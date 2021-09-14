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Четверо из пострадавших в масштабном ДТП в Турции граждан Украины госпитализированы, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Четверо из пострадавших в масштабном ДТП в Турции граждан Украины госпитализированы, - посольство

Из 41 украинского гражданина, находившегося в попавшем в ДТП в Турции 13 сентября автобусе, госпитализированы четыре человека, их жизни ничего не угрожает.

Об этом УНН сообщили в посольстве Украины в Турции, передает Цензор.НЕТ.

"Консул сегодня встретился с пострадавшими. В автобусе был 41 гражданин Украины. Все туристы прошли медицинское обследование. Из 41 гражданина Украины госпитализированы четыре, с которыми сегодня встретился наш консул. Всех остальных осмотрели и отпустили", - сообщили в посольстве.

"Состояние здоровья пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Условиями в госпитале они довольны и прогноз на выздоровление положительный. По словам руководителя больницы, до конца недели состояние здоровья пациентов позволит осуществить перелет в Украину и продолжить лечение в амбулаторных условиях", - добавили в дипучреждении.

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В посольстве сообщили также, что пока обращений от пострадавших украинцах о помощи с их возвращением на родину не поступало. Если такие обращения будут поступать, их будут обрабатывать. Консульство Украины в Анталии держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, 13 сентября ряд турецких СМИ сообщили, что в районе Мугла водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом. По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист. Позже в МИД Украины уточнили, что пострадали 35 туристов-украинцев.

Автор: Анна Судак
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Вот как то автобусы слишком часто падают то в Турции, то в Египте.. Казалось бы, причём тут магометанство?
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14.09.2021 21:33 Ответить
Що тут скажеш? Співчуваємо родині водія, постраждалим- швидкого одужання.
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14.09.2021 21:52 Ответить
 
 