В Мариуполе утилизируют тысячу доз вакцины Moderna, поставлять в город ее больше не будут
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
16 сентября в мариупольских центрах вакцинации истекает срок годности 1 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna.
Об этом руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал местному изданию "Приазовский рабочий", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Мариуполе первую дозу этой вакцины получили 10,5 тысячи горожан. Из них второй дозой вакцинировались 9,5 тысячи человек. Осталась 1 тысяча доз вакцины, срок годности которой истекает 16 сентября.
"Moderna после разморозки может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени – до 16 сентября, - объяснил Андрей Ремпель. – Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, в пункты массовой вакцинации – Порт-Сити и Мультицентр в Левобережном районе".
По его словам, некоторые из вакцинировавшихся первый раз, некорректно или неправильно указали свои номера телефонов и поэтому медики не могут с ними связаться.
Всех мариупольцев, которые получили первую прививку этой вакциной медики призывают срочно прийти и вакцинироваться второй раз, так как Moderna поставляться в Мариуполь уже не будет.
Пожалуйста, подождите...
Только не давайте антиваксерам разбегаться из Марика. Хай по месту прописки дохнут и не разносят заразу.
Для примера до поребрика там не далеко, а что происходит за поребриком с Дельтой мы все прекрасно знаем.
Жена и знакомые Модерной. Первая только поболело место укола. Вторая с температорой под 38 на один день.
Меня после первой Астры хумарило с температурой, а родителям хоть бы хны.
Но бывает и наоборот, например когда организм настолько ослаблен борьбой с инфекцией, что просто не имеет сил на поддержание высокой температуры (и ты вроде как больной, но температура 35)
У у меня в городе, когда пришел на вторую Модерну, ее не оказалось, пришлось через регистратуру узнавать, где она еще есть и ехать туда. И я такой был не один!
Они наверное Спутника ждут!
Тем более, что распределение потока людей по пунктам уже известно и можно из закупок вакцин посчитать, как распределять между пунктами, чтобы хватило и на вторую дозу и не было просрочки. Обычная логистическая задача решаемая логистом любой сети супрмаркета
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste