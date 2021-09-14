Нарушителей нормативов вакцинации от COVID-19 с понедельника будут штрафовать в Киеве, - Рубан

С понедельника 20 сентября в Киеве будут штрафовать нарушителей нормативов вакцинации от коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил руководитель главного управление Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"С мая Киев начал готовиться к прививкам и вакцинальной кампании, и сегодня в Киеве вакцинировано около 800 тыс. человек, это самый высокий показатель вакцинации в стране. Что касается тех 80% норматива, установленного Кабинетом министров в отношении посещения заведений образования, культурного, бытового направления, колеблется процент вакцинации в разном бизнесе от 20% до 90%. Самой безопасной у нас будет система образования, где достигли 65-70%, но некоторый бизнес до сих пор не вакцинировался, более того, проходит антивакцинальная кампания", - отметил Рубан.

По его словам, сегодня в отношении вакцинации необходимо проводить все масштабные мероприятия на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая медсестрой.

"Мы это делаем почти год, наблюдаем с помощью видеокамер за публичными мероприятиями. И ежедневно в Киеве работают 10 мобильных групп, каждая из которых обходит около 15-20 субъектов и проводит разъяснительную работу. Сегодня еще не составляются протоколы о нарушениях, пока проходят консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда будет принято решение Кабмина, будут и штрафные санкции, и привлечены с ответственности нарушители", - добавил глава столичного управления Госпродпотребслужбы.

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