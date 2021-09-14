Мы нашли землю под программу президента о большом залеснении Украины, - глава Гослесагентства Болоховец

Гослесагентству удалось договориться с местными органами власти о выделении земли под программу Президента Владимира Зеленского о большом залеснении Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.



"Указ президента о большом залеснении Украины - это план экологического спасения нашей страны. Программа Владимира Зеленского - это глобальный проект, но он вполне реален. Реализация программы "Зеленая страна" уже началась, уже есть первые результаты. Мы довольно быстро продвигаемся в решении вопроса земли. Для высадки 1 млрд деревьев нужно примерно 170 тыс. га. Мы уже нашли до 100 тыс. га собственных территорий, требующих залеснения - это пожарища, территории, где леса были уничтожены в результате различных факторов. Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается", - отметил Болоховец.



По его словам, агентство в этом году уменьшило объем выработок, но государство заработало в полтора раза больше.

"... Раньше цены на древесину в Украине искусственно занижали, государство грабили, прибыль оставалась в карманах чиновников и связанного с ними бизнеса. За 8 месяцев работы мы детинизировали почти 4,5 млрд грн в пользу государства. Нашей команде при поддержке с президентской вертикалью удалась стопроцентная реализация древесины путем проведения торгов через электронные площадки. Абсолютно уверен, что лесная отрасль за счет детенизации и более эффективной работы способна сама заработать средства на программу Президента. И мы это сделаем ", - рассказал Болоховец.

Как отмечает глава агентства, Украина уже в этом году существенно увеличила высадки новых деревьев по сравнению с прошлыми годами.

"В следующем году как минимум в два раза увеличим высадку. Заготовку семенного материала увеличиваем в несколько раз, создается инфраструктуры для масштабного высева, строятся современные рассадники для выращивания качественного усадебного материала. Абсолютно убежден, что задачу президента мы выполним ", - подытожил Болоховец.



Напомним, Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология" подписал указ о старте проекта "Зеленая страна".

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Сразу скажу - это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев", - отметил Владимир Зеленский во время выступления на форуме.