"ЕС" требует допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского, - Герасимов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского включая его самого.
Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.
"События последних дней расставляют точки над "i" в деле расследования того, как и кем была слита блестящая операция украинских спецслужб по задержанию "вагнеривцев". В этой стране уже все знают, что спецоперация была. Спецоперация украинских спецслужб в рамках уголовного производства по задержанию преступников из ЧВК "Вагнер", которые убивали наших десантников, которые убивали невинных жертв МН17, которые убивали украинских воинов", - отметил Герасимов.
"По моему мнению, события последних дней развевают сомнения в том, что операция была остановлена, а фактически слита и провалена после пресловутого заседания или совещания в Зеленского", - констатирует нардеп.
"Риторический вопрос, кто тот один человек, который мог после этого совещания отдать такой приказ. Именно поэтому мы требуем допросить в рамках Временной следственной комиссии всех участников этого печально известного совещания у Зеленского", - отметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
"Мы требуем спросить у руководителя Службы безопасности Украины Баканова, почему за 13 месяцев не было ни одного следственного действия для расследования этого преступления. Но это - не задача для этой псевдо-ВСК, которая сейчас начала свое заседание. Или кто-то верит, что "Слуги народа" будут расследовать преступления своего руководства? ", - подчеркнул Герасимов.
Представитель "ЕС" в очередной раз призвал создать реальную ВСК, в предмет ведения которой будет четко записаны вопросы расследования слива операции по "вагнеровцам". В состав этой ВСК должны войти представители всех фракций и депутатских групп, кроме "пятой колонны", - убежден Герасимов.
Депутат также обратился к представителям правоохранительных органов с призывом не соглашаться на любые предложения или указания по уничтожению доказательств по делу ЧВК Вагнера.
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Ну соберутся СН+ОПЗЖ завтра своей компашкой, никого больше не пустят, обсудят сколько за это "заседание" в конверте должно быть, поржут, разойдутся и заявят, что Лукашенко все узнал из утренних газет.
1 - Взяли деньги
2 - Более тщательно чем CNN проанализировали ситуацию и зрады не нашли.
Почему-то мне кажется, что Беллингкет не стал бы мараться с деньгами, к тому же в этом случае они попали бы на крючок к Зеленскому ( читай Коломойскому ) всерьез и навсегда.
На Западе, если уж продаются, то наверняка и очень задорого. Ради одноразовой подачки там мало кто согласится все просрать.
А вам не здаються дивними оці постійні переноси ?
Дай Бог щоб так і було - ні одна Зе падла не повина залишитись без кримінальноїх відповідальності за знищення України