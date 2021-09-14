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Нарушителей нормативов вакцинации от COVID-19 с понедельника будут штрафовать в Киеве, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Нарушителей нормативов вакцинации от COVID-19 с понедельника будут штрафовать в Киеве, - Рубан

С понедельника 20 сентября в Киеве будут штрафовать нарушителей нормативов вакцинации от коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил руководитель главного управление Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"С мая Киев начал готовиться к прививкам и вакцинальной кампании, и сегодня в Киеве вакцинировано около 800 тыс. человек, это самый высокий показатель вакцинации в стране. Что касается тех 80% норматива, установленного Кабинетом министров в отношении посещения заведений образования, культурного, бытового направления, колеблется процент вакцинации в разном бизнесе от 20% до 90%. Самой безопасной у нас будет система образования, где достигли 65-70%, но некоторый бизнес до сих пор не вакцинировался, более того, проходит антивакцинальная кампания", - отметил Рубан.

По его словам, сегодня в отношении вакцинации необходимо проводить все масштабные мероприятия на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая медсестрой.

"Мы это делаем почти год, наблюдаем с помощью видеокамер за публичными мероприятиями. И ежедневно в Киеве работают 10 мобильных групп, каждая из которых обходит около 15-20 субъектов и проводит разъяснительную работу. Сегодня еще не составляются протоколы о нарушениях, пока проходят консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда будет принято решение Кабмина, будут и штрафные санкции, и привлечены с ответственности нарушители", - добавил глава столичного управления Госпродпотребслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый в Украине пилотный проект с выездной вакцинацией пожилых людей стартует на Полтавщине: прививать будут даже на дому

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
грип це не гламурно. Тільки ковід, нічого іншого не існує. Так мода диктує.
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14.09.2021 16:00
+10
Пропозиція підходить для прізвища)
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14.09.2021 15:56
+10
Обсуждать ту бредятину что ты пишешь - это опуститься на уровень оленя
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14.09.2021 16:02
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та прямо

то ти концтабору не бачив, синку
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14.09.2021 15:46 Ответить
щось я так і не второпав, хто підпадає під штрафи?

Прівєта оштрафують?
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14.09.2021 15:45 Ответить
Нормативы? Это чо рулеткой будут замерять социанльную дистанцию?
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14.09.2021 15:45 Ответить
Нічого не зрозуміло, що таке нормативи вакцинації?
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14.09.2021 15:47 Ответить
ГТО!!! Гастроном туда обратно!!
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14.09.2021 16:07 Ответить
норматив щe має значeння "тeмп". на шкiльнiй фiзрi є нормативи. тоbто вклався в поставлeну норму
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14.09.2021 16:15 Ответить
бред совковый. заставить можно только гривной
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14.09.2021 15:49 Ответить
Все оспорюється в судах... Правові невігласи
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14.09.2021 15:52 Ответить
Предлагаю для не вакцинированных отводить гетто, в полях, огораживать колючкой и пусть там себе заражают один другого. Еду можно бросать через забор. А можна и не бросать.
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14.09.2021 15:55 Ответить
Пропозиція підходить для прізвища)
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14.09.2021 15:56 Ответить
По сути есть шо сказать? Или мы занимаемся оскорблениями личности?
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14.09.2021 15:58 Ответить
Обсуждать ту бредятину что ты пишешь - это опуститься на уровень оленя
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14.09.2021 16:02 Ответить
Є. Коли залишаться тільки вакциновані - а хворіти і вмирати пачками далі будуть. Хто буде винен?))
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14.09.2021 16:02 Ответить
Яка хвамілія така і лічность
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14.09.2021 16:15 Ответить
Де тут "личность"? Тобі до неї рости й рости.
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14.09.2021 16:23 Ответить
Якщо б подібну херню на адресу членів секти Святого Ковіду написав хтось з іншого табору, то його вже тут давно б заблокували, а різних оленів цей сайт толерує.
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14.09.2021 16:26 Ответить
Мне вот интересно, а где делся грипп? Или мы уже его побороли?
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14.09.2021 15:56 Ответить
грип це не гламурно. Тільки ковід, нічого іншого не існує. Так мода диктує.
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14.09.2021 16:00 Ответить
Почему Киев? Поедьте в Одессу. Вчера там был. Нет ни одного человека в маске. Кроме, провизоров в аптеках, и особо боязливых, которых единицы. Весь миллионный город без масок. Попутно, возникает вопрос. А где-же там эпидемии?
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14.09.2021 15:59 Ответить
Скоро будет. Вакцину же девать куда то нужно
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14.09.2021 16:03 Ответить
Ну чего? В Сильпо возле вокзала все в масачках. Достают ис кармана тряпочку, натягивают на подбородок и уперйод
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14.09.2021 16:19 Ответить
Днепр, переполненый транспорт без масок, и так всю эпидемию, по всем "идеям эпидемии", выздыхать должно было минимум половина, но нет, все крутитсявертится, день города вообще отдельная тема, и ничего. Но ради уколов нарисуют картинку и статистику какую хочешь .
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14.09.2021 16:28 Ответить
Что за аньивакцианальная кампания?Кто проводит её хоть сказал бы...
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14.09.2021 16:19 Ответить
Залиште бізнес у спокої. Я залюбки буду ходити до ресторанів та крамниць, де ніхто не вакцинувався. Свідки секти Святого Ковіду нехай ходять туди, де усі вакциновані. У людей має бути вибір, бо інакше буде значно більш жорстка реакція на ковідний фашизм.
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14.09.2021 16:20 Ответить
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14.09.2021 16:22 Ответить
"...сегодня в Киеве вакцинировано около 800 тыс. человек", Источник: https://censor.net/ru/n3288193 Исправьте ; на сегодня ...
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14.09.2021 17:46 Ответить
 
 