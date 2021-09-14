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Верховный Суд (1065) Медведчук (1754) 112_Украина (174)

Верховный Суд обратился к СБУ за дополнительными разъяснениями по делу о закрытии каналов Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Верховный Суд обратился к СБУ за дополнительными разъяснениями по делу о закрытии каналов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного Суда 14 сентября продолжил рассмотрение дел о применении санкций к ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР", которые ретранслировали 112-й канал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Там напоминают, что дела № 9901/45/21 и № 9901/54/21 рассматриваются по искам ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР" соответственно. Компании обжалуют Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцам.

"В процессе судебных заседаний коллегия судей приняла протокольные решения, которыми поручила Службе безопасности Украины, которая является учреждением-разработчиком документов с грифом "Для служебного пользования", повторно решить вопрос об ознакомлении представителей истцов с этими документами и предоставить Суду письменный ответ по этому вопросу (в соответствии с п. 84 Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, утвержденной Постановлением КМУ № 736 от 19 октября 2016 года)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд потребовал дополнительные доказательства от СБУ и Нацсовета ТРВ в деле закрытия каналов Медведчука

Также суд сообщил, что во исполнение постановлений, вынесенных во время предыдущих заседаний по этим делам, истец, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предоставили дополнительные объяснения по делу.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своих объяснениях отметил, что телеканалами на момент применения к ним санкций было прекращено вещание из-за отказа в продлении лицензий, срок действия которых истек за 1,5 года до применения санкций. В связи с этим Суд попросил СБУ, как инициатора санкций, предоставить дополнительные разъяснения, а именно: каким образом общества были лишены права осуществлять ту деятельность, которую к тому времени уже не совершали, и за какие действия, совершенные истцом, к ним применены санкции", - отметили в ВС.

Также суд попросил истцов разъяснить, к каким последствиям привела каждая санкция, примененная к обществам.

Во время судебных заседаний были заслушаны объяснения представителя истцов. В судебных заседаниях объявлен перерыв.

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Суд продолжит рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" 1 ноября, а дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ ВЫБОР" - 8 ноября.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
за старую! проверенную, привычную, отличную...
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14.09.2021 22:25
+5
На новой версии Цензор стал не интересный, давайте устроим опрос:

-Старая версия- это Лучшая

-Новая -только в утиль

-Возвратить старую версию

Голосовать в комментариях к опросу, кто хочет эту оставить, тоже в комментариях пишите:
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14.09.2021 21:52
+2
Ясна річ,як завжди за рахунок держбюджета !!! От якби держчини відповідали за власні рішення з власної кишені ,то хрєнь городити меньш бажаючих булоб !!!)))
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14.09.2021 22:03
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На новой версии Цензор стал не интересный, давайте устроим опрос:

-Старая версия- это Лучшая

-Новая -только в утиль

-Возвратить старую версию

Голосовать в комментариях к опросу, кто хочет эту оставить, тоже в комментариях пишите:
показать весь комментарий
14.09.2021 21:52 Ответить
за старую! проверенную, привычную, отличную...
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14.09.2021 22:25 Ответить
Всем пох получается, а жаль...
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14.09.2021 22:32 Ответить
А мені подобається і нова версія. Особливих незручностей не відчуваю. Я взагалі люблю все нове.
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14.09.2021 22:49 Ответить
Хай хоч сортування коментарів зроблять як було на старій версії, про інше вже мовчу...
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15.09.2021 10:28 Ответить
Я просила, але не почули
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15.09.2021 15:18 Ответить
До свидания, кум тупина. Здравствуй, кум тупина. Остается один вопрос: неустойку лично зеледент будет платить из фонда "Сватов", или по привычке из безразмерного бюджета Украины?
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14.09.2021 21:59 Ответить
Ясна річ,як завжди за рахунок держбюджета !!! От якби держчини відповідали за власні рішення з власної кишені ,то хрєнь городити меньш бажаючих булоб !!!)))
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14.09.2021 22:03 Ответить
Серега, ти проти того шо закрили прокацаплений гадюшник?
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14.09.2021 22:25 Ответить
Я против изображения государственности кукольным зеленым балаганом тупина, финансируемым бородатой бабушкой. Я против разбазаривания бюджета на строительство потемкинских дорог, университетов. Я против бухих и тупорылых депутатов в Раде. Я против запрета нашим воинам давать адекватную ответку на обстрелы на фронте. Я против позора Украины на международной арене. Я против приведения зеленой властью к капитуляции Украины перед бункерным карликом.
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14.09.2021 22:33 Ответить
Так и я против. Только при чем тут закрытие прокацпсячего гадюшника? Не закрыв его это *овно воняло б еще до сих пор. Еще и мураевское *овно нужно закрыть.
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14.09.2021 22:38 Ответить
А ты так и не понял этой зеленой власти? Следи за событиями, они все тебе раскрытой книгой показывают. Или ты стараешься ничего не видеть?
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14.09.2021 22:44 Ответить
Серега это ты меня не понял. Я против зебилов пришедших к власти. Но закрытие прокацапленных помоек поддерживаю.
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14.09.2021 22:55 Ответить
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своих объяснениях отметил, что телеканалами на момент применения к ним санкций было прекращено вещание из-за отказа в продлении лицензий, срок действия которых истек за 1,5 года до применения санкций. В связи с этим Суд попросил СБУ, как инициатора санкций, предоставить дополнительные разъяснения, а именно: каким образом общества были лишены права осуществлять ту деятельность, которую к тому времени уже не совершали, и за какие действия, совершенные истцом, к ним применены санкции"

Тогда как объяснить этот реальный бред?
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14.09.2021 23:02 Ответить
Не знаю
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14.09.2021 23:16 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
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14.09.2021 22:00 Ответить
Нову версію робили врєдітєлі.
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14.09.2021 22:03 Ответить
Кацапські ****** не залишать Україну в спокої.
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14.09.2021 22:24 Ответить
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14.09.2021 22:26 Ответить
 
 