Все, кто нуждаются в субсидиях, получат их без задержек и в полном объеме, - Шмыгаль
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Правительство обратилось в Верховную Раду с предложением увеличить размер субсидий в бюджете на 12 млрд грн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Сегодня выполнение бюджета составляет 104%. Это дополнительно более 28 млрд грн в общий фонд. Из этих денег мы будем предлагать парламенту выделить 12 млрд грн на субсидии, чтобы все люди, которые нуждаются в субсидиях, получали их без задержек и в полном объеме", - подчеркнул глава правительства.
Премьер-министр отметил, что на сегодня в Украине почти 3 миллиона домохозяйств, нуждающихся в такой помощи.
"Через электронные реестры была проведена верификация получателей субсидий. Субсидии - это о справедливости, а потому очень важно, чтобы помощь получали люди, которые в ней действительно нуждаются, а не те, которые сдают в аренду по 5-6 квартир", - подчеркнул глава правительства.
По словам Шмыгаля, правительство в ближайшее время подаст соответствующий проект изменений в бюджет на 2021 год.
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Як дізнатися, чи призначена субсидія
На цьому порталі ви можете подивитися, чи дійсна ще ваша субсидія.
Щоб це дізнатися:
виберіть область;
виберіть назву населеного пункту;
вкажіть вулицю, номери будинку і квартири;
підтвердьте, що ви не робот, а людина.
Після цього буде показана інформація про стан субсидії в зазначеному домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.
Кому відмовлять у субсидії
Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м.
Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
Якщо на вашому банківському рахунку понад 100 тисяч гривень.
Якщо у вас є авто, якому менше 5 років.
Якщо ви за останній рік ви придбали квартиру або машину.