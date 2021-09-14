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вакцина (3810) Мариуполь (5563) Moderna (58)

В Мариуполе утилизируют тысячу доз вакцины Moderna, поставлять в город ее больше не будут

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Мариуполе утилизируют тысячу доз вакцины Moderna, поставлять в город ее больше не будут

16 сентября в мариупольских центрах вакцинации истекает срок годности 1 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna.

Об этом руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал местному изданию "Приазовский рабочий", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Мариуполе первую дозу этой вакцины получили 10,5 тысячи горожан. Из них второй дозой вакцинировались 9,5 тысячи человек. Осталась 1 тысяча доз вакцины, срок годности которой истекает 16 сентября.

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"Moderna после разморозки может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени – до 16 сентября, - объяснил Андрей Ремпель. – Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, в пункты массовой вакцинации – Порт-Сити и Мультицентр в Левобережном районе".

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По его словам, некоторые из вакцинировавшихся первый раз, некорректно или неправильно указали свои номера телефонов и поэтому медики не могут с ними связаться.

Всех мариупольцев, которые получили первую прививку этой вакциной медики призывают срочно прийти и вакцинироваться второй раз, так как Moderna поставляться в Мариуполь уже не будет.
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Топ комментарии
+14
Потім нехай маріупольці не скулять, що не хватає кисню та апаратів ШВЛ.
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14.09.2021 18:19
+9
Це ті, хто купував довідку.
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14.09.2021 18:07
+9
Идиоты. Ни себе ни другим. Небось температурку испугались после первой.
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14.09.2021 18:22
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прямо все 1 000 указали неправильные телефоны?
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14.09.2021 18:03 Ответить
Це ті, хто купував довідку.
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14.09.2021 18:07 Ответить
Може їм квіти потрібні.. І їм уже не до телефонів?
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14.09.2021 18:45 Ответить
А как по другому и привить бесплатной вакциной, и заработать? Телефоны неправильные... Классная отмазка для реализации желающим за необидное для вакцинаторов бабло.
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14.09.2021 18:53 Ответить
Напевно, не витримані умови зберігання і та вакцина стала непридатною. А зава того Румпеля - для відмазки.
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14.09.2021 19:32 Ответить
заява
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14.09.2021 19:33 Ответить
Посмотрим, но когда после массовой вырубки деревьев вдруг внезапно находится место для новых лесов и это является достижением... А на лохах, выбравших нелоха, сам Бог велел заработать...
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14.09.2021 19:45 Ответить
Заблукав у темах?
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14.09.2021 20:12 Ответить
Как раз нет. Следи за руками при распиле бюджета и иностранных подарков. Создавай у себя в голове цельную картину бардака и воровства зеленой власти.
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14.09.2021 20:14 Ответить
Насильно мил не будешь.

Только не давайте антиваксерам разбегаться из Марика. Хай по месту прописки дохнут и не разносят заразу.
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14.09.2021 18:05 Ответить
А від чого вони мають дохнути? Модерна мабуть сама безпечна із цих сімішів бояри і грипової вакцини..
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14.09.2021 18:44 Ответить
Так они ж какраз и не хотят Модерной вакцинироваться, судя по тому, что остатки прийдется в яму слить.

Для примера до поребрика там не далеко, а что происходит за поребриком с Дельтой мы все прекрасно знаем.
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14.09.2021 18:49 Ответить
Подивись на мапу і поміркуй, де там можна зараз дістатись до "до поребрика"
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14.09.2021 19:30 Ответить
Вопрос не в том, чтобы добраться, а в том, что зазеркалье совсем рядом. И это зазеркалье сейчас стало ковидным лепрозорием.
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14.09.2021 19:34 Ответить
А до чого тут Маріуполь? Харків ближче, тим більше, що кордон поруч відкритий.
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14.09.2021 20:10 Ответить
1000 - это те кто не перенёс первую)
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14.09.2021 18:10 Ответить
Потім нехай маріупольці не скулять, що не хватає кисню та апаратів ШВЛ.
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14.09.2021 18:19 Ответить
Страна непуганых идиотов
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14.09.2021 21:04 Ответить
Идиоты. Ни себе ни другим. Небось температурку испугались после первой.
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14.09.2021 18:22 Ответить
Сколько не слышал от уколовшихся модерной, максимум место укола болело и тело ломило, ни один не говорил, что была температура. А обычно первая доза вообще без неприятных последствий, укололся и всё.
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14.09.2021 18:47 Ответить
В моєї сестри так після першої було, а після другої вже температура піднялась. В мене після двох доз була температура, правда зранку вставав пропотівшим і на цьому все закінчувалось
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14.09.2021 19:08 Ответить
У Модерны температура после второй. Первая какраз переносится достаточно легко.
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14.09.2021 18:50 Ответить
У меня скорее наоборот. Вторую перенес легче по общим ощущениям. Хотя под 38 было и после первой и после второй.
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14.09.2021 19:14 Ответить
Я корейской Астрой ваксился. Первая с температурой, вторая вобще легко

Жена и знакомые Модерной. Первая только поболело место укола. Вторая с температорой под 38 на один день.
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14.09.2021 19:32 Ответить
От организма зависит.
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14.09.2021 21:01 Ответить
От организма и от возраста (считай что тоде от организма).

Меня после первой Астры хумарило с температурой, а родителям хоть бы хны.
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14.09.2021 21:04 Ответить
так и должно быть - после первого укола появляются антитела и на второй укол идет активная имунная реакция с температурой
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14.09.2021 20:03 Ответить
А вот и нифига! И появление антител и температура, следствие работы иммунной системы. Температура является вспомогательным механизмом, когда антитела не сильно то и справляются. И если у вас образцово-показательная иммунная система, то и первая и вторая прививка (не важно от чего) пройдет без температуры, если чуть похуже - то первая без температуры, вторая с температурой; и если совсем хилая, то и первая и вторая с температурой, а то и с осложнениями...

Но бывает и наоборот, например когда организм настолько ослаблен борьбой с инфекцией, что просто не имеет сил на поддержание высокой температуры (и ты вроде как больной, но температура 35)
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14.09.2021 21:21 Ответить
Не знаю, ни после первой, ни после второй у меня температуры не было! После первой лимфоузлы полдня поболели и все. Зато рука и в первый и во второй раз болела, так как будто меня по ней несколько раз доской лупанули, спать на этой руке было невозможно.

У у меня в городе, когда пришел на вторую Модерну, ее не оказалось, пришлось через регистратуру узнавать, где она еще есть и ехать туда. И я такой был не один!
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14.09.2021 20:59 Ответить
На 400 тысяч населения вакцинировалось 10 тысяч?

Они наверное Спутника ждут!
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14.09.2021 18:59 Ответить
Полюбэ! это ж Мариуполь!!! Я накатил вторую дозу Модерны, 3 дня назад, так она у нас закончилась и мне через регистратуру пришлось узнавать, где она еще осталась и нестись туда!!!
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14.09.2021 21:24 Ответить
А вообще у нас идиотская организация процесса! Одновременно вакцинируют несколькими препаратами. А так как люди распределяются по пунктам не равномерно то получается ситуация, когда на одном пункте заканчивается модерна, на другом астрозенека, как результат кто то накатыват вторую дозу другой вакциной, ктото вообще очкует и уходит... Лучше бы сделали одни пункты, колят эту вакцину, другие другую...И ты знаешь, что если ты колешься на этом, то тут же будет на остатках и вторая доза!

Тем более, что распределение потока людей по пунктам уже известно и можно из закупок вакцин посчитать, как распределять между пунктами, чтобы хватило и на вторую дозу и не было просрочки. Обычная логистическая задача решаемая логистом любой сети супрмаркета
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14.09.2021 21:34 Ответить
Ну, есть народ, который считает что если колоться ванцинами с разным механизмом - это особенно крепко укрепляеит иммунитет! Если интересует - можешь посмотреть

https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste
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15.09.2021 09:44 Ответить
Модерна лучше Пфайзера. Такие уничтожения говорят о том, что в дальнейшем никто хорошие вакцины закупать не будет
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14.09.2021 19:12 Ответить
Люди? Сппутнік - то ветеринарний препарат.
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14.09.2021 19:47 Ответить
Спутник як раз підійшов би для 73% тих скотів, які обрали цього Дебіла)
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14.09.2021 20:05 Ответить
думаю,шо "спутник" спасёт мариуполь, - шоб усе...
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14.09.2021 19:20 Ответить
В смеси с "новичком".
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14.09.2021 19:45 Ответить
Маріупольчани чекають на "Sputnik"?
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14.09.2021 20:10 Ответить
Вакцина сама по себе устарела . Вирус муировал и обходит ее легко .
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14.09.2021 23:03 Ответить
Перевезут в другой город, скажут свеженькая только с самолета)
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15.09.2021 08:58 Ответить
 
 