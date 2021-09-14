Зеленский: Во время переговоров с Трампом я не чувствовал давления и не хотел ставить под угрозу военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году не ощущал давления со стороны тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Об этом президент заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Так, ведущий спросил у Зеленского, чувствовал ли он когда-либо, что давление Трампа было на столько сильным, что президенту Украины придется объявить о начале расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера.

"Нет. ... Я всегда считал, что мы - независимая страна, и чувствую себя амбициозным, независимым человеком. ... Вот почему мой разговор с президентом Трампом прошел в том же русле. Я знал, что нам нужны хорошие отношения с США, чтобы они болели за нас, поддерживали, и мы должны получить больше от Соединенных Штатов", - ответил президент Украины.

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По словам главы государства, встречи в Белом доме он добивался "не для того, чтобы потом повесить фото над камином".

"Он - президент США. Это не Роберт Де Ниро. Де Ниро был моим кумиром, знаете ли. С ним я разговаривал как обычно, без мысли о том, будет ли после этого помощь или нет. Но это (встреча с президентом США. - Ред.) - это серьезная штука. Это на уровне человека, от которого зависит стабильность нашей страны. И помощь моей стране. Нам нужны отношения", - добавил Зеленский.

В то же время, глава государства отметил, что "не чувствовал, что он (Трамп. - Ред.) заставляет его что-то делать".

"Я не чувствовал такого давления. Как я говорил - я президент своей страны. На нас никто не может оказывать давление. Это была не только моя дипломатия и публичная позиция. Я этого не чувствовал. Даже если бы эти планы были у кого-то в голове. Я не был готов это почувствовать. Я этого не чувствовал. Я думал о своей стране, о помощи. Я не хотел ставить под угрозу военную помощь, и я хотел провести еще одну встречу в Белом доме, потому что моей стране это было нужно", - подытожил Зеленский.

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Напомним, в 2019 году из-за телефонного разговора с Зеленским Трамп столкнулся с угрозой импичмента. Его обвинили в давлении на украинского президента. Ведь Трамп во время беседы якобы добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции Байдена и его сына Хантера, который ранее работали в украинской энергетической компании Burisma.

В декабре 2019 стало известно, что уже через полтора часа после телефонного разговора Белый дом решил заморозить финансовую помощь Украине.

Трамп отвергал все обвинения.

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