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Все, кто нуждаются в субсидиях, получат их без задержек и в полном объеме, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Все, кто нуждаются в субсидиях, получат их без задержек и в полном объеме, - Шмыгаль

Правительство обратилось в Верховную Раду с предложением увеличить размер субсидий в бюджете на 12 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сегодня выполнение бюджета составляет 104%. Это дополнительно более 28 млрд грн в общий фонд. Из этих денег мы будем предлагать парламенту выделить 12 млрд грн на субсидии, чтобы все люди, которые нуждаются в субсидиях, получали их без задержек и в полном объеме", - подчеркнул глава правительства.

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Премьер-министр отметил, что на сегодня в Украине почти 3 миллиона домохозяйств, нуждающихся в такой помощи.

"Через электронные реестры была проведена верификация получателей субсидий. Субсидии - это о справедливости, а потому очень важно, чтобы помощь получали люди, которые в ней действительно нуждаются, а не те, которые сдают в аренду по 5-6 квартир", - подчеркнул глава правительства.

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По словам Шмыгаля, правительство в ближайшее время подаст соответствующий проект изменений в бюджет на 2021 год.
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ага...если докажет что достоин подачки
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14.09.2021 16:22 Ответить
Вы, сволочи, лишили субсидий не собственников 6 квартир (это он о Мельнике, наверное), а людей, которые собрали на старость депозиты в банк.
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14.09.2021 16:26 Ответить
Субсидія в Україні призначається дуже багатьом групам населення. Для того, щоб це дізнатися, не потрібно виходити з дому. Все можна зробити онлайн. Для цього вам потрібно зайти на сайт субсидій, зазначають Патріоти України.

Як дізнатися, чи призначена субсидія

На цьому порталі ви можете подивитися, чи дійсна ще ваша субсидія.

Щоб це дізнатися:

виберіть область;
виберіть назву населеного пункту;
вкажіть вулицю, номери будинку і квартири;
підтвердьте, що ви не робот, а людина.

Після цього буде показана інформація про стан субсидії в зазначеному домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.

Кому відмовлять у субсидії

Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м.
Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
Якщо на вашому банківському рахунку понад 100 тисяч гривень.
Якщо у вас є авто, якому менше 5 років.
Якщо ви за останній рік ви придбали квартиру або машину.
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14.09.2021 16:31 Ответить
У меня теща инвалид. 2 месяца родня справки собирает.
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14.09.2021 17:54 Ответить
Тобеж нихуа)
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14.09.2021 16:37 Ответить
Настоящие субсидии у нас получают только олигархи.
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14.09.2021 16:55 Ответить
ьреше, падла. Якщо не вистачає бабла на покриття встановлених законом пільг (в т.ч. комунальних) - то звідки візьметься бабло на покриття субсидій?
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14.09.2021 17:15 Ответить
 
 