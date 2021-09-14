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Аваков об Арестовиче, называвшем АТО "курортом для мальчиков" и "пионерлагерем": Мерзавец, со смешком рассказывающий о гибели на войне наших солдат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков об Арестовиче, называвшем АТО

Экс-глава МВД Арсен Аваков возмутился из-за слов нынешнего советника главы ОП Алексея Арестовича, который летом 2017 года называл АТО "курортом для мальчиков", "пионерлагерем" и местом для "праздника непослушания".

Свою позицию Аваков озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее", - написал экс-глава МВД.

"Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!" - призвал он.

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Аваков считает, что Арестович не имеет права представлять Украину "в разных офисах и организациях".

"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО... и жаль, если увидят в доме погибших бойцов... Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат..." - пишет экс-глава МВД.

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Интервью, которое возмутило Авакова, Арестович дал изданию "Апостроф" в июле 2017 года. Вот его тогдашние слова: "АТО - это великий курорт для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей, от тещ туда, жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому козаку - в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода, мысли простые и ясные, сознание простое, ясное. В тебя стреляют, ты стреляешь, ты - герой. Тебя все уважают. И не надо подтирать сопли детям, разбираться с покосившимся забором дома. И я не видел там ни одного страдающего человека. Я видел там среди солдат и офицеров только людей, которым в кайф то, что происходит. Они сильно пожалеют, что война закончится".

Аваков об Арестовиче, называвшем АТО курортом для мальчиков и пионерлагерем: Мерзавец, со смешком рассказывающий о гибели на войне наших солдат 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+68
Что ни "Слуга народа" то и пид..., пардон, нетрадиционной ориентации.

Что не избиратель "Слуг народа" то и умственно недоразвитый.
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14.09.2021 21:20
+52
Ну и мразь эта Люся Арестович...Такой мразоте место либо в выгребной яме, либо в #ОПе.
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14.09.2021 21:25
+39
Люська - скотина, это понятно.
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14.09.2021 21:22
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Страница 2 из 2
Почему эта мерзота ходит улицами Киева?
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15.09.2021 02:41 Ответить
Вот в этом Аваков прав.
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15.09.2021 05:00 Ответить
Ця особа відволікає увагу суспільства на себе від більш серйозніших проблем. Тільки одні викиди незрозумілої інформації яка дратує людей
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15.09.2021 06:04 Ответить
Если страшно, то лучше бояться молча, чем делать вид бесстрашия.
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15.09.2021 08:25 Ответить
Прозрів Аваков, забувся, що сам 2,5 роки робив з ними те ж саме. Соромно?
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15.09.2021 08:34 Ответить
АТО это сафари на котором шкуру снимут с тебя.....
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15.09.2021 08:51 Ответить
Фрейд - це сила. Все рівно, в словах вилізе щось підсвідоме.

Якщо по-арестовичу ,"ато - курорт для хлопчиків", то як щодо жінок, які тисячами пішли добровільно на фронт?

Геть забув, що в армії є жінки? Чи взагалі про жінок не думає ніколи?

І що тепер думати про тих, у кого він радник чи взагалі про тих, з ким він працював?
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15.09.2021 08:56 Ответить
То арестович може з'їздив би й сам на такий "курорт", а не гавкав би про інших?
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15.09.2021 17:52 Ответить
сабаков наш **********?
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15.09.2021 08:58 Ответить
Это Арестович уже заявлял, что будет двигать свою кандидатуру в президенты.

Все ждут с нетерпением президентских дебатов.
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15.09.2021 09:54 Ответить
Ну ну. После того как он замазался в зеленых соплях при мен**тировании дерьмака семь футов ему под килем и паровоз навстечу.
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15.09.2021 10:51 Ответить
зебараны не предсказуемы и по приколу могут отчебучить шо на голову не натянеш
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15.09.2021 18:01 Ответить
Это выступление -камень в спокойно и мирно живущее гражданское общество. Как по мне,просто неудачное сравнение.

Спокойно спать,сыто жрать и очень переживать за тех ,кто гибнет,но при этом опять продолжать мирно спать и сыто жрать.
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15.09.2021 12:06 Ответить
Арестович - подготовленная гебнявая закладка, задача которой выявлять среди молодёжи умных одарённых патриотически настроенных людей, чтобы те, "кому надо" брали их в разработку или как минимум на карандаш. И тогда активисты становятся жертвами "случайных" нападений "неизвестных". И их никогда не выпустят из-под наблюдения спецслужбы, пока мы их не обновим. Как это сделали те же чехи.

И где чехи сегодня.
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15.09.2021 13:06 Ответить
Вы абсолютно правы. Арестович и не скрывает, что работает на мокшанские спецслужбы.... Поэтому он очень устраивает офис кремлёвской куклы..
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15.09.2021 13:40 Ответить
Где он это не скрывает? Линк, или балабол...
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15.09.2021 13:46 Ответить
Ох бле. Всё видео прослушайте - он говорит там верные и правильные вещи. А авякан просто вытянул из контекста, а дятлы, из диванных войск, подпевают ему. Идиоты...
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15.09.2021 13:45 Ответить
Але в них є одне спільне, що їх тісно пов'язує, - це небажання в Україні говорити українською.
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15.09.2021 14:05 Ответить
Я, мої друзі, рідні, знайомі не довіряємо язиком окупанта в Україні!
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15.09.2021 14:07 Ответить
...а "правнЫку" ОлийнЫку ты доверяешь? у него з мовою усЭ дОбрЭ...а Ани Херман?..)).
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15.09.2021 17:36 Ответить
Кількість падлюк серед україномовних значно менше ніж серед узькоізиких.

Але виключення звісно є в обох випадках
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17.09.2021 09:45 Ответить
В 2014м у меня хлопцы на разных языках говорили и это не мешало воевать! А ты доверяй, доверяй... всякой шушаре, мовой прикрывающейся!
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15.09.2021 17:50 Ответить
Sergii Ivanov


2 листопада о 10:17 ·

Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю.

Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або дислексія.
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16.09.2021 21:40 Ответить
а "западЭнка", что про "мальчика в трусиках"...она кто?....вона добре мову знає, але живе в росії ....а сколько украинских патриотов живёт в рашке, кто знает?
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17.09.2021 10:58 Ответить
А Авакяну, який за десяток років слова українською не сказав, ти довіряєш повністю, так?
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15.09.2021 17:53 Ответить
Він грає валянка, бо на Майдані, коли був за Парубія, нормально говорив українською.
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16.09.2021 21:42 Ответить
Аваков вылетел из игры по своему же желанию, теперь понял, что обойдутся и без него, пытается влезть обратно.
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15.09.2021 14:40 Ответить
Як би там не було, але з цієї "пісні" Арестовича слів не викинеш
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15.09.2021 16:14 Ответить
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15.09.2021 14:43 Ответить
Низкий поклон, этим мальчикам!!!

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15.09.2021 14:45 Ответить
КВА-КВА-КВА...КТО О КОМ СКАЗАЛ? ТЫЛОВОЙ ХОМЯЧОК В КРАДЕНОМ РЮКЗАЧКЕ-НЕВИЛИМКЕ?
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15.09.2021 15:10 Ответить
А пам'ятаєте, нешановні порохоботи, що закидала Арестовичу псевдопатріотична публіка пару місяців тому? "Образив ветерана, захисника України обматюкав в коментарях, та як він посмів, арря!!"
І тут "чорт" ̶с̶л̶о̶б̶о̶ж̶а̶н̶с̶к̶и̶м̶ ̶д̶и̶а̶л̶е̶к̶т̶о̶м̶ московською мовою називає ветерана, захисника України (Арестович служив на передовій) мєрзавцем, і все нормально, ніхто за зрадоньку не завиває, пікетів-голодовок не влаштовує.
Навпаки, поганий знову мєрзавєц, який 4 роки тому назвав АТО курортом, на який сам і поїхав "відпочивати". Нічо не смущає? Коліщатка в голові не барахлять? Було б чому барахлити у вас.
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15.09.2021 15:23 Ответить
Це ж на яких фронтах і коли Люся служила Україні? Є якісь пруфи - фото, документи, свідчення АТОшників?
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15.09.2021 18:32 Ответить
Сволочь!🤬
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15.09.2021 19:34 Ответить
скотиняка....
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15.09.2021 19:44 Ответить
АРСЕН !!! ВАЛЬНИ ЕГО !!! У ТЕБЯ ЖЕ ЕСТЬ И ЛЮДИ И ДЕНЬГИ !!!
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15.09.2021 20:13 Ответить
А де авакян був у 2017 році, коли арестович про це казав? Про що ця наволоч може хрюкати? Чому авакян злову виліз? "Відпочив"? ****** кацапська!
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16.09.2021 08:02 Ответить
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