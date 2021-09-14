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Британия начинает бустерную вакцинацию от коронавируса людей старше 50 лет и медработников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Британия начинает бустерную вакцинацию от коронавируса людей старше 50 лет и медработников

Со следующей недели в Великобритании начнут вводить бустерную, третью дозу вакцины от COVID-19. Прививку предложат людям старше 50 лет, а также работникам в сферах здравоохранения и социальной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Согласно правительственному плану, бустерные уколы от COVID будут предлагаться людям в возрасте 50 лет и старше, а также тем, кто находится в домах престарелых, работникам здравоохранения и социальной помощи.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Британии уже отметил, что предпочтение отдается мРНК-вакцинам. В качестве бустерной прививки предложат вакцину Pfizer или половину дозы Moderna.

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А тем, кто не сможет сделать прививку из-за аллергии на мРНК-вакцину, предложат сделать бустерный укол препаратом AstraZeneca.

Также сообщается, что третью дозу не следует вводить раньше, чем через шесть месяцев после того, как была сделана вторая прививка.
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некоторые утверждали что прививки придется делать каждые пол года... врали конечно!
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14.09.2021 15:15 Ответить
нужно делать прививку раз в квартал, а лучше раз в месяц, шоб бустеризация лучше бустеризировалась
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14.09.2021 15:17 Ответить
А пятая и шестая прививка дает бессмертие
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15.09.2021 13:18 Ответить
пацаны, это чисто бустерная доза...

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14.09.2021 15:16 Ответить
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14.09.2021 15:18 Ответить
 
 