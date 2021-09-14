РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13999 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 658 18
лес (604) мораторий (168) экспорт (838) Гослесагентство (47)

Украина может возобновить экспорт древесины до конца года, - глава Гослесагентства Болоховец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина может возобновить экспорт древесины до конца года, - глава Гослесагентства Болоховец

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец прогнозирует, что до конца года Украина возобновит экспорт древесины.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз - ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам. Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - отметил Болоховец.

По его словам, украинский рынок был интересным, когда здесь можно было дешево купить нелегальную древесину. "Но эти времена уже прошли", - добавил глава Гослесагентства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мораторий Украины на экспорт леса противоречит Соглашению об ассоциации и должен быть отменен, - решение Арбитражной комиссии

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017-го.

В Минэкономики отметили, что на страны ЕС приходилось 70% украинского экспорта древесины.

ЕС 15 января 2019 года подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимно согласованному решению.

20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года. Далее, 17 февраля ЕС подал Арбитражной группе свое первое письменное представление, а 11 марта 2020 свое письменное представление в ответ подала Украины.

Также читайте: Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук

22-23 сентября этого года состоялись слушания Арбитражной группы в споре между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка сообщал, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
уже вырос миллиард деревьев!!! вот что значит турбо-режим от зе-ко-манды!
показать весь комментарий
14.09.2021 16:25
+5
ЗЕнаркоман продает страну оптом и в розницу
показать весь комментарий
14.09.2021 16:21
+4
А уже нема чого стережить
показать весь комментарий
14.09.2021 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стережіться Карпати.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:16 Ответить
А уже нема чого стережить
показать весь комментарий
14.09.2021 16:18 Ответить
Так практично ніде вже немає, але їх це не хвилює, випиляють залишки.

Т.н."експорт" - дуже прибуткова справа, "даже внукам хватіт".
показать весь комментарий
14.09.2021 16:25 Ответить
Понеслась вода по трубам! Теперь при вывозе кругляка даже не будут стыдливо прикрываться, что это "дрова" по документам.

По его словам, украинский рынок был интересным, когда здесь можно было дешево купить нелегальную древесину. "Но эти времена уже прошли", - добавил глава Гослесагентства.

Та щас! Как раз-таки эти времена и не уходили.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:19 Ответить
зелені хунвейбіни, геть від Української деревини!
показать весь комментарий
14.09.2021 16:21 Ответить
совпадение?
Мы нашли землю под программу президента о большом залеснении Украины, - глава Гослесагентства Болоховец не думаю...
показать весь комментарий
14.09.2021 16:21 Ответить
ЗЕнаркоман продает страну оптом и в розницу
показать весь комментарий
14.09.2021 16:21 Ответить
Интересно, что Зеля раньше распродаст, землю или лес ?
показать весь комментарий
14.09.2021 16:47 Ответить
уже вырос миллиард деревьев!!! вот что значит турбо-режим от зе-ко-манды!
показать весь комментарий
14.09.2021 16:25 Ответить
И здесь умудрились на@рать...
показать весь комментарий
14.09.2021 16:35 Ответить
Астанавітєсь! Мільярд дерев, посаджений найвеличнівшивим, ще не виріс.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:43 Ответить
То он про миллиарды говорит, чтобы отвлечь внимание от предаельства. Данилов всем латиницу вовремя вставил, тоже получит медаль.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:46 Ответить
Пусть лучше себе латиницу вставит. И провернет.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:07 Ответить
Треба додати в законопроект поправку - продавати ліс-кругляк тільки з тих мільярдів дерев,які обіцяє посадити Зєля...Але,по моєму,він навіть дерева не здатен посадити...
показать весь комментарий
14.09.2021 16:57 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 17:10 Ответить
Всё вывезли, цены дикие, идите на ###, мрази
показать весь комментарий
14.09.2021 17:41 Ответить
всевидят оно падло не видит, экспорт сырья нужно полностью запретить, только готовую продукцию только ее!
показать весь комментарий
14.09.2021 18:30 Ответить
И наконец-то навести порядок в фитосанитарии. Потому что система в сегодняшнем своем виде не работает. От слова совсем - или тупо шлепают сертификаты (инспектора госпотребслужбы я имею в виду), или затягивают гайки до такой степени ( 100% контроль в месте фитообработки всего объема с лабораторным анализом каждой партии. Плюс этих инспекторов 3 калеки на регион и тогда в ожидании документов проводится больше времени, чем в производстве), что работать нереально. Вот почему нельзя раз в какой-то период проводить проверку сырья (да, есть возможность химии со стороны производителя) и все - в остальное время - акт об обработке от производителя. Но! Если твоя продукция с твоим клеймом попалась на жуках - лицензия аннулируется и делай что хочешь, ты же акт дал, за качество и соответствие поручился - держи марку на свой страх и риск. И четко прописать это в правилах. Четко, пошагово и однозначно, а не обтекаемо, как сейчас, а в итоге госпотребслужба крутит этими правилами, как цыган солнцем. Причем, уроды, еще и лезут делить рынки между поставщиками - ты тому тару не делай и акты, он будет с другим работать, а делай вот этим клиентам.
показать весь комментарий
16.09.2021 10:19 Ответить
 
 