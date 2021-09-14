Главы ОГА и КГГА должны поспособствовать вакцинации от СOVID-19 не менее 80% педагогов до 20 сентября, - решение Офиса Президента

С целью обеспечения функционирования учебных заведений при введении "желтого" и "красного" уровня эпидемической опасности председатели областных и Киевской городской государственных администраций должны обеспечить условия для вакцинации от COVID-19 по крайней мере одной дозой вакцины не менее 80% работников учреждений образования до 20 сентября 2021 года.

Такое решение было принято по результатам селекторного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко 13 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.

"Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации от COVID-19 в коллективы учебных заведений, а также провести разъяснительную работу среди коллективов этих учреждений о необходимости вакцинации для защиты педагогов и учеников от коронавирусной болезни.

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В Минздраве подчеркнули, что безопасная образовательная среда - это общая ответственность работников учебных заведений и других взрослых. Речь идет как об учителях или воспитателях, так и о родителях и других членов семей учащихся", - сказано в сообщении.

"Прививки защищают взрослых от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее. Вакцинированные взрослые, в свою очередь, защищают детей, не имеющих права на прививку от COVID-19 из-за возраста", - отметили в пресс-службе.

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На сегодняшний день в Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой около 40% педагогов.