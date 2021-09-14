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Новости За рубежом
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Боррель: Россия никуда не исчезнет. Нужно быть едиными и стремиться к менее конфликтным отношениям

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель: Россия никуда не исчезнет. Нужно быть едиными и стремиться к менее конфликтным отношениям

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны союза к единству в отношениях с Россией и назвал целью "более стабильные и менее конфликтные отношения с Москвой".

Об этом он заявил на сессии Европарламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор", - заявил Боррель.

По его мнению, Россия избегает переговоров с ЕС и предпочитает вместо этого говорить с отдельными европейскими странами.

"Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией. И, поверьте мне, это не всегда просто", - добавил дипломат.

Читайте: Боррель о "Крымской платформе": Пусть не будет сомнений: Крым – это Украина

Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене - и "никуда не исчезнет". Поэтому, по его словам, Евросоюз должен стремиться к более стабильным и менее конфликтным отношениям с Москвой.

"Россия не исчезнет, она будет здесь, так что мы должны найти путь, который поможет нам изменить текущую динамику и добиться менее конфликтных, более предсказуемых и стабильных отношений", - сказал глава европейской дипломатии.

Он добавил, что одной из задач ЕС останется защита "таких людей, как Навальный и те, кто его поддерживает", и призвал Европарламент не забывать об этом.

Также читайте: Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель

Боррель выступил с заявлением о России на сессии Европарламента, посвященной докладу об отношениях с РФ бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилиса.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
СССР, как Империю Зла хотели уничтожить, и уничтожили.

Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причину.
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14.09.2021 20:33
+18
Территория да, никуда не исчезнет. А вот про нынешнюю расеюшку я бы не был так категоричен.
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14.09.2021 20:34
+14
но ведь рашку можно "исчезнуть"

легким движением свифта.......
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14.09.2021 20:29
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14.09.2021 20:28 Ответить
дорога в никуда
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14.09.2021 20:28 Ответить
Чергова європейська ....тутка.
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14.09.2021 20:50 Ответить
жрет, наверно, из корыта *****
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15.09.2021 07:45 Ответить
но ведь рашку можно "исчезнуть"

легким движением свифта.......
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14.09.2021 20:29 Ответить
чё, ****, опять забоялся??? как уже тошнит от таких "стратегов" ..
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14.09.2021 20:30 Ответить
Он член Испанской социалистической рабочей партии, скорее всего сепар из Каталонии...

Я не исключаю просто шредеризацию или вербовку.
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14.09.2021 20:45 Ответить
Барселона! Барселона! пел в своё время неодназначный певец, хотя многие руссиш-ублюдки нашли там свое пристанище...
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14.09.2021 20:50 Ответить
Да, похоже, что именно так. В Газпроме зарезервирована вакансия и для него.
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14.09.2021 21:50 Ответить
Барига що,"перехопив" естафету у Меркель, чи підерефівська скажена ціна на газ "укусила"?
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14.09.2021 21:27 Ответить
СССР, как Империю Зла хотели уничтожить, и уничтожили.

Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причину.
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14.09.2021 20:33 Ответить
при том, что рашка и в подметки не годится СССР по всем параметрам - она лишь жалкое подобие совецкой империи
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14.09.2021 20:39 Ответить
Это факт. Совок мог существовать хоть и хреново без западных технологий.

Роися не может от слова совсем.
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14.09.2021 20:45 Ответить
не соглашусь, у рф теперь рыночная экономика, это большой
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14.09.2021 21:21 Ответить
СССР никто не уничтожал . КГБшники из службы внешней разведки решили приватизировать все национальные природные богатства , а народцу дали джинсы и айфон с условием того что ни бесплатного образования , ни медицины , ни пенсии не будет . Кто сейчас управляет бывшим СССР ? Все гебнявые офицерики и их холуи . Кто в директорах нефте-газо-золото- алюминий - гебнявые и их детишки . США даже Кубу не смогли завалить при стольких попытках а уж СССР , сами признали было неожиданностью для них самих .
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14.09.2021 21:29 Ответить
Территория да, никуда не исчезнет. А вот про нынешнюю расеюшку я бы не был так категоричен.
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14.09.2021 20:34 Ответить
Предлагает перед тем , как подставить жопу, смазывать- европейская стратегия.
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14.09.2021 20:34 Ответить
Зато ********* мечтает, чтобы исчезли страны Запада или в них победил мировой камунизм ну примерно как в КНДР.
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14.09.2021 20:35 Ответить
Всё таки я и ещё многие надеемся,что распадётся,как когда-то развалился совок.
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14.09.2021 20:36 Ответить
.....
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14.09.2021 20:36 Ответить
Большой человек !

стадия "против России" пройдена

сейчас "за счет России" и дальше "на обломках России"

против Китая
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14.09.2021 20:48 Ответить
Сосати куй - це основна стратегія німців, французів, італійців - нічого цих тварин Друга Світова не навчила.
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14.09.2021 20:38 Ответить
в гарній розмові не все кажеться. особливо в політиці. звісно, важливо що кажуть, але значно важливіше -те що робиться. А як всім відомо - санкції накладені і подовжені.
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14.09.2021 20:38 Ответить
толерасты
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14.09.2021 20:38 Ответить
Именно потому и "не исчезнет", т.к. запад сопли жует и "стремится к неконфликтным отношениям". А Россия почему-то не стремится к менее конфликтным отношениям. Гнет свою линию и все ей сходит с рук.
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14.09.2021 20:40 Ответить
Сексуальный маньяк Чикатила никуда не исчезнет поэтому надо иметь с ним более стабильные и менее конфликтные отношения!
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14.09.2021 20:40 Ответить
Вилкой в глаз?
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14.09.2021 20:41 Ответить
Россия тупо покупает ваших цуко высоких чиновников, а вы хлопаете глазами и делаете вид , что вы в музее

Передайте это, плз, представителю евроосекс-меньшинств Борелю.
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14.09.2021 20:41 Ответить
Желаю этому "евро-дипломату" как-то встретиться вечерком в подворотне с гопниками - договаривайся, твою мать !
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14.09.2021 20:41 Ответить





Вал Мишель
Роль личности в истории. Если бы какой-то пацан в боксерской секции не сломал Путину нос, тот не перешел бы на борьбу, его тренер не устроил бы троечника Вову на юрфак, где он стал стукачом КГБ. Дальше вы знаете. Историю России изменил пацан, нащёлкавший Путину по носу.



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14.09.2021 20:41 Ответить
Это тот, которого мордой в свою мочу ткнули, когда тот посещал Россию вопреки позиции ЕС?
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14.09.2021 20:41 Ответить
Да, оно самое... Ничтожество!
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14.09.2021 21:18 Ответить
Европой правят голубки,не осталось мужиков с яйцами как Маргарет Тетчер.
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14.09.2021 20:48 Ответить
🔢
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14.09.2021 20:48 Ответить
Срана Ліга Націй 2.0
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14.09.2021 20:54 Ответить
Украинцы явно переоценивают возможности Европы.
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14.09.2021 21:04 Ответить
Якщо б у тебе був такий недоумкуватий сусід, ти б теж хапався за кожну надію...
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14.09.2021 21:10 Ответить
Вата явно переоценивает возможности ипанутой бензоколонки.
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14.09.2021 21:14 Ответить
Старенька єворопа у черговий раз затиснула хвостика між "цнотливими" ніжками...)))
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14.09.2021 21:08 Ответить
отдашь своих пол-дома, жену и будешь строить с гитлером отношения..дебил европейский....
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14.09.2021 21:12 Ответить
слизняк.
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14.09.2021 21:17 Ответить
никуда - слитно, убогая ты ********* гриша.)) как Бы Вам...

ты в какой кацапетовке учил рюзьге езык, лапоть? )
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14.09.2021 22:51 Ответить
Ты бы за свою страну переживал , а не за имперскую помойку .
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14.09.2021 23:16 Ответить
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14.09.2021 21:21 Ответить
йдуть холоди.Европейська стурбованість пропадає ,як роса на сонці...
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14.09.2021 21:22 Ответить
"...Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене - и "никуда не исчезнет". ..."

Якщо всім діяти разом і дуже хотіти цього, то Козломордія зникне, тут без варіантів. Але для цього потрібне бажання і воля.
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14.09.2021 21:24 Ответить
Ну то збери волю в кулак і....
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14.09.2021 22:35 Ответить
тут выбор не большой. либо издохнет вяликая на удмуртия, либо она уничтожит хитрожопую гейропку.
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14.09.2021 21:26 Ответить
Сумуєте за Варшавським договором 2.0 ?
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14.09.2021 21:27 Ответить
Честно говоря не понимаю,чего ЕС тянет резину.Все хотят спокойно делать гроши.Раздражителем этого спокойствия выступает Рашка,которая мешает спокойно делать гроши.И чем быстрее устранить причину проблем,тем скорее бизнес вздохнёт полной грудью.В том числе и бизнес ЕС,сможет отменить все санкции и спокойно торговать с Московией.Регламентировать СП,вернуть Рашку в правовое поле международно признанных границ,где Крым Украина.Господа европейцы не делая конкретных шагов для устранения проблемы,вы теряете больше грошей,чем могли бы зарабатывать если бы Рашка исчезла как проблема.Як вариант
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14.09.2021 21:31 Ответить
Иш как цены на газ умиротворяют европейских либерастов и склоняют к дружбе со всяким лайном .
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14.09.2021 21:37 Ответить
Вот что газ по 800 делает!
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14.09.2021 21:54 Ответить
Пасивний.
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14.09.2021 22:01 Ответить
Еще один сторонник " Посмотреть в глаза' ))))))) Ну, у одного сторонника это прошло через почти 2 года ....
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14.09.2021 22:02 Ответить
Как это "НИКУДА НЕ ДЕНЕТЬСЯ"? Её нужно слегка подтолкнуть и она развалится.
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14.09.2021 22:07 Ответить
сцикло
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14.09.2021 22:09 Ответить
пока есть в ЕС купленные рашистом членососы типа Боореля,который за упрашивание рашистского насильника и оккупанта не насиловать соседей и не оккупировать ихние территории, а не за то,что бы изолировать его- рашистский оккупант и насильник никуда не денется.
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14.09.2021 22:12 Ответить
Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене - и "никуда не исчезнет". Источник: https://censor.net/ru/n3288278

ТА ДА, КОЛИ РАСЄЯ ІСЧЄЗНЄТ, ТО БУДЕ СВЯТО В УКРАЇНІ НА П ЯТЬ РОКІВ

Ніколи не кажи ніколи борель.
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14.09.2021 22:31 Ответить
Дивіться самі не пощезніть...

От ще трохи труба попрацює, і кацапи відхватять частину німеччини.
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14.09.2021 22:44 Ответить




Nick Dmytriiev@NDmytriie14 ч



Президент Польщі відмовився зустрічатися з Ангелой Меркель під час її прощального турне до Варшави.
Польські дипломати пробують зам"яти, пояснюють несподіваною зайнятістю пана Анджея.... Але і поляки і німці розуміють причину - Північний потік-2...
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14.09.2021 23:13 Ответить
Гейропу не исправить .
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14.09.2021 22:56 Ответить
"наші західні союзники".. - так ?
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14.09.2021 23:05 Ответить
Политика "умиротворения агрессора" приводит к безнаказанной наглости онного и как правило в итоге к большой и кровопролитной войне! Не знание истории и ее процессов беда и "амнезия" человеческого рода. В опасениях потерять часть чего-либо, поступаясь принципами, идя на компромиссы с врагом в итоге можно потерять все!
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14.09.2021 23:20 Ответить
фуйло давит Европу, чтоб дали ему грузить трубу по полной и скоро там (за нас промолчу) газ, будет по доллару за кубик и пусть боррель расскажет пиплу что он тогда предпочтёт : сдать Украину фуйлу на полное растерзание и полномасштабную войну со всех сторон или заморозить жопы европейцам из-за какой -то там ... Украины?
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14.09.2021 23:47 Ответить
С крупной империей зла московией поменьше конфликтовать, но истерично задавить санкциями маленькую Беларусь, по сути, тупо загоняя ее в состав московии.
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15.09.2021 04:15 Ответить
звичайно ж зникне! І зникне аж бігом!
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15.09.2021 07:37 Ответить
Союз НЄРУШИМИЙ - пам'ятаєш? Що, вже забув?
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15.09.2021 10:14 Ответить
 
 