РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13999 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
427 3
приватизация (1036) ФГИУ (653)

За два года благодаря приватизации госимущества госбюджет пополнился на 4,5 млрд грн, - замглавы ФГИ Кошеленко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

За два года благодаря приватизации госимущества госбюджет пополнился на 4,5 млрд грн, - замглавы ФГИ Кошеленко

За два года проведения "Большой приватизации" и "Малой приватизации" в бюджет Украины поступило более 4,5 млрд грн.

Об этом рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Законодательно приватизация разделяется на большую и малую. "Большая приватизация" - это объекты со стартовой ценой от 250 млн грн. А "Малая приватизация" - это стартовая цена ниже 250 млн гривен. В этом году только в рамках "Малой приватизации" проведено аукционов на общую сумму более 2 млрд грн. Такие аукционы проходят в каждой области, в каждом городе, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - отметил Кошеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизацию ОГХК отложили, - Фонд госимущества

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сначала сперли из бюджета на "Большой стройке" 32 ярда, а потом за часть этих денег (ранее украденных у нас), купили у нас наше же имущество, став "стратегическими инвесторами"
показать весь комментарий
14.09.2021 16:14 Ответить
А могли бы раза в три больше заработать.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:15 Ответить
Ну поступило. И что? Распродать имущество ума много не надо. Хотелось бы рядом почитать куда непосредственно пошли эти деньги. Т.с. расходная часть сколько и на что было потрачено из этих денег. Без этой части подобные заявления вызывают раздражение. Не более. Собирать в бюджет у нас деньги научились. Теперь бы научиться рачительно ими распоряжаться. Глядишь и не нужно было бы к примеру вводить накопительную пенсионную систему. На вооружение глядишь хватало бы, на лечение воинов наших, да и на все остальное. А толку от этих денег если их торбохваты различными схемами по офшорам порастягивали.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:08 Ответить
 
 