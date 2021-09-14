Российская армия и флот оснащены "современным уникальным оружием. Весь мир это хорошо знает" - Путин
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением.
Об этом он заявил на совещании с членами правительства и руководством "Единой России", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
"Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения", — подчеркнул президент РФ.
По оценке Путина, российская военная техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, "весь мир это хорошо знает".
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Хреновий Осипок ❦@billi_6 6 ч
Калінінград. Рибокомбінат під назвою "За Родину!" - яка ж іще назва має бути у рибзаводу?
Кілька. По-гавайськи. Балтійська. Нерозібрана. З тельбухами та очима, але по-гавайськи.
У гавайців реально очі на лоба полізуть...
***** бредит
Такое впечатление, что кацапским авиаторам надоело покорять воздушную стихию и они стали покорять недра матушки-Земли.
Розробляють її так.
Спочатку тибзять іноземні креслення або один примірник зброї. Потім роблять за кресленнями або розбирають і складають наново. В обох випадках третина деталей виявляється зайвою. Зібране має високий відсоток браку і гірші якості, але саме через це є унікальним.
гроза пендосов кузнецов
нет места рассадить пять тысяч
гребцов
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!