Главы ОГА и КГГА должны поспособствовать вакцинации от СOVID-19 не менее 80% педагогов до 20 сентября, - решение Офиса Президента
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С целью обеспечения функционирования учебных заведений при введении "желтого" и "красного" уровня эпидемической опасности председатели областных и Киевской городской государственных администраций должны обеспечить условия для вакцинации от COVID-19 по крайней мере одной дозой вакцины не менее 80% работников учреждений образования до 20 сентября 2021 года.
Такое решение было принято по результатам селекторного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко 13 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.
"Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации от COVID-19 в коллективы учебных заведений, а также провести разъяснительную работу среди коллективов этих учреждений о необходимости вакцинации для защиты педагогов и учеников от коронавирусной болезни.
В Минздраве подчеркнули, что безопасная образовательная среда - это общая ответственность работников учебных заведений и других взрослых. Речь идет как об учителях или воспитателях, так и о родителях и других членов семей учащихся", - сказано в сообщении.
"Прививки защищают взрослых от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее. Вакцинированные взрослые, в свою очередь, защищают детей, не имеющих права на прививку от COVID-19 из-за возраста", - отметили в пресс-службе.
На сегодняшний день в Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой около 40% педагогов.
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Ніхто не має права змушувати когось колоти собі якийсь шмурдяк.
И не просто тиранию, а кибертиранию !!! Пытаясь одеть на шею народу кибер-ошейник.
Эта фраза требует дополнительных объяснений? Может диагноз психиатра или нарколога сможет понять ее смысл?
Хотя еще нет докторов по рашотроллям,, к сожалению, но так любимая диджитализация зеледента может хоть так стать полезной...
ТИРАНИЯ (политическое правление) - любая форма правления, действующая несправедливо и беззаконно.
Греки и римляне называли тиранией намерение свергнуть основанную на законах власть, особенно демократию; однако они различали два вида тирании: реальную, т. е. насилие, осуществляемое правительством, и тиранию над мнениями, когда правители оскорбляли делами образ мышления нации.
По-моему подобный тон диалога задали именно Вы.
И не просто тиранию, а кибертиранию !!! Пытаясь одеть на шею народу кибер-ошейник."
К психологу с этим бредом, пожалуйста, не ко мне, ни объективной аргументации, ни логики, что соответствует либо пьяному, либо дебильному высеру. Но зачем это делать при людях, зайдите хотя бы за угол.)))
И не просто тиранию, а кибертиранию !!! Пытаясь одеть на шею народу кибер-ошейник.
1. Вакцины не защищают от заражения.
2. Вакцинированный является разносчиком вируса.
3. Вакцины не защищают от заболевания.
4. По словам производителей вакцин вакцина якобы снижает риск тяжелого протекания заболевания.
5. Вакцинация добровольная. По крайней мере таковой считается и на этом акцентируется в заявлениях властей
Не смотря на это правительством проводится насильственная сегрегация общества на вакцинированных и невакцинированных. Причем с ущемлением гражданских прав и ограничением свободы действий последних. Да, покуда к вам не приезжает бригада медиков и не вакцинирует насильно. Но при таком течении дел это может оказаться вопросом времени. И уже присутствует элемент принуждения. Пусть пока и мягкий. Этакая мягкая форма насилия. Соответственно методы убеждения и агитации не помогли. Заманивание пряниками в виде ста долларов в Америке и другими в других странах оказались в массе своей бессильны. Правительства стали прибегать к ограничениям. Можно говорить, что добровольная вакцинация в мире провалилась или нет? Можно ли говорить что властям приходится давить на население стран путем блокировок свободного доступа к услугам и свободе передвижения граждан или нет? Я уже молчу о том что будет дальше. Ведь срок действия сертификата сегодня Ляшко продлил с 6 до 12 месяцев. Причем непонятно на чем основано такое продление. Никто не посчитал нужным это объяснить людям. Но ладно. Пройдет 12 месяцев. То что эти методы помогут вакцинировать наше общество хотя бы на 80% (такая цифра была озвучена деятелями от медицины) я мало верю. Соответственно необходимого количества вакцинированных для создания коллективного иммунитета не наберется. Пройдет год - что дальше? Вакцинированные автоматически переходят в разряд невакцинированных. Ограничения теперь и на них действовать будут? Ну после окончания срока действия сертификата. Не ясно. Во всяком случае это озвучено не было. Значит у правительства нет никакой долгосрочной стратегии. Им важно в краткосрочный период провести максимально возможную вакцинацию. На срок больше года эта стратегия не рассчитана. Вот такие мои рассуждения. И посему я во многом согласен с тем же Игорем Монаховым.