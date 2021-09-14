Все, кто нуждаются в субсидиях, получат их без задержек и в полном объеме, - Шмыгаль

Правительство обратилось в Верховную Раду с предложением увеличить размер субсидий в бюджете на 12 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сегодня выполнение бюджета составляет 104%. Это дополнительно более 28 млрд грн в общий фонд. Из этих денег мы будем предлагать парламенту выделить 12 млрд грн на субсидии, чтобы все люди, которые нуждаются в субсидиях, получали их без задержек и в полном объеме", - подчеркнул глава правительства.

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Премьер-министр отметил, что на сегодня в Украине почти 3 миллиона домохозяйств, нуждающихся в такой помощи.

"Через электронные реестры была проведена верификация получателей субсидий. Субсидии - это о справедливости, а потому очень важно, чтобы помощь получали люди, которые в ней действительно нуждаются, а не те, которые сдают в аренду по 5-6 квартир", - подчеркнул глава правительства.

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По словам Шмыгаля, правительство в ближайшее время подаст соответствующий проект изменений в бюджет на 2021 год.