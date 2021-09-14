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Российская армия и флот оснащены "современным уникальным оружием. Весь мир это хорошо знает" - Путин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Российская армия и флот оснащены

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства и руководством "Единой России", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения", — подчеркнул президент РФ.

По оценке Путина, российская военная техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, "весь мир это хорошо знает".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+37
Весь Мир знает, шо ты - *****.
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14.09.2021 16:59
+26
так, бачили мультик, бачили!
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14.09.2021 16:59
+14
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14.09.2021 17:08
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так, бачили мультик, бачили!
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14.09.2021 16:59 Ответить
Весь Мир знает, шо ты - *****.
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14.09.2021 16:59 Ответить
Салам алейкум,Мурзо !!! Віка та здоров"я ,тобі та твоїй родині!!! ))))------------------ Це параноїдальна маячня кремлівського недопалка !!!))))
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14.09.2021 17:08 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Навзаем. Так дикари и есть дикари - с голым задом, по уши в дерьма, зато с большой дубиной.
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14.09.2021 17:17 Ответить
Невже "бойовими гальюнами"?
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14.09.2021 17:00 Ответить
...опосля упоребленія стратєгічєского продукта

Хреновий Осипок ❦@billi_6 6 ч



Калінінград. Рибокомбінат під назвою "За Родину!" - яка ж іще назва має бути у рибзаводу?
Кілька. По-гавайськи. Балтійська. Нерозібрана. З тельбухами та очима, але по-гавайськи.
У гавайців реально очі на лоба полізуть...

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14.09.2021 17:33 Ответить
"За Родину!" - яка ж іще назва має бути у рибзаводу? - за сталина!
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14.09.2021 17:45 Ответить
Ну так намазуйте его на хлеб, казламордые!
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14.09.2021 17:00 Ответить
авжеж -з гімна і палок
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14.09.2021 17:02 Ответить
Киньте цього пітора у вулик.
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14.09.2021 17:03 Ответить
да да, армата на буксире у тягача - ваш козырь!
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14.09.2021 17:03 Ответить
мабуть , смажені буряти ? "плавали , знаем "
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14.09.2021 17:05 Ответить
Я так понимаю, что когда на учениях больше половины техники вдали надувная, то бинокль ему не дают)))
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14.09.2021 17:07 Ответить
анало - говнет
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14.09.2021 17:07 Ответить
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14.09.2021 17:08 Ответить
Мудаки на Волге !!!)))
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14.09.2021 17:11 Ответить
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14.09.2021 17:14 Ответить
Загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!))))
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14.09.2021 17:10 Ответить
Да, такому говну аналогов нигде в мире нет.
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14.09.2021 17:12 Ответить
ТА МЫ В КУРСЕ. Как и ВЕСЬ мир.

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14.09.2021 17:12 Ответить
ну так уникальный же
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14.09.2021 17:27 Ответить
когда давно пришла мысль -почему у него задранный нос, как и проданного китайцам. А потом вычитал ответ - у рейха не было паровых машин для взлета посадки. У становка паровых машин для самолетов рейха, которые в два раза тяжелее амирикосов, увели чит тоннажность в 2, 2.5 раза. А этого рей1ху не потянуть. А установку ядерного движка оставили -может взорваться. Но кузя исполнил свой долг - не утонул но сгорел.
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14.09.2021 19:25 Ответить
В Московии сохранилась с издревли удивительная традиция лепить петухов из гуано.
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14.09.2021 17:14 Ответить
Много гавнитофоноф и СУ75 с посадкой на мкс

***** бредит
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14.09.2021 17:15 Ответить
С 75 запрашивает посадку.

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14.09.2021 17:17 Ответить
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14.09.2021 17:16 Ответить
Не сомневаемся, плешивый
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14.09.2021 17:16 Ответить
та ніхєра ультранового параша не має. світ не хоче великих жертв бо ядерної зброї там навалом. от і все.
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14.09.2021 17:16 Ответить
Израилю это покажи а то хохлам втюхиваешь
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14.09.2021 17:21 Ответить
Да все блин лето наблюдаем, как передовые роисянские космические войска упрямо сталкиаются с земной твердью.

Такое впечатление, что кацапским авиаторам надоело покорять воздушную стихию и они стали покорять недра матушки-Земли.
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14.09.2021 17:33 Ответить
Зачем твоим бурятам оружие,они страшны и без него.
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14.09.2021 17:36 Ответить
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14.09.2021 17:38 Ответить
Так, унікальна техніка.
Розробляють її так.
Спочатку тибзять іноземні креслення або один примірник зброї. Потім роблять за кресленнями або розбирають і складають наново. В обох випадках третина деталей виявляється зайвою. Зібране має високий відсоток браку і гірші якості, але саме через це є унікальним.
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14.09.2021 17:41 Ответить
Мені одному здалося що цей москаль у скаженому загоні?
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14.09.2021 17:41 Ответить
да ясно что наскирдовал на газе и нефте бабла немеряно 20 лет при власти в тихаря всё вооружался, дурачком прикидывался ...а запад ничего не видел не слышал....а оно теперь ситуация однако.... да живой силы и металоллома не меряно, но вспомнить тот же крейсер КУЗНЕЦОВ который своих 2 кажется самолёта утопил при взлёте а потом в доке грел... ракеты на учениях как при взлёте сразу же на бошки возвращались солдатам . мультяшные новое оружие, как на параде глохла армата и тянули ей дымящюю.... как ракета у путина на глазах выстреленная с корабля и грохнулась в море у порту перед носом корабля .как у путина перед лицом генерал хотел открыть дверку новой машины какой то броневика ..хахахаха потянул а ручка оторвалась и осталась у генерала в руках.... это всё в новостях есть и было. а лодка курск? а за эти последние десяток дней около десятка самолётов военных и гражданских грохнулось. а американские астронавты голодным путинским космическим войскам жрать доставили а дыра в ракете в космосе... рассейские ракеты рогозин говорит не могут лететь в космос из за санкций плакался отменить хотя бы на рос космос....и так далее... крепка броня и танки наши быстры...особенно дорогущая никому ненужная армата..хахахаха
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14.09.2021 17:46 Ответить


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14.09.2021 18:17 Ответить
Так "искандеры" вроде сдулись после санкций, а остальному вооружению то кривизна земли помеха то криворукость.
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14.09.2021 18:30 Ответить
"он йбнутий , владімір путін, чтоб ви понялі"
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14.09.2021 18:49 Ответить
Сталинская армия летом 1941-го года во много раз превосходила вермахт как по численности, так и по вооружению /дерьмовому/, однако опозорилась еще в зимнюю войну 1940-го с маленькой, но свободной духом Финляндией и драпала до самой Москвы, что наступающие не успевали догнать! А 15 октября, если бы "АБВЕР "занимался своей работой как надо, могли без боя в нее войти, потому что защищать было некому, Сранил на своем паровозе тикал в Самару и два-три дня пока телепался по железке в стране было безвластие, а в Москве паника, бардак, хаос и погромы!
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14.09.2021 19:08 Ответить
никак не может выйти в море
гроза пендосов кузнецов
нет места рассадить пять тысяч
гребцов
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14.09.2021 19:11 Ответить
Анала-Говнєт!
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14.09.2021 19:36 Ответить
🇺🇦

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14.09.2021 20:13 Ответить
Цілий світ бачить що шкода бензілю на расєю, може даяк самі повиздихають, або китайці їм допоможуть...)))
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14.09.2021 20:18 Ответить
Ничего приличного не было ни в сесере ни тем более в паРаше. Мифического меча кладенца нет и не будет. Казламордия построена на портах и на гигантских людских ресурсах не ценящих жизни, ни свои ни чужие.
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14.09.2021 20:46 Ответить
Пон.тах
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14.09.2021 20:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.09.2021 20:49 Ответить
вообще-то это связано как-то с презентацией Iphone 13 Pro ..ща все презинтацию гаджета смотрят ,а не про танки ржавые думают ...тупее путина нет в истории ,в эпоху глобализации цифровой танками вайфай не раздать и танком пшеницу не смолотить ..ну разве только лебединое озеро на танках
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14.09.2021 21:04 Ответить
слыш... ху*ло, а бояться уже можно?
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14.09.2021 21:11 Ответить
Говнотанки типа "Дерьмата", фанерные самолётики аля привет из 60-х и ржавые совковые МБР? Ну да, ну да... Оружие уникальное по своей бесполезности.
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28.09.2021 03:14 Ответить
 
 