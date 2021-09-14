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Украинский воин получил осколочное ранение в результате российского обстрела в районе Песков, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил осколочное ранение в результате российского обстрела в районе Песков, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции наших военнослужащих из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрел противника украинские воины открывали ответный огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24-летний украинский воин Демьян Данылив погиб 13 сентября в результате российского обстрела вблизи Причепиловки. ФОТО

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Автор: Володимир Янченко
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кожного дня є що сказати вові про війну й уХйловбивцю - й Воно мовчить!!!
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14.09.2021 17:54 Ответить
Зелене перемир"я триває!!! А Віслючок мовчить,як "риба об лёд" ,десь в простраціі,обдовбаний ,блукає між сосен корабельних, чи знов з кимось шашлики жере !!!))))
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14.09.2021 17:55 Ответить
Поселок Пески не имеет ничего общего с песком с песками.
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14.09.2021 18:09 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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14.09.2021 18:55 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

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14.09.2021 20:20 Ответить
 
 