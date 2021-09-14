За два года благодаря приватизации госимущества госбюджет пополнился на 4,5 млрд грн, - замглавы ФГИ Кошеленко
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За два года проведения "Большой приватизации" и "Малой приватизации" в бюджет Украины поступило более 4,5 млрд грн.
Об этом рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Законодательно приватизация разделяется на большую и малую. "Большая приватизация" - это объекты со стартовой ценой от 250 млн грн. А "Малая приватизация" - это стартовая цена ниже 250 млн гривен. В этом году только в рамках "Малой приватизации" проведено аукционов на общую сумму более 2 млрд грн. Такие аукционы проходят в каждой области, в каждом городе, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - отметил Кошеленко.
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