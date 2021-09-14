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Умер от коронавируса главный израильский антивакцинатор Шаулян, заявлявший, что эпидемии нет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Умер от коронавируса главный израильский антивакцинатор Шаулян, заявлявший, что эпидемии нет

В Израиле от COVID-19 умер Хай Шаулян - известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает местное издание The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Шаулян скончался в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.

Он призывал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививку от вируса под заголовком: "Эпидемии нет - вакцина не нужна и опасна".

Ранее Шаулян выложил в социальные сети видео с момента его госпитализации. Он сказал: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+58
Треба бігборди поставити в містах з його першими словами: "Эпидемии нет - вакцина не нужна и опасна" і останніми: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".
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14.09.2021 15:17
+38
Слава йому!!!

Так воно буває, що пісец приходить незалежно від того, визнаєш ти його існування чи ні.
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14.09.2021 15:17
+29
Вакцинироваться не нужно. Это вредно и бесполезно. К тому же, чем больше идиотов выздыхает, тем чище популяция.
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14.09.2021 15:39
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Ахахах))) Не він перший такий, не він останній)
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20.09.2021 09:02 Ответить
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