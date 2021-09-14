РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4771 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
981 15
ООН (3936) Кулеба Дмитрий (2657)

Противодействие агрессии РФ будет приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Противодействие агрессии РФ будет приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся саммит инаугурации Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыму. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН, ведь достижения конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права ", - подчеркнул министр.

Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 76-я Генассамблея ООН начнется с рассмотрения украинского вопроса

Вторым приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН станет улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донецкой и Луганской областях: "ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ".

Третьим приоритетом станет преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий: "Все государства должны получить равный доступ к вакцинам, иметь достаточно средств для эффективного противодействия пандемии и экономического восстановления. Украина готова к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан ", - отметил Кулеба.

Также читайте: Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Протидіяти слід на Донбасі!!! Імітація державної діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
14.09.2021 19:42
+2
Кулеба чимось на піськоструя ****** ,такий самий пургонос !!!)))
показать весь комментарий
14.09.2021 19:46
+2
зеленое "не отвечать" на обстрелы прорашистских террористов ,есть "содействие" врагу,но не противодействие
показать весь комментарий
14.09.2021 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Протидіяти слід на Донбасі!!! Імітація державної діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
14.09.2021 19:42 Ответить
Вся протидія в наказі-Не стріляти !!!))))
показать весь комментарий
14.09.2021 19:44 Ответить
Кулеба чимось на піськоструя ****** ,такий самий пургонос !!!)))
показать весь комментарий
14.09.2021 19:46 Ответить
зеленое "не отвечать" на обстрелы прорашистских террористов ,есть "содействие" врагу,но не противодействие
показать весь комментарий
14.09.2021 19:46 Ответить
Україні потрібно звернути увагу на білоруський напрямок там росія має розгорнути ракетні комплекси,а лукашенка можуть використати в якості тарана йому вже немає що втрачати..
показать весь комментарий
14.09.2021 19:48 Ответить
не, наверно треба щось робити, бо такi "дiячi" угроБДЯТЬ державу...
показать весь комментарий
14.09.2021 19:49 Ответить
Согласен.

Давно не был на Цензоре.Скажите а почему нету вверху справа имени,ответов на коменты? Убрли?
показать весь комментарий
14.09.2021 20:04 Ответить
все есть ,дизайн немного изменён... разве это главное для крика души???
показать весь комментарий
14.09.2021 20:11 Ответить
Петр Петров

Міністр закордонних справ України Кулеба дав інтервью газеті The Independent, яка належить російському мільярдеру Лебедеву.

Лебедев є на Миротворці, бо неодноразово порушував державний кордон України та підтримував окупацію території України.
показать весь комментарий
14.09.2021 20:05 Ответить
В цьому інтерв'ю виданню пуйловця Лєбєдєва Кулєба вчергове пожалівся на Захід.
показать весь комментарий
14.09.2021 20:11 Ответить
яка ще протидія?
нада просто пєрєстать стрєлять!
показать весь комментарий
14.09.2021 20:06 Ответить
Кулеба, харе коксовать как лавровая лошадь. В спальне у тебя портрет кремлевской лошади что-ли висит?
показать весь комментарий
14.09.2021 20:09 Ответить
а не забудьте про рашеские паспорта, раздаваемые тоннами и про поезда-дружбы для подвоза жителей ордло в рашку... к урнам... для голосования .... и да! блеяние вашего преЗЕ о том что он понимает и одобряет когда кормильцы спасая свою шкуру радостно берут те паспорта - вот об это лучше не вспоминать, а забыть как о бреде сивой кобылы в лунную ночь в аравийской пустыне))))
показать весь комментарий
14.09.2021 20:11 Ответить
Что, прямо в ООН собираются кацапов ОТСТРЕЛИВАТЬ?!

показать весь комментарий
14.09.2021 20:23 Ответить
Кулеба,мабуть, не розуміє,що світ бачить оту "протидію " парашеській агресії на Донбасі і робить відповідні висновки щодо нинішнього боягузливого керівництва України. Дадуть В ООН підсрачника оним "державним" діячам-і будуть праві!
показать весь комментарий
14.09.2021 21:37 Ответить
 
 