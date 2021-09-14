РФ в ТКГ отказалась обсуждать "формулу Штайнмайера" и настаивала на неком "плане действий", предоставленном боевиками ОРДЛО, - Гармаш
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Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сорвала обсуждение имплементации "формулы Штайнмайера". Представители России предложили обговорить так называемый "план действий" боевиков ОРДЛО.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.
"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - отметил Гармаш.
По его словам, на обсуждении реализации "формулы Штайнмайера" настаивала украинская делегация и представитель ОБСЕ.
"Но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы", - пишет он.
"Последнее понятно - обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах, хотя они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ. Этого Москва только и добивается уже 8 год", - резюмировал Гармаш.
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дурачок, изучай мат.часть. часть монголов при Батые была несторианцами, читай ветвь христианства, часть язычниками, мусульманами стали сильно позже.
Никаких ханов они не ставили, сидели на вЯликай рюзьге ряке Волг...Итиль-ряке.)
Сарай-бату слышал?
собирали дань через коллаборанта и приемного сына Батыя саню невскага.))
Нет, не согласен. Царем московский князь себя назначил не против, а после завоеваний Казанского и Астраханского царств - в титуле Ивана IV так и написано было "Великий Князь Московский, Царь Казанский, Царь Астраханский..."
Русские - это в принципе не один народ, ибо русский родом из Белгорода, Новгорода Сиверского или Смоленска антропологически и генетически не будет иметь ничего общего с русским родом из Нижнего Новгорода, Мурома, Суздаля, Ростова, Ярославля или Твери, тк первый будет с большой долей вероятности славянином по крови, а второй - финно-угром с примесью татарских кровей.
При этом основа "русского народа", то есть - московиты - финно-угорская, а значит ни украинцам, ни татарам они не братья.
вже через рокiв десять такою буде переважна бiльшiсть на расцi ********* + кавказцi+рiзнi середньоазiати. європейськi лиця будуть у меньшостi майже скрiзь на паРашi.
рассєя такi Русь.))
рюриковичи ёпта на московских болотах)))
Да они Рюриковичи, но их предки перешли на сторону Орды и уничтожили Русь. Сказка что Россия это Русь придумана Петром 1. Россия это потомок Орды.
тiльки того, що стосується централізованої жорстокої держави...
в культурному планi, в планi будiвництва мiст... i так далi - дикуни, на столiття вiдставали i вiд Европи i вiд Китаю...що вони пiсля себе залишили? тiльки расску *********.))
По словам Мейгуни, выполненная на верхнем горизонтальном поясе царского шлема надпись переводится с одного редкого арабского диалекта как Аллах Мухаммед. Он отмечает, что эти слова могут быть сокращенной версией известного выражения Велик Аллах, и Мухаммед пророк его.
Александр Невский - приемный сын хана Батыя, давно уже аксиома.
Вы рузгие неисправимы, вас исправит только 9 грамм.
это хорошо, если 3-5 процентов от территории расски федераски...все остальное, больше 90 % - земли и народы, орды государства Чингизидов. рассея - выкидыш и продолжение Орды.
Впрочем, похоже, я перепутал Гармаша с Казанским (прошу прощения), но и Гармаш вроде как нормальный.
Браво. Тонка робота. Психологи з МГУ постаралися?