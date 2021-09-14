Боррель: Россия никуда не исчезнет. Нужно быть едиными и стремиться к менее конфликтным отношениям
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны союза к единству в отношениях с Россией и назвал целью "более стабильные и менее конфликтные отношения с Москвой".
Об этом он заявил на сессии Европарламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор", - заявил Боррель.
По его мнению, Россия избегает переговоров с ЕС и предпочитает вместо этого говорить с отдельными европейскими странами.
"Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией. И, поверьте мне, это не всегда просто", - добавил дипломат.
Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене - и "никуда не исчезнет". Поэтому, по его словам, Евросоюз должен стремиться к более стабильным и менее конфликтным отношениям с Москвой.
"Россия не исчезнет, она будет здесь, так что мы должны найти путь, который поможет нам изменить текущую динамику и добиться менее конфликтных, более предсказуемых и стабильных отношений", - сказал глава европейской дипломатии.
Он добавил, что одной из задач ЕС останется защита "таких людей, как Навальный и те, кто его поддерживает", и призвал Европарламент не забывать об этом.
Боррель выступил с заявлением о России на сессии Европарламента, посвященной докладу об отношениях с РФ бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилиса.
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легким движением свифта.......
Я не исключаю просто шредеризацию или вербовку.
Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет причину.
Роися не может от слова совсем.
стадия "против России" пройдена
сейчас "за счет России" и дальше "на обломках России"
против Китая
толерасты
Передайте это, плз, представителю евроосекс-меньшинств Борелю.
Вал Мишель
Роль личности в истории. Если бы какой-то пацан в боксерской секции не сломал Путину нос, тот не перешел бы на борьбу, его тренер не устроил бы троечника Вову на юрфак, где он стал стукачом КГБ. Дальше вы знаете. Историю России изменил пацан, нащёлкавший Путину по носу.
ты в какой кацапетовке учил рюзьге езык, лапоть? )
Якщо всім діяти разом і дуже хотіти цього, то Козломордія зникне, тут без варіантів. Але для цього потрібне бажання і воля.
ТА ДА, КОЛИ РАСЄЯ ІСЧЄЗНЄТ, ТО БУДЕ СВЯТО В УКРАЇНІ НА П ЯТЬ РОКІВ
Ніколи не кажи ніколи борель.
От ще трохи труба попрацює, і кацапи відхватять частину німеччини.
Nick Dmytriiev@NDmytriie14 ч
Президент Польщі відмовився зустрічатися з Ангелой Меркель під час її прощального турне до Варшави.
Польські дипломати пробують зам"яти, пояснюють несподіваною зайнятістю пана Анджея.... Але і поляки і німці розуміють причину - Північний потік-2...