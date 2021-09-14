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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20434) россия (91360) СЦКК (724) наемники рф (2004) ВСУ (5207)

Российские обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии, такого не было с 2016 года, - украинская сторона СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Российские обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии, такого не было с 2016 года, - украинская сторона СЦКК

Обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии на фоне российско-белорусских учений и предстоящих выборов в Госдуму РФ.

Об этом сказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он заявил, что недавние потери ВСУ, вероятно, были самыми серьезными за последние пять лет – 11 и 12 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил погибли четверо украинских военнослужащих. Еще 15 бойцов ВСУ получили ранения. За эти двое суток россияне совершили 47 обстрелов.

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По словам Апполонова, он находится в зоне ООС практически постоянно с 2016 года, и за это время таких потерь на фронте не было. После договоренности о перемирии в июле 2020-го, как утверждает военнослужащий, до Нового года террористы "более-менее придерживались" режима прекращения огня. Однако начиная с этого года, а особенно с мая-июня, обстрелы "растут в геометрической прогрессии".

"По моему мнению, это обусловлено началом активной фазы стратегических учений Запад-2021, подготовкой к проведению выборов в Госдуму России с вовлечением гражданского населения (оккупированных территорий Донбасса. - Ред.), которое получило паспорта РФ", – сказал Апполонов.

Кроме того, по мнению руководителя украинской стороны СЦКК, активизацию оккупантов на Донбассе можно объяснить желанием России "показать человечеству мощь" своих незаконных вооруженных формирований.

Апполонов сообщил, что украинская сторона СЦКК передала 109 нот мониторинговой миссии ОБСЕ по факту нарушений режима прекращения огня оккупантами 11 и 12 сентября.

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Он также добавил, что ВСУ оставляют за собой право применять вооружение в ответ на действия оккупантов.
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Топ комментарии
+25
А шо на это скажет зелебобик? По обыкновению, засунет язык в жопу?
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14.09.2021 16:24
+24
а бедосик укатил на отдых. устал бедолага
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14.09.2021 16:23
+23
И тут зекрыса всрался -так ничего ,для зепиара,практически уже не осталось
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14.09.2021 16:22
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И тут зекрыса всрался -так ничего ,для зепиара,практически уже не осталось
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14.09.2021 16:22 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан на 5 років і розпочинати звільнення Донбасу та Криму.
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14.09.2021 17:41 Ответить
ты та хоть потеряйся чучело! выпей слабительное.
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14.09.2021 19:49 Ответить
1 диванный фронт?
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14.09.2021 23:30 Ответить
Та нахер воно треба? Потрібно поставити купу арти, та гасити у відповідь з усієї сили. А ті розвалені тертиторії з дебільним населенням кому зараз потрібні?
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14.09.2021 23:54 Ответить
а бедосик укатил на отдых. устал бедолага
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14.09.2021 16:23 Ответить
Надеюсь обдроченцов дамбасса отправляют на концерт кобзона
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14.09.2021 16:23 Ответить
А шо на это скажет зелебобик? По обыкновению, засунет язык в жопу?
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14.09.2021 16:24 Ответить
Лугандонцы рискуют отхватить на днях нехилое возмездие и ни чего не смогут сделать , так как у козломордых на носу выборы в госдуру и им нужна биомасса для голосования !
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14.09.2021 16:27 Ответить
От говнокомандующего отхватить? Больше в сводках уже вообще не сообщают о зашкваренных рашоорках. В лучшем случае "открывали ответный огнь". А куда, какими средствами и с каким результатом уже вообще не сообщают. Вот и вся война зеленого говнокомандующего.
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14.09.2021 16:54 Ответить
Ответный огонь это типа комбат из ПМа пострелял в сторону позиций противника. Ну а чо? Ответный? Да. Огонь? Да.
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14.09.2021 17:44 Ответить
Из какого ПМа и какой комбат...Командир батальона из пистолета Макарова или командир батареи из ПМ-38? хотя если огонь ответный то эффект будет одинаковый..ибо пока согласуют решение орки уже сдрыснут
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14.09.2021 21:50 Ответить
ГАВНО-НАРКОМАНДУВАЧ

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14.09.2021 19:51 Ответить
Воно втомилося, йому тре відпочити... От раптом завтра війна, а воно стомлене
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14.09.2021 16:38 Ответить
Надо инициативу у терорристов перехватить. Учиться надо у Израиля.
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14.09.2021 16:42 Ответить
А что нелох?
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14.09.2021 16:44 Ответить
Как соплей в рот набрал. Мечтает о пребывании своего "утомленного "тельца на яхте в Греции.
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14.09.2021 16:48 Ответить
Сдох?
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14.09.2021 16:52 Ответить
передайте нашей сопле, что надо срочно посмотреть ху*лу в его "очко"......
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14.09.2021 16:58 Ответить
Ответ на поверхности,трубу достроили.
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14.09.2021 17:41 Ответить
вот смотрите и что власти и командованию делать в таком случае? ужас..... всё читаю про погибших всё знаю....( кто скажет что делать? кто бы взял на себя какую ответсвенность....? *********** и посоветовать ясно с дивана ****....сь.... но я таким трёпом не занимаюсь и советами .хотя есть личное мнение уже как то писал.... не хочу ни с кем вступать в срач тут, это не моё...((
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14.09.2021 18:04 Ответить
отмазка зелоха не засчитана, зепил
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14.09.2021 21:44 Ответить
сатана .это ты с кем тут так переписку ведёшь животное....?
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15.09.2021 09:31 Ответить
Потрібно лупити у відповідь так, щоб в них і думки не виникало сюди стріляти. Рецепт дуже простий та дієвий.
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14.09.2021 23:56 Ответить
Ну с 16 по 19 года давали ответку и отжимали сепарские позиции. Поэтому и статистика наших погибших была намного меньше- сепары боялись нас провоцировать
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15.09.2021 01:35 Ответить
ну из логики.... и ведь нашествия на сегодняшний день там за это время напёрли ещё больше ....ещё новее оружие ещё больше найомников, а снайперов вагонами навезли...тогда такого там не было! а значит и смертей было меньше.много убийсв снайперами....а как снайпера в общем можно ликвидировать когда их там кишит....? да никак . и так далее да и они стали с опытом тоже .так что
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15.09.2021 09:29 Ответить
Вместо нот передали бы "ответку" больше чем в геометрической прогрессии, сколько можна быть "мальчиками для избиения".
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14.09.2021 18:12 Ответить
Думаю,що отії бабахи є відповіддю пуцика на вже всесвітньо відому харківську ла-ла-лайку (а для непомірно самозакоханого ***** це є нестерпно образливим),на "Кримську платформу",на заокеанський вояж зелика, на повний провал "Формули Штайнмайєра" у Мінську ну і т.д. Все те підтверджується і несамовитим виттям ************* пропагандонів,які аж на цепах перевертаються гавкаючи на Україну зі всіх держтелерадіоканалів підерефії. Розуміють,падли, що Україна від них вже тю-тю на віки. Широкомасштабне вторгнення проводити ссикотно (як і у всіляких бандюганів,які усвідомлюють,що у відповідь на напад можуть здорово отримати по шмарклях).От і бабахають від безсилої люті із житлових кварталів населених пунктів Донбасу. Ховаються,суки,за спини жінок і дітей,херрої,блд. Наш пануньцьо ЗЕ рванув на відпочинок,ну а *****,поскулюючи, поліз у бункер зализувати душевні рани і на самоізоляцію, ховатися від клятого ковіду,тому що "...дуже вовчику не хочеться умерти,боще він не нажився,бач!"
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14.09.2021 18:12 Ответить
А агент Кремля Ермак успокаивает Зелю, что все это провокации, что никто не стреляет и там вообще перемирие... Украинцы, до каких пор наши ребята будут безответными мишенями для российских оккупантов? В 2014 году не побоялись беркутов Януковища, а теперь прогнулись под 95-й квартал?
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14.09.2021 18:51 Ответить
В 2014 году половина быдла которое сейчас за ЗЕ, было на стороне Майдана. А сейчас- нет.

Так было всегда, к восстанию запорожских козаков часто присоединялись селяни- иногда их было даже больше чем козаков. Но не они движущая сила- им бы пожрать да дорогую одежину, и за 300 лет ничего не поменялось- они просто следуют тренду, а сейчас тренды формирует квартал95 шоу
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15.09.2021 01:33 Ответить
Зеленський хоче у Грецію на яхту. За наш рахунок.

https://www.youtube.com/watch?v=ns4E8AeV1AU
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14.09.2021 18:53 Ответить
А гнусавый молчит?
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14.09.2021 18:57 Ответить
Неймовірно жирну послугу окупантові зробив наш Верховний совєт, відкинувши, на днях, варіант союзницького партнерства зі США. Це - катастрофа для нашої держави, якій більше допомоги чекати нізвідки, а її споконвічний ворог, Московщина, перебуває в стані небувалого піднесення після перемог в Афганістані та у війні з Нордстрімом. Цей агонізуючий, найпаскудніший за всі 30 років, ще й незаконно обраний Совєт має бути негайно розпущений, а "слуги народу" відправлені по тюрмах.
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14.09.2021 19:25 Ответить
Верховний совєт?
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14.09.2021 21:08 Ответить
А как еще назвать свору коррупционеров, рыгионалов, рашкинских диверсантов, и кухаркиных детей?
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15.09.2021 01:29 Ответить
У страха глаза велики. В геометрической...
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14.09.2021 19:33 Ответить
ничего не страшно диванному патриоту
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14.09.2021 21:45 Ответить
Так начинайте уже е..шить по нарушителям "режима прекращения огня".
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14.09.2021 19:41 Ответить
это уже не просто обстрелы, а пристреливаются по позициям, перед вторжением войск оккупантов будет массированная артподготовка! Счет идет уже на дни
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14.09.2021 19:55 Ответить
А як же росіянам не стріляти якщо їм ніхто не відповідає, а якщо і відповідає, то лише через годину після десятка узгоджень коли від ворога і слід охолонув.

Зедебілів треба судити за сотні вбитих і покалічених хлопців як зрадноків України.
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14.09.2021 20:12 Ответить
А чого ми не відповідаемо на ці діі ? И чого зеля мовчит ?
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14.09.2021 20:45 Ответить
Не , я всегда говорил , пока до Киева долетать не будет , Киевская шобла не поймет , что надо воевать по настоящему , а не просто перестать стрелять
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14.09.2021 21:18 Ответить
А БЛАЗЕНЬ -НІ ПАРИ З ВУСТ ПРО ВТРАТИ . О, ВИБРАЛИ !!!
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14.09.2021 21:22 Ответить
А ле зеля сам казав що комусь це вигідно мабудь він зразумів як можно гроші заробляти на цому! а гроши як відомо любять тишу.
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14.09.2021 21:32 Ответить
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14.09.2021 22:05 Ответить
А чого військові мовчать ? Вже давно час дати зеленському під зад.
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14.09.2021 22:17 Ответить
Они будут расти раз молчим.Они понимают только ответку.Раз молчим значит нас мочат.
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15.09.2021 01:12 Ответить
Ну да, с тех пор как в 2016 году ЗСУ выбили сепаров с высоты возле Белой Каменки, тем самым запустили 'ползучее наступление'. Сепары аж до 2019 года пернуть боялись не то чтоб выстрелить- чтоб не спровоцировать ЗСУ на ответку и очередной захват сепарских укреп раенов
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15.09.2021 01:25 Ответить
Блин вас убивают....проснитесь ВАС УБИВАЮТ....а вы как мальчики для битья. Дайте этим оккупантам по зубам что вы плачете вас 40 миллионов у вас поддержка США Турки......малая Чечня с населением в 1 миллион со стрелковым оружием в 1996 году поставила раком эту рашку........
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15.09.2021 01:29 Ответить
Надо просто начать стрелять с турецких байрактаров и американскими джавелинами. На войне так, если не убиваешь ты, то убивают тебя.
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15.09.2021 01:48 Ответить
 
 