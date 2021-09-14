Суд арестовал на 2 месяца водителя, совершившего в пьяном состоянии массовое ДТП на Столичном шоссе в Киеве, - прокуратура
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По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца водитель иномарки, который в воскресенье, 12 сентября 2021 года, совершил масштабное ДТП на Столичном шоссе в Киеве.
Об этом соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как сообщалось ранее, водитель автомобиля "Honda", находясь в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,7 промилле алкоголя в крови) и двигаясь по Столичному шоссе в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем "KIA Ceed", после чего указанные транспортные средства выехали на встречное направление движения, где столкнулись с еще 6-ю автомобилями.
В результате ДТП пострадали три человека.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.
14 сентября 2021 года Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что на Столичном шоссе в Киеве 12 сентября произошло ДТП с участием 9 автомобилей, в котором пострадали 5 человек.
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Это ж справедливо, что депутаты СН могут убухаными и нанюхаными давить и убивать кого угодно в то время, как за это же кого угодно сразу же до суда арестовывают на 2 месяца.