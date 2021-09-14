РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13960 посетителей онлайн
Новости Общество
1 514 6
выборы (24315) голосование (1381) россия (91360)

Оккупанты запустят электрички для голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Общество

Оккупанты запустят электрички для голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

НВФ "ДНР" 17,18,19 сентября запустит ж/д перевозки для жителей ОРДЛО, которые будут голосовать на выборах в Госдуму РФ.

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Источники информации на территории ОРДО нам сообщили, что НВФ "ДНР" и ГУП "Железные дороги Донбасса" запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на ЖД станцию "Успенская". На границе жителей с РФ, жители ОРДО будут пересаживаться в автобус с маршрутом следования в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выборов в Госдуму на оккупированном Донбассе Россия не сможет больше сказать "нас там нет", - член ТКГ Иванова

Таким образом НВФ "ДНР" планирует увеличить количество проголосовавших на выборах в РФ.

Сообщается, что ж/д электричка будет курсировать каждые два часа по направлению (Ясиноватая-Успенская). Списки на ж/д перевозки составляют информационные центры в ОРДО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Многие обратно не вернутся... Ну и х.. с ними)
показать весь комментарий
14.09.2021 17:07 Ответить
Открываются все новые широкие возможности для сбора голосов в пользу фуйловской едро, ни контроля, ни наблюдателей, малюй себе голосов сколько хочешь
показать весь комментарий
14.09.2021 17:08 Ответить
Я метнулся к вокзалу
Опять от меня сбежала
последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
А вокруг тишина
а вокруг ни души
Только рельсы усталые стонут
показать весь комментарий
14.09.2021 17:08 Ответить
На день виборів в Фуйлостані в Україні необхідно організувати флешмоб: Даємо кільце ковбаси безкоштовно у пунктах видачі на КПП
показать весь комментарий
14.09.2021 17:14 Ответить
Пока в Раше есть деньги на вторые пенсии(по курсу рубля к гривне) и их платят местным жителям,то ни о какой деокупации ОРДЛО не может быть и речи!Жители Донбасса в большей части меркантильны и "сосут молоко от двух коров"!Кому еще это не ясно?Но добрая половина ждет 8-й год возвращения назад,в Украину!О них надо заботиться,а не о тех,кто получил паспорта врага РФ!
показать весь комментарий
14.09.2021 17:37 Ответить
надо зеленинскому повыплачивать транспортные расходы запродацам, ато могут пострадать сто человек, твм..
показать весь комментарий
14.09.2021 19:14 Ответить
 
 