Аваков об Арестовиче, называвшем АТО "курортом для мальчиков" и "пионерлагерем": Мерзавец, со смешком рассказывающий о гибели на войне наших солдат
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Экс-глава МВД Арсен Аваков возмутился из-за слов нынешнего советника главы ОП Алексея Арестовича, который летом 2017 года называл АТО "курортом для мальчиков", "пионерлагерем" и местом для "праздника непослушания".
Свою позицию Аваков озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее", - написал экс-глава МВД.
"Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!" - призвал он.
Аваков считает, что Арестович не имеет права представлять Украину "в разных офисах и организациях".
"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО... и жаль, если увидят в доме погибших бойцов... Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат..." - пишет экс-глава МВД.
Интервью, которое возмутило Авакова, Арестович дал изданию "Апостроф" в июле 2017 года. Вот его тогдашние слова: "АТО - это великий курорт для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей, от тещ туда, жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому козаку - в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода, мысли простые и ясные, сознание простое, ясное. В тебя стреляют, ты стреляешь, ты - герой. Тебя все уважают. И не надо подтирать сопли детям, разбираться с покосившимся забором дома. И я не видел там ни одного страдающего человека. Я видел там среди солдат и офицеров только людей, которым в кайф то, что происходит. Они сильно пожалеют, что война закончится".
Пожалуйста, подождите...
Якщо по-арестовичу ,"ато - курорт для хлопчиків", то як щодо жінок, які тисячами пішли добровільно на фронт?
Геть забув, що в армії є жінки? Чи взагалі про жінок не думає ніколи?
І що тепер думати про тих, у кого він радник чи взагалі про тих, з ким він працював?
Все ждут с нетерпением президентских дебатов.
Спокойно спать,сыто жрать и очень переживать за тех ,кто гибнет,но при этом опять продолжать мирно спать и сыто жрать.
И где чехи сегодня.
Але виключення звісно є в обох випадках
2 листопада о 10:17 ·
Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю.
Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або дислексія.
І тут "чорт" ̶с̶л̶о̶б̶о̶ж̶а̶н̶с̶к̶и̶м̶ ̶д̶и̶а̶л̶е̶к̶т̶о̶м̶ московською мовою називає ветерана, захисника України (Арестович служив на передовій) мєрзавцем, і все нормально, ніхто за зрадоньку не завиває, пікетів-голодовок не влаштовує.
Навпаки, поганий знову мєрзавєц, який 4 роки тому назвав АТО курортом, на який сам і поїхав "відпочивати". Нічо не смущає? Коліщатка в голові не барахлять? Було б чому барахлити у вас.