссии об использовании элементов латиницы в украинском литературном пространстве Кремень предложил оставить ученым, исключительно для отдельных сфер, которые, "очевидно нуждаются в таком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко о переходе на латиницу: Сначала надо всем хорошо выучить украинский язык

"Сегодня проблем с тем, чтобы это актуализировать, нет. Что касается другого вопроса, который поднял господин Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, надо повышать уровень владения иностранными языками, включая английский, - я разделяю такой принцип", - отметил омбудсмен.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также добавил, что английский язык должен быть обязательным в Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
кацапи сплять і бачать, щоб ми перейшли на латиницю, бо зможуть тоді з легким серцем всю кирилічну літературу приписати собі
показать весь комментарий
14.09.2021 14:59
+9
Взагалі то є питанням збереження національної ідентичності.

Якщо після тисячоліть існування кирилічної письменності нація переходить на латиницю, то рупь ціна тій нації.
показать весь комментарий
14.09.2021 15:07
+7
Румуни і мову поміняли колись - бо вони зараз розмовляють "вульгаризованою латиною"!!! Так що - нам відмовиться теж від власної абетки, історії, мови? І ким ми тоді будемо? "Витвором австрійського генштабу"?
показать весь комментарий
14.09.2021 15:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пам'ятаю, був колись такий собі міністр МВС Луценко, і запропонував він перейменувати міліцію в поліцію. Ой що почалось, і дорого, і не наразі, жахіття пророчили всілякі, отаке як зараз.
А потім москалі перейменували свою міліцію в поліцію, і тільки після цього в Україні теж так зробили, і що, а ніхто навіть не муркнув.
То ви шановні, і не дуже, уважно вдивляйтеся в дупу москалям, щоб не дай боже не пропустити, коли вони випередять латиницю,
Бо може вийти невдобно, що ми самі якось отак, як дорослі, ще "осерчают" на нас.

Суб'єктивізм то не про вас, бо бути на побігеньках, озираючись, щоб чогось несподіваного не трапилось, чи нагнівався хтось, авжеж так простіше жити, і то є ваше все.
показать весь комментарий
14.09.2021 22:17 Ответить
Мудрёно излагаете. Давайте по простому, по свойски. Переходить или не переходить? И в какую дупу смотрите вы, чтоб мы тоже туда заглянули при случае
показать весь комментарий
14.09.2021 23:39 Ответить
У вас психологія невдахи. Особисто для себе я сам усе можу зробити. Я не за себе преймаюся. Латиниця- це створення комфортного середовища для громадян нормальних країн, які приїздять в Україну у справах бізнесу та туризму. Для більшості світу срана кирилиця на рівні ієрогліфів.
показать весь комментарий
14.09.2021 23:57 Ответить
Ну вот началось.. у меня психология неудачника, у вас психология жополиза. Давайте продолжать в том же духе и мы конечно же договоримся .
показать весь комментарий
15.09.2021 01:00 Ответить
"для американців кирилиця - це ті самі ієрогліфи."
ради интереса посмотрите надписи на греческом. Очень похожие буквы, которые даже складываются в слова, но ни одно слово без гугл транслейта вы всё равно не поймёте. От перехода украинского на латиницу всему миру, не знающему украинский, ничего понятней не будет. Лучше тогда уже сразу на английский переходить (что я всячески поддерживаю).
показать весь комментарий
14.09.2021 17:21 Ответить
До речі, у минулому столітті в'єтнамці без зайвих істерик перейшли на латиницю, хоча їх мова дуже стара. І вони не мусульмани.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:43 Ответить
Ну и молодцы. Если вьетнамцы перешли, то и Украине обязательно надо?
показать весь комментарий
14.09.2021 17:07 Ответить
Латиниця - це вікно у світ. І запитайте українців, які щороку їздять до Туреччини, чи їм там краще бачити латиницю, чи арабську в'язь, яка там була ще сто років тому.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:21 Ответить
Вопрос элементарно решается дублированием важных надписей на английском (что уже частично сделано). Зачем переводить всё-всё?
показать весь комментарий
14.09.2021 17:22 Ответить
Це вам так тільки здається. Мій брат з дружиною-американкою приїздив до батьків у Київ, так вони були шоковані від того, наскільки навіть столиця не орієнтована на іноземців.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:05 Ответить
В этом плане вы совершенно правы. Но вы пытаетесь решать этот вопрос неправильными методами. Переход на латиницу этой проблеме не поможет. Пример - скатайтесь в какое нибудь глухое румынское село, где не говорят по английски. И вам там их латиница не поможет абсолютно ничем. Дубляж важных надписей на английском + повсеместное изучение английского украинцами - вот ИМХО правильный путь.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:58 Ответить
Когда коту нечего делать, он лижет себе яйца.

Вот как-то так и тут... заняться больше нечем? Набейте рыло Шуфричу.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:11 Ответить
+5
показать весь комментарий
14.09.2021 21:46 Ответить
"дохлая кошка" сработала! Все заговорили о переходе на латиницу, а расследование об государственной измене депутатов и некоторых передвинули на второй план, да и об коммуналке почти перестали говорить!!!
показать весь комментарий
14.09.2021 16:11 Ответить
Про національну гордість:в італійському алфавіті буква «к»-є.Але на письмі вона використовується дуже рідко і тільки у словах іноземного походження.Для всієї решта італійської,звук «к» це букво сполучення «sc".Але,не все так просто,тому що scusa,це є «скуза»,а sciarpa-це є «шарпа».Якби не «квантова фізика» щоб ці правила запам'ятати,але виникає чисто логічне питання:для чого потрібні всі ці сиромудрі правила,чому не використовується буква «к»,яка і так вже є в алфавіті?Відповідь:»тому що буква «к»-це грецька буква,яка до нашої латинської мови не має ніякого відношення.Вона нам чужа.Адаптовувати її до нашого правопису ми не будем».Навіть,не уявляю реакцію італійців,якби хтось їм запропонував замінити весь алфавіт...

P.S.На новій версії «Цензора» я не бачу,коли мені хтось відписує.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:24 Ответить
Якби ми свято дотримувалися традицій, то досі б молилися Перунові, писали гусячими перами і їздили б волами. Не можна йти вперед, дивлячись тільки назад. А інститут мови саботує рішення Президії АНУ включити до українського правопису розділ про транслітерацію українських назв латинкою.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:28 Ответить
Kremen ne v teme pohody)
показать весь комментарий
14.09.2021 16:41 Ответить
Вопрос о латинице власти подняли только для того, чтобы погасить полемику о предательстве Зели и Ермака.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:58 Ответить
Кремінь правий, якщо ввести латиницю то молоде покоління, яке отримає освіту на латиниці не зможе сидіти в рашистських однокласніках і вконтакте. У такому разі традиція дійсно буде порушена.
показать весь комментарий
14.09.2021 22:02 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 23:02 Ответить
верно.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:15 Ответить
Я считаю, что украинский язык от этого не помрёт, памятки мы сможем перевести ,А кому надо - прочтут по-древнеукраински (да типа сейчас на нём кто то умеет читать) .
Зато, если у вас смартфон, то будет лишь одна раскладка клавиатуры, как и на компе, где уже три языка достало сильно.
Весь этот зоопарк языков уже в печёнках.
Давайте уже вливаться в международную семью.
показать весь комментарий
15.09.2021 11:10 Ответить
Українська абетка-шрифт "Рутенія" давно чекає на впровадження, а ми латину обговорюємо
показать весь комментарий
19.09.2021 13:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 