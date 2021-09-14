За два года благодаря приватизации госимущества госбюджет пополнился на 4,5 млрд грн, - замглавы ФГИ Кошеленко

За два года проведения "Большой приватизации" и "Малой приватизации" в бюджет Украины поступило более 4,5 млрд грн.

Об этом рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Законодательно приватизация разделяется на большую и малую. "Большая приватизация" - это объекты со стартовой ценой от 250 млн грн. А "Малая приватизация" - это стартовая цена ниже 250 млн гривен. В этом году только в рамках "Малой приватизации" проведено аукционов на общую сумму более 2 млрд грн. Такие аукционы проходят в каждой области, в каждом городе, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - отметил Кошеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизацию ОГХК отложили, - Фонд госимущества