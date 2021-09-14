Верховный Суд обратился к СБУ за дополнительными разъяснениями по делу о закрытии каналов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного Суда 14 сентября продолжил рассмотрение дел о применении санкций к ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР", которые ретранслировали 112-й канал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Там напоминают, что дела № 9901/45/21 и № 9901/54/21 рассматриваются по искам ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР" соответственно. Компании обжалуют Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцам.

"В процессе судебных заседаний коллегия судей приняла протокольные решения, которыми поручила Службе безопасности Украины, которая является учреждением-разработчиком документов с грифом "Для служебного пользования", повторно решить вопрос об ознакомлении представителей истцов с этими документами и предоставить Суду письменный ответ по этому вопросу (в соответствии с п. 84 Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, утвержденной Постановлением КМУ № 736 от 19 октября 2016 года)", - говорится в сообщении.

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Также суд сообщил, что во исполнение постановлений, вынесенных во время предыдущих заседаний по этим делам, истец, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предоставили дополнительные объяснения по делу.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своих объяснениях отметил, что телеканалами на момент применения к ним санкций было прекращено вещание из-за отказа в продлении лицензий, срок действия которых истек за 1,5 года до применения санкций. В связи с этим Суд попросил СБУ, как инициатора санкций, предоставить дополнительные разъяснения, а именно: каким образом общества были лишены права осуществлять ту деятельность, которую к тому времени уже не совершали, и за какие действия, совершенные истцом, к ним применены санкции", - отметили в ВС.

Также суд попросил истцов разъяснить, к каким последствиям привела каждая санкция, примененная к обществам.

Во время судебных заседаний были заслушаны объяснения представителя истцов. В судебных заседаниях объявлен перерыв.

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Суд продолжит рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" 1 ноября, а дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ ВЫБОР" - 8 ноября.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.