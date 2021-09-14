РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13948 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
8 490 161
переговоры (4648) россия (91360) Донбасс (26927) Трехсторонняя контактная группа (842) Формула Штайнмайера (207) Гармаш (134) ОРДЛО (246)

РФ в ТКГ отказалась обсуждать "формулу Штайнмайера" и настаивала на неком "плане действий", предоставленном боевиками ОРДЛО, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

РФ в ТКГ отказалась обсуждать

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сорвала обсуждение имплементации "формулы Штайнмайера". Представители России предложили обговорить так называемый "план действий" боевиков ОРДЛО.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - отметил Гармаш.

По его словам, на обсуждении реализации "формулы Штайнмайера" настаивала украинская делегация и представитель ОБСЕ. 

"Но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы", - пишет он.

"Последнее понятно - обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах, хотя они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ. Этого Москва только и добивается уже 8 год", - резюмировал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Зєшмаркля в супереч конституцї вже й на формулу Шахєрмахєра погодився, а Х..лові й того мало.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:46
+10
"Портрет Шойгу в обязательном порядке висит в кабинетах всех чиновников и во всех бюджетных организациях, а любое массовое мероприятие в Туве начинается с упоминания Шойгу, рассказал собеседник издания, близкий к республиканским властям. Директор Национального музея Тувы Кадыр-оол Бичелдей, которого издание называет главным идеологом культа Шойгу, - автор идеи о том, что министр обороны РФ - потомок и наследник монгольского полководца Субэдэя, соратника Чингисхана. В честь Субэдэя назвали спорткомплекс в столице Тувы Кызыле, отремонтированный бригадой Минобороны."

Интересно каким боком московиты к Руси?
показать весь комментарий
14.09.2021 16:45
+9
Зато Орда была была государством. И сегодня есть, только вывеску поменяла на какую-то *********. А по структуре и идеологии - абсолютно то же самое. А Украина была Русью, и ей и останется.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Но если бы ее основали монголы они скорей всего посадили бы править туда исламского или языческого хана.

дурачок, изучай мат.часть. часть монголов при Батые была несторианцами, читай ветвь христианства, часть язычниками, мусульманами стали сильно позже.

Никаких ханов они не ставили, сидели на вЯликай рюзьге ряке Волг...Итиль-ряке.)

Сарай-бату слышал?

собирали дань через коллаборанта и приемного сына Батыя саню невскага.))
показать весь комментарий
14.09.2021 20:19 Ответить
С чего вы это взяли? Среди монголов и даже среди их верхушки уже во время нашествия было много христиан - так называемых "несториан". Монголы вообще крайне толерантно относились к религиям - так не резкостью было, когда один из сыновей хана был христианином, другой - мусульманином, а остальные - и вовсе - поклонялись Тенгри.
показать весь комментарий
14.09.2021 20:22 Ответить
Московское царство было христианским коим правили князья Рюриковичи в последствии изменившие этот титул на царя против исламской Орды а в последствии ханств ( Казанского, Астраханского, Крымского) это разные вещи.. согласны?
показать весь комментарий
14.09.2021 20:02 Ответить
"в последствии изменившие этот титул на царя против исламской Орды а в последствии ханств ( Казанского, Астраханского, Крымского) это разные вещи.. согласны?"

Нет, не согласен. Царем московский князь себя назначил не против, а после завоеваний Казанского и Астраханского царств - в титуле Ивана IV так и написано было "Великий Князь Московский, Царь Казанский, Царь Астраханский..."
показать весь комментарий
14.09.2021 20:24 Ответить
Ну так тем более- князь но никак не хан))) будучи победителем этих земель присоединивши их к своему государству назвал себя их царем.. что здесь удивительного? Я правильно вас понимаю что русские и татары это один народ с общей историей ? Вам не кажется что казанский и тем более крымский татарин покрутит пальцем у виска если вы ему такое скажите?
показать весь комментарий
15.09.2021 03:48 Ответить
"Я правильно вас понимаю что русские и татары это один народ с общей историей ?"

Русские - это в принципе не один народ, ибо русский родом из Белгорода, Новгорода Сиверского или Смоленска антропологически и генетически не будет иметь ничего общего с русским родом из Нижнего Новгорода, Мурома, Суздаля, Ростова, Ярославля или Твери, тк первый будет с большой долей вероятности славянином по крови, а второй - финно-угром с примесью татарских кровей.

При этом основа "русского народа", то есть - московиты - финно-угорская, а значит ни украинцам, ни татарам они не братья.
показать весь комментарий
15.09.2021 12:47 Ответить
Для меня понятие *один народ* сродни понятию *один человек*.. русские не один народ как и украинцы.. сравнить жителя Львова или Закарпатья с харьковчанином или дончанином и это будут культурно и ментально люди совсем разные так же совсем разные как в РФ москвичи и сибиряки и тд.
показать весь комментарий
15.09.2021 12:50 Ответить
ось типовий рюзьге схiднiше сранєй-рязанєй...

вже через рокiв десять такою буде переважна бiльшiсть на расцi ********* + кавказцi+рiзнi середньоазiати. європейськi лиця будуть у меньшостi майже скрiзь на паРашi.

рассєя такi Русь.))

показать весь комментарий
15.09.2021 22:12 Ответить
кацап, сумасшедший азиоп ваня грознай и от римских Августов себя выводил.)) поверим? )

рюриковичи ёпта на московских болотах)))

показать весь комментарий
14.09.2021 18:41 Ответить
Та тут с первого взгляда видно, шо типовый скандинав.
показать весь комментарий
14.09.2021 18:54 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 19:24 Ответить
Историю пишут победители.

Да они Рюриковичи, но их предки перешли на сторону Орды и уничтожили Русь. Сказка что Россия это Русь придумана Петром 1. Россия это потомок Орды.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:47 Ответить
Так Русь была завоевана монголами и любой из князей кто им сопротивлялся пал смертью храбрых.. понятное дело что выжили те князья из рода Рюриковичей кто покорностью получил ярлык на княжение от ханов после их победы.. но потомки этих же князей в последствии этих же ханов и сбросили, те же самые князья Рюриковичи, тех же самых ханов.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:52 Ответить
Они и стали теми самыми "Ханами" и сожгли Киев перейдя на сторону врага?
показать весь комментарий
14.09.2021 17:55 Ответить
Можешь дать мне ссылку на участие каких то князей Руси в разгроме монголов Киева 1240го года? Я что то не вижу... и ссылаясь исключительно на украинские источники без всяких оскорблений не понимаю почему мне забанили аккаунт? баньте украинскую википедию тогда.
показать весь комментарий
14.09.2021 18:17 Ответить
Русь не была завоёвана.Сопротивление сдвинулось в Галицию и дальше Орда не прошла.Тут другое.Есть два мировозрения.Европейское по которому жил Киев,Новгород и Ордынское по которому жила Московия.Русь настоящая Киевская всегда жила в европейском мировозрении с Новгородом включительно,который Невский вырезал,ради ордынского мировозрения.Так вот Русь может быть только европейской априори как аксиома.Там где ордынский монополизм и централизм вождисткого типа-это уже не Русь,а Орда
показать весь комментарий
14.09.2021 19:00 Ответить
100 вiдсоткiв. респект.
показать весь комментарий
14.09.2021 19:25 Ответить
Не стоит недооценивать Золотую Орду, это не были дикари. Орда была передовым государством того времени, с развитой военной стратегией, разведкой, осадными орудиями. К военным достижениям стоит добавить систему сбора налогов, транспортную систему из конных станций, где путешественники сменяли коней. Вся Русь была завоевана монголами, вторгались они и в западную Европу. Вся территория современной Украины была под монголами, но если на севере Александр Невский стал их преданным псом, то князья юго западной Руси искали союзников для избавления от ярма. Искали они помощи князей Литовских, которые таки освободили Киев, папы Римского, который дал титул Короля князю Галицкому, главное они боролись, пока Московия уничтожала русские княжества Новгорода, Твери в угоду своему царю- Хану Орды
показать весь комментарий
14.09.2021 23:54 Ответить
В Орде ничего не было сверхординарного.Их оружие масса,жестокость,вероломство.Разведка Орды заключалась в обыкновенной коррупции.Когда падкие на золото,князья такие как Невский предавали свои ценности и вносили раздор и шатание в единство Руси.Сегодня в реальном времени можно увидеть методы Орды на примере Московии.Та же самая методика.Стать Ордой на границе и подкупом засылая разведку с набитыми мешками золота качать ситуацию.ОРДЛО и Крым уже под современными Невскими.Кого не купили убили.Установили своих вассалов и качают ситуацию дальше по всей Украине,например Медведчуком с Кивой.Такие же Невские.Диверсии тоже не стоит забывать,такие как отравление колодцев,поджог урожая,набеги на торговые пути.Сегодня Московия делает ровно тоже самое.Перекрыла Керченский пролив и Чёрное море.Подрезает нашу энергонезависимость оккупировав Черноморский шельф и Славянское месторождение сланца.Вливает золото в Фукса который скупает газовые месторождения,Новинского-который курирует церковь и уничтожил наш корвет.Тоже иакие себе Невские.Всячески мешает на международной арене и т.д и т.п
показать весь комментарий
15.09.2021 16:47 Ответить
100 вiдсоткiв.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:03 Ответить
передовым государством того времени

тiльки того, що стосується централізованої жорстокої держави...

в культурному планi, в планi будiвництва мiст... i так далi - дикуни, на столiття вiдставали i вiд Европи i вiд Китаю...що вони пiсля себе залишили? тiльки расску *********.))
показать весь комментарий
15.09.2021 17:02 Ответить
Достижения цивилизации не всегда выражаются в камне, тяжело ожидать шедевров зодчества от кочевого степового народа. Но превратиться из племён дикарей кочевников в армию, обеспечить логистику на умопомрачительных расстояниях. Захватить культурно более развитый народ Китая, и перенять их технологические достижения. Монголы использовали китайскую пиротехнику для наведения страха на европейцев, с порохом ещё не знакомым. Налоговая система, перепись населения и при этом толерантность к чужим религиям, это признаки передовой цивилизации своего времени, без оценок моральности их действий
показать весь комментарий
16.09.2021 13:48 Ответить
Сейед Голамрез Мейгуни, генеральный консул Ирана, смог расшифровать арабскую надпись на шлеме Ивана Грозного, выставленного в астраханском Музее боевой славы.

По словам Мейгуни, выполненная на верхнем горизонтальном поясе царского шлема надпись переводится с одного редкого арабского диалекта как Аллах Мухаммед. Он отмечает, что эти слова могут быть сокращенной версией известного выражения Велик Аллах, и Мухаммед пророк его.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:36 Ответить
И...? Невский родился в начале 13 века еще до нападения монголов и монголом быть он никак не мог.. а что у него там было на шлеме ( трофейном или принятом в дар) это дело десятое.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:55 Ответить
зато стал приемным сыном Батыя и грабил Русь от имени вЯликАга хана))
показать весь комментарий
14.09.2021 18:42 Ответить
И умер Невский от яда возвращаясь из Орды, это свидетельствует о его высоком статусе в Орде. Если других русских князей обезглавливали, вырезали сердца, то кровного родственника можно было убить только бескровно-ядом, такую вот "честь" заслужил Невский
показать весь комментарий
14.09.2021 22:59 Ответить
Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский родился 13 мая 1221 г (это ложь российских историков, но не суть), Западный поход монголов Великий западный поход, Вторжение монголов в Европу) - поход войск Монгольской империи в Восточную и Центральную Европу в 1236-1242 годах во главе с чингизидом Батыем. И что тут не совпадает по датам ?
показать весь комментарий
14.09.2021 23:05 Ответить
Иван Грозный действительно имел наглость назвать себя Царём Руси, за что истинные наследники Орды Крымские Ханы Гиреи его наказали походом на Москву. Испуганный "Грозный" в 1575 году отрёкся от престола в пользу Симеóн Бекбулáтовича до крещения Саин-Булат, султана Ногайской орды, именовался астраханским царевичем и был как и крымчаки потомком Чингизидов. А свою дань Крымским наследникам орды, Московия платила до времён Петра 1
показать весь комментарий
14.09.2021 22:54 Ответить
В Оружейной палате Московского Кремля под инвентарным номером 4411 хранится воинский головной убор, украшенный золотым орнаментом и драгоценными камнями. До середины XIX века его демонстрировали с указанием, что это шлем великого князя Александра Невского. Изображение шлема даже попало на герб Российской империи, несмотря на то, что среди украшающей его христианской символики выделяется арабская вязь со строкой из Корана. Но каким образом эта надпись оказалась на головном уборе православного князя, и известны ли истории подобные случаи?
показать весь комментарий
14.09.2021 17:31 Ответить
И что? У меня на футболке сейчас тоже английская надпись но это меня англичанином не делает) если Новгород где княжил Невский был Монголией то это получается и князь Владимир Великий княживший в Новгороде перед тем как убил своего брата Ярополка и отнял у него киевский престол тоже монголом был?
показать весь комментарий
14.09.2021 17:38 Ответить
"Но каким образом эта надпись оказалась на головном уборе православного (?) князя, и известны ли истории подобные случаи?"

Александр Невский - приемный сын хана Батыя, давно уже аксиома.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:53 Ответить
Вообще то его отцом князь Ярослав был а на момент вторжения монголов Невский ребенком уже не был https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
14.09.2021 17:57 Ответить
рузке молись своему путлеру и учи настоящую историю.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:59 Ответить
Так я тебе на украинскую википедию ссылки кидаю а не на российскую.. то кому из нас тут нужно историю учить?
показать весь комментарий
14.09.2021 18:00 Ответить
Так ты может не понял, там написано что Александр Невский предатель.

Вы рузгие неисправимы, вас исправит только 9 грамм.
показать весь комментарий
14.09.2021 18:03 Ответить
Больше присобленец прогнувшийся под орду в результате чего Орда не сожгла Новгород, тут как бы было из двух одно- либо сопротивляешься и умираешь а твои земли жгут, либо становишься им лояльным- он выбрал второе. предателем я бы его не назвал если конечно ты не дашь мне ссылку на участие Невского в разгроме Киева пока он еще держался.
показать весь комментарий
14.09.2021 18:23 Ответить
вот твой саня невскай)) а ты думал, что он и в самом деле был, как актер Черкасов? )

показать весь комментарий
14.09.2021 20:33 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 20:34 Ответить
Ну Новгород, Ростов, Суздаль, Смоленск, Рязань, Муром и Псков и другие более мелкие княжества сегодня входят в состав РФ

это хорошо, если 3-5 процентов от территории расски федераски...все остальное, больше 90 % - земли и народы, орды государства Чингизидов. рассея - выкидыш и продолжение Орды.
показать весь комментарий
14.09.2021 20:39 Ответить
Зєшмаркля в супереч конституцї вже й на формулу Шахєрмахєра погодився, а Х..лові й того мало.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:46 Ответить
только приднестровский сценарий
показать весь комментарий
14.09.2021 16:49 Ответить
Сценарій "нафуй кацапів" з Донбасу, а придністровський сценарій нехай в Сибіру проводять.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:58 Ответить
зеленые любители компартии кетая и друзья белорусского экономического "чуда" согласятся на все, за что им заплатят
показать весь комментарий
14.09.2021 18:18 Ответить
Согла сиська с тем, что все эти переговоры - абсолютно безполезная, никчему не приводящая показушная для обоих сторон эпопея уже достаточно подза... надоела...
показать весь комментарий
14.09.2021 16:47 Ответить
ка-ка... кака-я разниЦа, товариСЧ ???
показать весь комментарий
15.09.2021 17:07 Ответить
А не пішов би ти, гармаш, разом з зєзєнтом та д'єрмаком кобилі в тріщину. Це що, вже почалась компанія по легітимізації хвормули швайнштаєра?
показать весь комментарий
14.09.2021 16:48 Ответить
Саме Гармаш там відстоює інтереси України. Запоребрик дуже хотів його позбутися, але не вийшло.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:53 Ответить
а можно конкретный пример отстаивания? я пока от него ничего кроме "надо примиряться" не слышал нигде
показать весь комментарий
14.09.2021 16:59 Ответить
Проблемы со слухом? Сочувствую.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:07 Ответить
я тебя о чем то спрашивал? или ты шестеришь на волонтерских началах?
показать весь комментарий
14.09.2021 17:10 Ответить
Хотя бы вот.

Впрочем, похоже, я перепутал Гармаша с Казанским (прошу прощения), но и Гармаш вроде как нормальный.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:50 Ответить
казанский чуть лучше, но ненамного. он хотя бы в открытую не рассказывает о всеобщем прощении и "ани не винаватые"
показать весь комментарий
14.09.2021 18:43 Ответить
Пора прекращать этот балет.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:48 Ответить
И до сих пор нигде не прописана та формула штайнмаера о которой договаривается украинская сторона ткг. Уже который год.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:49 Ответить
Да вас всех надо там разогнать-все вражины... одни стараются формулу штармейХера Украине всучить,а свинособаки со своей такой же хернёй носятся...
показать весь комментарий
14.09.2021 16:51 Ответить
а кто тебе непонятный чел дал право обсуждать какую то "формулу"? конкретная фамилия есть? ты кто такой чтобы обсуждать политику и действия целой страны? ты гуманитарная подгруппа? выот и занимайся пленными и гуманизмом.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:57 Ответить
проблема в тому, що і ординці збираються "обговорювати" ту ж саму "формулу"; різниця між цими близнюками полягає лише в тому, які заголовки будуть у "законів", які вони вимагатимуть прийняття нашою ВР.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:23 Ответить
Так никто и не понял?... Отказались обсуждать "хвормулу штынмаёра - фрау риббентроп" - это, чтобы Украина после такого "отказа" с "удовольствием" на такое д*рьмо согласилась. Ищи дурака - ни зеля, ни оккупант такого "кайфа" не получат.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:38 Ответить
Тобто, формула Штанмаєра- то для зелені вже буде перемога?

Браво. Тонка робота. Психологи з МГУ постаралися?
показать весь комментарий
14.09.2021 17:39 Ответить
рашист собирается запускать електрички для подвоза людей с оккупированных украинских территорий, для голосования ,а украинские предатели в Минске собираются проталкивать формулу Штанмаера для голосования этими же людьми ,за органы самоуправления в ордло ,но в составе Украины
показать весь комментарий
14.09.2021 19:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 