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Новости Общество
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Мы нашли землю под программу президента о большом залеснении Украины, - глава Гослесагентства Болоховец

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы нашли землю под программу президента о большом залеснении Украины, - глава Гослесагентства Болоховец

Гослесагентству удалось договориться с местными органами власти о выделении земли под программу Президента Владимира Зеленского о большом залеснении Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.


"Указ президента о большом залеснении Украины - это план экологического спасения нашей страны. Программа Владимира Зеленского - это глобальный проект, но он вполне реален. Реализация программы "Зеленая страна" уже началась, уже есть первые результаты. Мы довольно быстро продвигаемся в решении вопроса земли. Для высадки 1 млрд деревьев нужно примерно 170 тыс. га. Мы уже нашли до 100 тыс. га собственных территорий, требующих залеснения - это пожарища, территории, где леса были уничтожены в результате различных факторов. Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается", - отметил Болоховец.


По его словам, агентство в этом году уменьшило объем выработок, но государство заработало в полтора раза больше.
"... Раньше цены на древесину в Украине искусственно занижали, государство грабили, прибыль оставалась в карманах чиновников и связанного с ними бизнеса. За 8 месяцев работы мы детинизировали почти 4,5 млрд грн в пользу государства. Нашей команде при поддержке с президентской вертикалью удалась стопроцентная реализация древесины путем проведения торгов через электронные площадки. Абсолютно уверен, что лесная отрасль за счет детенизации и более эффективной работы способна сама заработать средства на программу Президента. И мы это сделаем ", - рассказал Болоховец.

Как отмечает глава агентства, Украина уже в этом году существенно увеличила высадки новых деревьев по сравнению с прошлыми годами.
"В следующем году как минимум в два раза увеличим высадку. Заготовку семенного материала увеличиваем в несколько раз, создается инфраструктуры для масштабного высева, строятся современные рассадники для выращивания качественного усадебного материала. Абсолютно убежден, что задачу президента мы выполним ", - подытожил Болоховец.


Напомним, Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология" подписал указ о старте проекта "Зеленая страна".
"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Сразу скажу - это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев", - отметил Владимир Зеленский во время выступления на форуме.
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Топ комментарии
+13
теперь будут только программы где есть слово большое или зеленое
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14.09.2021 15:48
+12
не забудьте застроить все эти земли коттеджами....
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14.09.2021 15:48
+10
Уже надо было посадить 500 мильенов деревьев а они только землю нашли. А если Осел ляпнет про мильен ракет на Луну, или про 100 мильенов гектар засадить маком и коноплей, шо, помчитесь выполнять?
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14.09.2021 15:49
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Правила форума Совет форумчан
не забудьте застроить все эти земли коттеджами....
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14.09.2021 15:48 Ответить
Интересно кому Зеля предоставит монополию о застройки коттеджами того участка. Наверное ещё и кредит беспроцентный. А лет через десять, если олигарх не отдаст долги то их ему простят.
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14.09.2021 16:53 Ответить
теперь будут только программы где есть слово большое или зеленое
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14.09.2021 15:48 Ответить
Так залесение или залысение?
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14.09.2021 16:16 Ответить
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14.09.2021 16:17 Ответить
Уже надо было посадить 500 мильенов деревьев а они только землю нашли. А если Осел ляпнет про мильен ракет на Луну, или про 100 мильенов гектар засадить маком и коноплей, шо, помчитесь выполнять?
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14.09.2021 15:49 Ответить
На самом деле искать то и не нужно было. Есть такое понятие как "назначение земель". И вот те земли, где лес был могут быть опять засеяны лесом и никакой договоренности с местными властями не нужно!

Просто, должна была быть принята программа, на восстановление лесного массива и на которую просто нужно было выделить деньги вот и вся история! Но тут же нет пиара!!!!
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14.09.2021 16:36 Ответить
А шо, не було такої програми? Чи Осел перший в Україні зрозумів що треба саджати дерева на ті місця де їх повирубували? Слава Яйцям!
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14.09.2021 16:48 Ответить
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14.09.2021 23:12 Ответить
ааааа-ха-ха )))) сначала озаботились вывозом древесины....потом нашли землю под мульярд, который будет расти десятки лет (если приживется).. но сначала - посадить (в згарище просто ткнуть - фигня и вырастит)))..а саженцы??? тоже ж не три копейки...

если вдуматься... то залеснение - это тоже "велыке крадивництво" только название другое
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14.09.2021 15:49 Ответить
почитай уважнiшe "пiд програму заbирають зeмлю? - "Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.09.2021 15:59 Ответить
Так мем про мильярды деревьев не шутка??? о_О
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14.09.2021 15:50 Ответить
Ну які ж тут можуть бути жарти? Наступним поколінням чиновників треба ж десь халявну деревину брати та віджимати землі вже з лісом.
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14.09.2021 15:53 Ответить
цe нe висадка дeрeв. цe кража зeмлi пiд красивий слоган! "Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается"
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14.09.2021 16:01 Ответить
Ураааааааааа!!!
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14.09.2021 15:50 Ответить
А з банками не домовилися о "большом забаблении"?
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14.09.2021 15:51 Ответить
если каждую секунду беспрерывно садить по одному саженцу, на миллиард саженцев нужно 30 лет
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14.09.2021 15:51 Ответить
питання: нашо для садiння дeрeв пiд ************** лозунгом заbирати у мiсцeвих зeмлю???? "Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местной власти. На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! И диалог продолжается."
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14.09.2021 16:04 Ответить
Молодцы! Сначала одно чучело придумало программу, потом все зеленое стадо начало искать землю под эту программу...
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14.09.2021 15:52 Ответить
Залишилося знайти активістів, котрі на ентузіазмі займуться висадкою саджанців, бо виявиться що коштів на це немає.
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14.09.2021 15:55 Ответить
Ура,на лярд саженцев просадят лярды бабла!
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14.09.2021 15:53 Ответить
Так. У громад відберуть землі і передадуть їх лісництвам.
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14.09.2021 15:53 Ответить
самe так. лапша на вуха. ти почитай тупих комeнтаторiв шо вони мeлять а основного нe bачать!!!
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14.09.2021 16:05 Ответить
починайте з пустель, які виникли в результаті намивки бурштину який барига лічно намивав, і лисих карпат які барига лічно рубав та вивозив. на моєму поліссі ліс просто не встигає рости...так шалено барига його продає
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14.09.2021 15:54 Ответить
хз насчет деревьев, но трава у них точно есть
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14.09.2021 15:54 Ответить
все дело в том, что и "трава" забористая иногда в природе выглядит как дерево ))) а о названии деревьев, которых мульярд ведь никто так и не сказал))))) т.е. посадить могут... шо захотят (ну под преЗЕ программу))))

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14.09.2021 16:29 Ответить
На сегодняшний день уже более 20 тыс. га в стадии передачи от общин нашим предприятиям! Источник: https://censor.net/ru/n3288196

земельная афера
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14.09.2021 15:54 Ответить
самe так. а тeпeр щe здогадайся чого тebe нe лайкають
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14.09.2021 16:07 Ответить
Декларации Юрия Болоховца:

2019 Вклади - - - - - -
2019 Готівка 1 460 000,00 20 000,00 - - - -
2019 Інше 100 000,00 - - - - -
2018 Вклади - - - - - -
2018 Готівка 1 800 000,00 20 000,00 - - - -
2018 Інше 100 000,00 - - - - -
2017 Вклади - - - - - -
2017 Готівка 500 000,00 20 000,00 - - - -
2017 Інше 100 000,00 - - - - -
2016 Вклади - - - - - -
2016 Готівка 300 000,00 20 000,00 - - - -
2016 Інше 100 000,00 - - - - -
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14.09.2021 15:55 Ответить
золотое дно, кто там пересчитает те деревья, плюс земля...
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14.09.2021 15:57 Ответить
Посадил дед репу....

вышел Репа... и замочил деда....
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14.09.2021 15:59 Ответить
та-а-а-ак, площа є

залишилось знайти мільярд дерев...
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14.09.2021 15:59 Ответить
"В этот день, 12 октября 1492 года вахтенный матрос на корабле "Пинта" Родриго де Триана заметил впереди огонек и закричал: «Земля! Земля!»."
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14.09.2021 16:08 Ответить
ВEЛИКE КРАДIВНИЦТВО ЗEМEЛЬ
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14.09.2021 16:09 Ответить
Идиётъ...земли - половина Карпат облысевшие стоят, а оно землю "находит".
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14.09.2021 16:15 Ответить
А мне вот интересно, зеленский и вправду дебил? Ему нравиться вот этот брежневско-совковый подлизон?
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14.09.2021 16:17 Ответить
Зеленский дебил...можешь не сомневаться в этом..
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14.09.2021 16:19 Ответить
как и те, кто ... (ну далее понятно ))))
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14.09.2021 16:30 Ответить
Осел якраз не дебіл. Дебіли ті хто його вибрав і ті хто виконує його хотелки.
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14.09.2021 16:25 Ответить
Зеленский стал напоминать какого-то диктатора... Например как с азербайджана или того же лукашенко... Все балгодаря ему делается и создаётся и.т.д
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14.09.2021 16:19 Ответить
Замість боротьби з контрабандою - санкції до контрабандистів, замість боротьби з вирубкою лісів - посадка нових дерев, замість боротьби з корупцією - виділення більше коштів корупціонерам.
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14.09.2021 16:23 Ответить
Средняя норма высадки еловых сеянцев при лесовосстановлении вырубок в Финляндии составляет 1800 шт/га.

на 170 тыс га - это будет 306 млн деревьев, что в 3 раза меньше заявленного. Конечно, можно посадить и плотнее в 3 раза, чем в Финляндии. Но там деревья сажают, чтоб через время их опять срубить на древесину. А у нас они с какой целью этот млрд деревьев хотят высадить, просто чтоб было? денежки попилить? Пдрсы
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14.09.2021 16:24 Ответить
Ну яка ціль? Зедібілам подобаеться. Рейтинг не пада.
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14.09.2021 16:27 Ответить
"Указ президента о большом залеснении Украины - это план экологического спасения нашей страны. Источник: https://censor.net/ru/n3288196
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14.09.2021 17:15 Ответить
Ну, было бы странно , если ли бы они написали правду и назвали указ - Про воровство бюджетных денег у народа Украины...
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14.09.2021 17:32 Ответить
Небось где идут маршруты контрабанды и возле своих будущих дач)
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14.09.2021 16:26 Ответить
а мoжна пападроbнєє як ви домовляєтeсь щоb вам вiддали зeмлю?????? як заставляєтe мiсцвих?
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14.09.2021 16:26 Ответить
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14.09.2021 16:54 Ответить
Чудово. Насадим мульярд дерев, настроїм сто тищ деревообробних заводів і будем на тих заводах стругать Буратін з тих дерев.
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14.09.2021 16:30 Ответить
зeмля на якiй ростуть дeрeвця Царя вжe нe bудe налeжати громадам. а дeржавi. з часом там можна bудe загатить котeджики чинуш
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14.09.2021 16:34 Ответить
Якось язик не повертається сказати - не дамо перетворити Україну на «зелену» країну. Хоча, «Зелені» - окремо, а дерева - окремо. Хіба якось так.
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14.09.2021 16:38 Ответить
Ми вернулись у совок з його пятирічками, де з кожного утюга звучало виконаєм і перевиконаємо. Наразі зараз у нас пятирічка великого Звиздівництва
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14.09.2021 16:59 Ответить
І хер хто тепер порахує посажені деревця.Оце так намахалово, вчіться малята як гроші пиз.....ти!.

До речі Зейобіки знають що таке "природній самосів" дерев?
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14.09.2021 17:03 Ответить
Що означає знайшли,її ніхто не губив.Чи може в Кончі-Заспі маєтки з землею порівняли,щоб лісом засадить.
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14.09.2021 18:35 Ответить
Достатньо відновлення лісів Карпат, наведення порядку у лісгоспах і ремонту лісосмуг.
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14.09.2021 22:01 Ответить
 
 