Российские обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии, такого не было с 2016 года, - украинская сторона СЦКК

Обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии на фоне российско-белорусских учений и предстоящих выборов в Госдуму РФ.

Об этом сказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он заявил, что недавние потери ВСУ, вероятно, были самыми серьезными за последние пять лет – 11 и 12 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил погибли четверо украинских военнослужащих. Еще 15 бойцов ВСУ получили ранения. За эти двое суток россияне совершили 47 обстрелов.

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По словам Апполонова, он находится в зоне ООС практически постоянно с 2016 года, и за это время таких потерь на фронте не было. После договоренности о перемирии в июле 2020-го, как утверждает военнослужащий, до Нового года террористы "более-менее придерживались" режима прекращения огня. Однако начиная с этого года, а особенно с мая-июня, обстрелы "растут в геометрической прогрессии".

"По моему мнению, это обусловлено началом активной фазы стратегических учений Запад-2021, подготовкой к проведению выборов в Госдуму России с вовлечением гражданского населения (оккупированных территорий Донбасса. - Ред.), которое получило паспорта РФ", – сказал Апполонов.

Кроме того, по мнению руководителя украинской стороны СЦКК, активизацию оккупантов на Донбассе можно объяснить желанием России "показать человечеству мощь" своих незаконных вооруженных формирований.

Апполонов сообщил, что украинская сторона СЦКК передала 109 нот мониторинговой миссии ОБСЕ по факту нарушений режима прекращения огня оккупантами 11 и 12 сентября.

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Он также добавил, что ВСУ оставляют за собой право применять вооружение в ответ на действия оккупантов.