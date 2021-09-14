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Новости Политика Украины
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ВСК (440) Герасимов Артур (311) ЧВК Вагнера (1283) Европейская Солидарность (1000)

"ЕС" требует допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского, - Герасимов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского включая его самого.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"События последних дней расставляют точки над "i" в деле расследования того, как и кем была слита блестящая операция украинских спецслужб по задержанию "вагнеривцев". В этой стране уже все знают, что спецоперация была. Спецоперация украинских спецслужб в рамках уголовного производства по задержанию преступников из ЧВК "Вагнер", которые убивали наших десантников, которые убивали невинных жертв МН17, которые убивали украинских воинов", - отметил Герасимов.

"По моему мнению, события последних дней развевают сомнения в том, что операция была остановлена, а фактически слита и провалена после пресловутого заседания или совещания в Зеленского", - констатирует нардеп.

"Риторический вопрос, кто тот один человек, который мог после этого совещания отдать такой приказ. Именно поэтому мы требуем допросить в рамках Временной следственной комиссии всех участников этого печально известного совещания у Зеленского", - отметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год после срыва спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский прошел долгий путь от лжи до "явки с повинной", - Герасимов

"Мы требуем спросить у руководителя Службы безопасности Украины Баканова, почему за 13 месяцев не было ни одного следственного действия для расследования этого преступления. Но это - не задача для этой псевдо-ВСК, которая сейчас начала свое заседание. Или кто-то верит, что "Слуги народа" будут расследовать преступления своего руководства? ", - подчеркнул Герасимов.

Представитель "ЕС" в очередной раз призвал создать реальную ВСК, в предмет ведения которой будет четко записаны вопросы расследования слива операции по "вагнеровцам". В состав этой ВСК должны войти представители всех фракций и депутатских групп, кроме "пятой колонны", - убежден Герасимов.

Депутат также обратился к представителям правоохранительных органов с призывом не соглашаться на любые предложения или указания по уничтожению доказательств по делу ЧВК Вагнера.

Также читайте: ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по делу "вагнеровцев", - нардеп "ЕС" Парубий

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
ТСК даже думать об этом боится))) а некоторые участники того заседания такие неприкосновенные, что безухая сделает все (хоть в рыбку вытянется) чтоб тень подозрения не пала на преЗЕдентский колпак и главного завхоза-дозодержателя... тем более))) тут лучше первую Ленку подставить, чем этих...)))
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14.09.2021 21:34
+8
Да там прекрасно понимают,что ******** слили инфу,тест на вшивость не прошли,соответственно и такое отношение.
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14.09.2021 21:36
+5
В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского включая его самого. Источник: https://censor.net/ru/n3288284

Дай Бог щоб так і було - ні одна Зе падла не повина залишитись без кримінальноїх відповідальності за знищення України
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14.09.2021 22:27
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На жаль,з цього роя(ТСК) у вас не вийде ні х...чого !!!)))
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14.09.2021 21:29 Ответить
???
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14.09.2021 21:35 Ответить
ТСК даже думать об этом боится))) а некоторые участники того заседания такие неприкосновенные, что безухая сделает все (хоть в рыбку вытянется) чтоб тень подозрения не пала на преЗЕдентский колпак и главного завхоза-дозодержателя... тем более))) тут лучше первую Ленку подставить, чем этих...)))
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14.09.2021 21:34 Ответить
Да там прекрасно понимают,что ******** слили инфу,тест на вшивость не прошли,соответственно и такое отношение.
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14.09.2021 21:36 Ответить
Странный требовальщик. С таким же успехом можно было что-то требовать у Януковича...
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14.09.2021 21:43 Ответить
Шо, снова кондитер тебе в портки рошенку отложил?))
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14.09.2021 23:30 Ответить
Странное требование от партии отказавшейся участвовать в ВСК.
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14.09.2021 22:00 Ответить
Відмовились, чи не взяли? Може досить зеленим брехати?
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14.09.2021 22:27 Ответить
"Европейская Солидарность" отзывает своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3274208
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14.09.2021 22:45 Ответить
кстати, там разьяснена причина отказа от участия в зеленом фарсе. но зебанушки читают только заголовки - "Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти. Источник: https://censor.net/ru/n3274208
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14.09.2021 23:11 Ответить
Неправильное название, это безусловно серьезная причина отказатся от участия в расследовании государственой измены.
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14.09.2021 23:39 Ответить
Несомненно. потому то комиссия и назьівается - тимчасова, что она не является постоянно действующим органом. и создана для вьіяснения одного единственного вопроса - имела ли место государственная измена должностньіми лицами, в частности гр-нами Зеленским В.А и Ермаком А.Б., а не сферического коня "по расследованию возможных преступлений представителей власти". а степень их виньі в процентах пусть уж определит непосредственно исполнитель приговора. все остальное - попьітки манипуляций, с целью вьівести из под отвественности вьішеназванньіх персонажей
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15.09.2021 00:10 Ответить
Тав вот и проследили бы изнутри, чтобы не было манипуляций. Каждый член комисии имеет право на особое мнение и это мнение фиксируется в протоколах и отчете. Зато отказвашись можно сколько угодно вопить что "ваши даказатильства - ни даказатильства"
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15.09.2021 00:28 Ответить
зелені уроди і зараз не збираються розслідувати можливу зраду (а "розслідують" лише чи був факт спецоперації, чи ні) і не збирались розслідувати зраду і з-за присутності в ній опозиції (користуючись своєю чисельною перевагою складу ТСК). Але з-за присутності опозиції така фальсифікація була би легімітизована.
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15.09.2021 11:26 Ответить
А зачем?

Ну соберутся СН+ОПЗЖ завтра своей компашкой, никого больше не пустят, обсудят сколько за это "заседание" в конверте должно быть, поржут, разойдутся и заявят, что Лукашенко все узнал из утренних газет.
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14.09.2021 22:01 Ответить
Кажуть, що Беллінгкет взяв у зеленського гроші. Тому вихід фільму все відкладається. Нічого вони вже не покажуть.
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14.09.2021 22:19 Ответить
Кажуть ? Хто каже ? Як що кацапи - то зрозуміло навіщо.
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14.09.2021 22:28 Ответить
А коли нам обіцяли прем'єру ? Забули вже ?
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14.09.2021 22:46 Ответить
Причин этому может быть 2:

1 - Взяли деньги

2 - Более тщательно чем CNN проанализировали ситуацию и зрады не нашли.

Почему-то мне кажется, что Беллингкет не стал бы мараться с деньгами, к тому же в этом случае они попали бы на крючок к Зеленскому ( читай Коломойскому ) всерьез и навсегда.
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15.09.2021 00:09 Ответить
Ой не знаю. Это должно быть овердофига денег, чтобы до конца жизни хватило и больше не позориться с репутацией Бигуса.

На Западе, если уж продаются, то наверняка и очень задорого. Ради одноразовой подачки там мало кто согласится все просрать.
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15.09.2021 00:45 Ответить
Справа ж не в Заході. Перед ним вони залишаться чесними. А з нас можна і гроші взяти.

А вам не здаються дивними оці постійні переноси ?
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15.09.2021 15:23 Ответить
До того ж Безугла засвітила українських розвідників, а це вже кримінал. Зебоби, навіщо ви привели до влади цю шпану?
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14.09.2021 22:26 Ответить
В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского включая его самого. Источник: https://censor.net/ru/n3288284

Дай Бог щоб так і було - ні одна Зе падла не повина залишитись без кримінальноїх відповідальності за знищення України
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14.09.2021 22:27 Ответить
Безугла вже заявила що Вавочка недоторканий і його не будуть викликати.
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14.09.2021 22:42 Ответить
Вовик, а помниш, раньше тебя никто не называл маленькое зеленое чмо? Даже GOOGLE!

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14.09.2021 22:32 Ответить
ЕС требует... шо тут удивительного, ну или интересного? анижеапазиция! Работа у них такая....
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15.09.2021 09:07 Ответить
Безлад, крадівництво і зради будуть доки на Банковій сидить кагал коломойського. Вони не запрошують до керівництва країною жодного патріота, українця і професіонала. Схематозники - да, евреї - да - п'ята колона да. Чого вартує призначення ченуши -дерибанщика землі з Київ-ради, Резнікова, міністром оборони. Воно навіть не знає що таке армія і це в час нависаючої загрози повномасштабного вторгнення. Зеленське, - чи це не ворог України завербрваний ще здавна таким же ворогом Ермаком?
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08.12.2021 12:34 Ответить
 
 