Зеленский: Во время переговоров с Трампом я не чувствовал давления и не хотел ставить под угрозу военную помощь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году не ощущал давления со стороны тогдашнего президента США Дональда Трампа.
Об этом президент заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
Так, ведущий спросил у Зеленского, чувствовал ли он когда-либо, что давление Трампа было на столько сильным, что президенту Украины придется объявить о начале расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера.
"Нет. ... Я всегда считал, что мы - независимая страна, и чувствую себя амбициозным, независимым человеком. ... Вот почему мой разговор с президентом Трампом прошел в том же русле. Я знал, что нам нужны хорошие отношения с США, чтобы они болели за нас, поддерживали, и мы должны получить больше от Соединенных Штатов", - ответил президент Украины.
По словам главы государства, встречи в Белом доме он добивался "не для того, чтобы потом повесить фото над камином".
"Он - президент США. Это не Роберт Де Ниро. Де Ниро был моим кумиром, знаете ли. С ним я разговаривал как обычно, без мысли о том, будет ли после этого помощь или нет. Но это (встреча с президентом США. - Ред.) - это серьезная штука. Это на уровне человека, от которого зависит стабильность нашей страны. И помощь моей стране. Нам нужны отношения", - добавил Зеленский.
В то же время, глава государства отметил, что "не чувствовал, что он (Трамп. - Ред.) заставляет его что-то делать".
"Я не чувствовал такого давления. Как я говорил - я президент своей страны. На нас никто не может оказывать давление. Это была не только моя дипломатия и публичная позиция. Я этого не чувствовал. Даже если бы эти планы были у кого-то в голове. Я не был готов это почувствовать. Я этого не чувствовал. Я думал о своей стране, о помощи. Я не хотел ставить под угрозу военную помощь, и я хотел провести еще одну встречу в Белом доме, потому что моей стране это было нужно", - подытожил Зеленский.
Напомним, в 2019 году из-за телефонного разговора с Зеленским Трамп столкнулся с угрозой импичмента. Его обвинили в давлении на украинского президента. Ведь Трамп во время беседы якобы добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции Байдена и его сына Хантера, который ранее работали в украинской энергетической компании Burisma.
В декабре 2019 стало известно, что уже через полтора часа после телефонного разговора Белый дом решил заморозить финансовую помощь Украине.
Трамп отвергал все обвинения.
Пожалуйста, подождите...
(с) зе
А щодо компромату, так єдине, на що спромігся Зе, так це фальшиві плівки Деркача, які навіть при Трампі в ЦРУ одразу визнали монтажем!
Пpeзидeнт Пoльщі Дудa відмовивcя від зустрічі з Мepкeль під час її oфіційногo візиту до Вapшaви, пояснивши це «нecпівпaдінням гpaфіків».
Скaзaти, що це ceнcaція - нe cкaзaти нічeгo.
Пpичинoю експерти нaзивaют «Nord Stream- 2».
Пора ставити на месце цю продажну фрау-комсомолку...
Дуда - молодчина. Респект!
О.Салашник
Есть в сборной Украины один гимнаст. Его за употребление мельдония дисквалифицировали на 4 года. И вот этот спортсмэн на днях напомнил о себе своеобразным заявлением. В ответ на вопрос, готов ли он представлять Украину на Олимпиаде-2024 (если уменьшат срок дисквалификации), ответил следующее: "Если меня вернут в спорт, будет ультиматум: либо дайте мне все условия, которые нужны, и уберите всех людей, которые мне мешают. Либо отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать."
Никого не напоминает? А как по мне, они с Зеленским - близнецы-братья. Наш гарант говорит практически то же западным партнёрам: "Если хотите, чтобы Украина сохранила западный вектор, то будет ультиматум - срочно примите нас в ЕС и НАТО, уберите тех, кто мне мешает..." Или мы идём туда, где меня примут с распростёртыми объятиями. Намекая на РФ и Китай.
А теперь смотрите... Только вчера состоялись слушания в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, на которых отдельно был поднят вопрос Украины. На вопрос, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки Киева в случае российской агрессии, госсекретарь Энтони Блинкен ответил, что "США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности."
Очень хорошее публичное заявление. Оно говорит о том, что администрация Байдена подтверждает договорённости, достигнутые ещё при Пятом президенте. Какие? По моим сведениям, это закрытие неба и задействование возможностей 6-го флота США в Чёрном море.
Не мало ли этого? Не мало. Никто из американских или европейских солдат не пойдёт воевать в Украину за Украину. Но наряду с указанными мерами, Вашингтон даёт нам удочку и учит ловить рыбу. 7-8 международных учений в год с задействованием сил НАТО, постоянное обучение украинских солдат в США, Канаде и Британии, круглогодичная воздушная разведка линии соприкосновения, военно-техническая помощь и многое другое. Если Афганистан за почти 20 лет не научился ловить рыбу, то кто им доктор? Если будем требовать только статуса, но стоять на месте с реформами, коррупцией и развитием собственной армии, то кто нам доктор?
Зеленский очень обиделся на президента Эстонии, который сказал, что до ЕС нам не меньше 20 лет. Но вчера точно такую цифру назвал очень лояльный к Украине Джон Хербст! «Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять», - сказал он. И опять напомнил, что власть Зеленского застопорила все реформы, но продолжает требовать к себе особого внимания.
Мало того, что Зеленский, подобно мельдониевому гимнасту, шантажирует Запад. Он, как и Верняев, требует "убрать людей, которые ему мешают." Где наглостью и нахрапистостью, где нарушением закона, где просто силой, Зермак уже убрал со своего пути практически всех оппонентов. Кроме одного. Которого не удалось не только посадить, но и подтвердить хоть одно обвинение, выдвинутое за последние годы. Вот и бесится..
Что имеем в сухом остатке.
- НАТО и ЕС нам действительно не светит в пределах указанных сроков. Ситуацию может изменить только ускоренное проведение реформ и приход к власти лидера абсолютно прозападного толка.
- Шантаж Зеленского не пройдёт. Главные союзники Украины (а это США, Канада и Британия) понимают, с кем имеют дело. Они просто делают своё и в рамках прежних договорённостей подтверждают свои обязательства перед Украиной.
- На Старую Европу надежды небольшие. Франция, Германия, Италия - на своей эгоцентричной волне. Им интересы Украины до одного места, но и у них есть "красные линии" на случай широкомасштабной агрессии РФ против Украины. Но раньше они не пошевелятся.
- Польша, страны Балтии всегда на нашей стороне, но их удельный вес в общеевропейских раскладах невелик.
- К открытым врагам прибавилась Беларусь, но оттуда пока больше понтов, чем реальной угрозы. На реальную угрозу понадобится 3-4 года.
Возвращаемся к нашим баранам.
Власть Зеленского пока ни на одном направлении не смогла улучшить внешнеполитические достижения Пятого президента. А по некоторым параметрам - ухудшила. Поэтому нелепыми выглядят её ультиматумы и хотелки.
Это киношный Голобородько решает все проблемы быстро и успешно, но в жизни - всё по-другому.
Офтальмологи и проктологи, заглядывающие во все дыры путина в поисках мира - трУсы (или тусЫ? А впрочем, "какая разница?) , обманывающие себя и других.
Ищущие "стратегического партнёрства с Китаем - лицемеры. У Китая нет партнёров - он самодостаточен и всех партнёров просто пожирает.
Пока орлы молчат, болтают попугаи. Слишком много болтовни и мало дел у этой власти.
Апофеоз халявы - это пережёванная еда в тюбиках со скидкой 80% и бесплатные билеты на "95 квартал". Но халявы не будет - этого могут не понимать избиратели, но не может не понимать лидер. Хуже, если только делает вид, что не понимает - тогда это уже не лидер, а враг.
Sharp`s
Т.е. расшифровки телефонных переговоров, когда Трамп мял ЗЕ, как вялый #уй, тоже ФСБ американским СМИ подбросило?
Вчера в новостях писали, что в Черниговре юношу судят за то, что он написал "Зеля #уйло".
Сегодня в Киеве на Граната Юры все трамвайное кольцо исписано надписями "Зеля #уйло".
А какой синхрон у ребят. Уже потомственный гуцул начал вякать про двойное гражданство. Испугался. Или испугали премьера. Всё поведение зеленой масти было раньше описанои отыграно А.Райкиным в фильме "люди и м енекены" у вас справка от психиатра? у нас правка от управдома, да у нас справка на справку.