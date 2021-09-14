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Суд арестовал на 2 месяца водителя, совершившего в пьяном состоянии массовое ДТП на Столичном шоссе в Киеве, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд арестовал на 2 месяца водителя, совершившего в пьяном состоянии массовое ДТП на Столичном шоссе в Киеве, - прокуратура

По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца водитель иномарки, который в воскресенье, 12 сентября 2021 года, совершил масштабное ДТП на Столичном шоссе в Киеве.

Об этом соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева. 

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля "Honda", находясь в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,7 промилле алкоголя в крови) и двигаясь по Столичному шоссе в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем "KIA Ceed", после чего указанные транспортные средства выехали на встречное направление движения, где столкнулись с еще 6-ю автомобилями.

В результате ДТП пострадали три человека.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

14 сентября 2021 года Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель, спровоцировавший массовое ДТП с пятью пострадавшими в Киеве, был пьян, - полиция. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на Столичном шоссе в Киеве 12 сентября произошло ДТП с участием 9 автомобилей, в котором пострадали 5 человек.

Автор: Ірина Дашківська
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браво...
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14.09.2021 17:32 Ответить
А Трухе пох..Україна та українське законодавство !!!)))
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14.09.2021 17:36 Ответить
Это про Трухова ?
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14.09.2021 17:37 Ответить
Відносно Трухи вже все "порешали" ,його за кермом не було і крапка !!!)))
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14.09.2021 17:58 Ответить
А шо там с Трухиным? Все хорошо?

Это ж справедливо, что депутаты СН могут убухаными и нанюхаными давить и убивать кого угодно в то время, как за это же кого угодно сразу же до суда арестовывают на 2 месяца.
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14.09.2021 17:39 Ответить
Ніхт гут ,зер гут !!!))))
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14.09.2021 17:59 Ответить
Два дня проверяли есть ли у правонарушителя крыша в оп?
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14.09.2021 17:40 Ответить
скоріше просто чекали - ОПУщені зрадники самі б заявилися...
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14.09.2021 17:49 Ответить
Зільоні поци зараз пишуть закони для дебілів... для себе - у них закони неписані !!!
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14.09.2021 18:00 Ответить
Невже Трухіна посадили???
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14.09.2021 19:38 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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14.09.2021 21:17 Ответить
 
 