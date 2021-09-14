Украина может возобновить экспорт древесины до конца года, - глава Гослесагентства Болоховец

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец прогнозирует, что до конца года Украина возобновит экспорт древесины.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз - ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам. Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - отметил Болоховец.

По его словам, украинский рынок был интересным, когда здесь можно было дешево купить нелегальную древесину. "Но эти времена уже прошли", - добавил глава Гослесагентства.

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Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017-го.

В Минэкономики отметили, что на страны ЕС приходилось 70% украинского экспорта древесины.

ЕС 15 января 2019 года подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимно согласованному решению.

20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года. Далее, 17 февраля ЕС подал Арбитражной группе свое первое письменное представление, а 11 марта 2020 свое письменное представление в ответ подала Украины.

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22-23 сентября этого года состоялись слушания Арбитражной группы в споре между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка сообщал, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.