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Глава Совета судей Монич: Коллеги отказывались идти в Этический совет, потому что по закону их голос не будет иметь значения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Совета судей Монич: Коллеги отказывались идти в Этический совет, потому что по закону их голос не будет иметь значения

Совет судей сделал первый шаг по имплементации двух законов, принятых парламентом для запуска судебной реформы.

Об этом заявил в комментарии Цензор.НЕТ глава Совета судей Богдан Монич.

Так, судейский орган делегировал своих представителей - кандидатов в конкурсную комиссию, которая будет заниматься вопросом формирования ВККС.

Что же касается закона, которым регулируется перезапуск Высшего совета правосудия, то с ним, по его словам, не все так однозначно.

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"Совет судей и судейское сообщество всегда настаивали на том, чтобы члены и Этического совета, и конкурсной комиссии по отбору членов ВККС были равноправны. Но депутаты решили, что в данный исторический момент развития страны нужно отдать преимущественное право по принятию решений именно тем членам, которые будут выбраны международными партнерами. И пока, если говорить о конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, так и было сделано. И все же у судей остался хотя бы один голос. То есть, для принятия любого решения этой комиссией все равно нужно найти хотя бы один голос в поддержку именно от судейского сообщества, - сообщил он. - В Этическом совета ситуация иная. Законодатель урегулировал вопрос таким образом, что там даже одного этого голоса нет. Коллеги, которым мы предлагали пойти в Этический совет, отказывались именно по той причине, что их голос не будет иметь значения".

Монич также сообщил, что Совет судей не объявлял официально о процедуре отбора в Этический совет, поскольку она не выписана в законе. Судей уведомили "в порядке консультаций", что могут использовать такое право. Не в законе и списка документов, которые должны подавать претенденты, только уточнение, что стаж должен быть не менее 15 лет. Все эти моменты планируется включить в порядок подачи документов претендентами в Этический совет, который обещают подготовить до следующей недели.

Кроме того, Совет судей поддержал обращение к Пленуму Верховного Суда (он передаст в Конституционный Суд запрос об определении конституционности некоторых положений закона) и к законодателям (для усовершенствования норм).

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Напомним, 13 сентября Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

В Офисе президента Владимира Зеленского уже заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
тогда пусть увольняются..безголосые..
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14.09.2021 17:52
+7
т є безвозмедно т є даром не хочуть? значення ж має тільки те, за що можна бабло скосить - як для баблопулачатєля так й для інтересанта плитника
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14.09.2021 17:53
+7
"что их голос не будет иметь значения" - да.... здесь не заработаешь.
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14.09.2021 17:57
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тогда пусть увольняются..безголосые..
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14.09.2021 17:52 Ответить
т є безвозмедно т є даром не хочуть? значення ж має тільки те, за що можна бабло скосить - як для баблопулачатєля так й для інтересанта плитника
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14.09.2021 17:53 Ответить
судьи молодцы!!! не легли под ЗЕнаркомана а мокнули его мордой в дерьмо!!!
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14.09.2021 17:56 Ответить
Эти молодцы 30 лет имеют всю страну с тобой вместе.
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14.09.2021 17:58 Ответить
сейчас главное для страны- вернуть ПОРОХА в кресло Президента!!! и если судьи нам в этом помогут, значит они МОЛОДЦЫ!!!
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14.09.2021 18:06 Ответить
А что, в Украине судьи выбирают президента? Я наверное что-то пропустил.
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14.09.2021 18:11 Ответить
тебе напомнить, кто назначил 3 тур выборов в 2004?? ЦВК, ЗАКОН, КОНСТИТУЦИЯ...???
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14.09.2021 18:19 Ответить
Во-первых не третий, а повторный второй. Во-вторых избирали не судьи, а народ. А теперь расскажи: как коррумпированные судьи вернут Пороха?
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14.09.2021 18:51 Ответить
Что и требовалось доказать:коррумпированные,продажные судьи и Пэтя-друзья и союзники)
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14.09.2021 18:14 Ответить
зелесосик, как там портнов с татаровым? любишь их? как клоун или больше?
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14.09.2021 18:27 Ответить
Ну-ка напомни,сколько дел было открыто на вышеупомянутых мудаков?Подскажу:ни одного.Напомнить больше?По ходотайству ГПУ с Портнова были сняты санкции)Ну то ладно.Так,судьи у нас офигенные?)Знаешь,мне иногда кажется,что вы не шоколадные боты,а боты Зели.Почему?Потому,что после общения с такими сущностями,уже ТОЧНО за Питраликсеича не проголосуешь))
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14.09.2021 19:15 Ответить
"что их голос не будет иметь значения" - да.... здесь не заработаешь.
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14.09.2021 17:57 Ответить
https://linkodrom.com/links/redirect/690711.htm

ось й пояснення , як судді блокують реформу - на ЦН доречі , тепер вові требя винного знайти оцей бот ЮЛЯ НІКІФОРОВА вже й видала темник ОПУщених зрадників
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14.09.2021 18:24 Ответить
юлия никифорова - это явное лишнехромосомное животное.
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14.09.2021 19:31 Ответить
бедолаги. привыкли своих коррупционеров покрывать. а тут контроль. ужас
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14.09.2021 18:26 Ответить
Хто б міг подумати, що таке станеться. Навіть сам найвеличніший такого не "сподівався" і так розгнівався на неслухняних суддів, що аж...
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14.09.2021 21:40 Ответить
 
 