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Вопрос о переводе Украины в "желтый" уровень карантина будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вопрос о переводе Украины в

Вопрос о переводе Украины в "желтый" уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели.

Об этом в эфире ТСН рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Желтый" уровень эпидемической опасности может объявить комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в целом для Украины. Сегодня в Украине существуют превышение по некоторым индикаторам, которые позволяют собрать комиссию и объявить "желтый" уровень эпидемической опасности.

Однако правительство в понедельник внесло определенные изменения в постановление об адаптивном карантине и оно может вступить в силу, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины, только через 7 дней после принятия", — пояснил Ляшко.

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По словам министра, вопрос о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели поскольку уже вступит в силу это постановление, которое вчера правительство приняло.

"После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности ", — резюмировал глава Минздрава.

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Автор: Володимир Янченко
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А в отопильный сезон желтый уровень у ЗЕшоблы перейдет в желто-коричневый...и тогда введут красный и объявят лохдаун
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14.09.2021 22:23 Ответить
Ну, поки листя не пожовкне - спєшить нєкуда...
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14.09.2021 22:41 Ответить
Сатанисты ускоряют события. Следующий этап - объединение стран в Новый Вавилон , единое государство и смешение рас и наций в одну. Введение тоталитарного контроля под удобным, искусственно созданным предлогом. Полагаю, что добровольно или нет но коллективное здоровье им попросту наплевать.

Паспорта вакцинации - это маркёр того, что во всем мире добровольная вакцинация провалилась и властям приходится принуждать и давить с помощью блокировок доступа к услугам . Ветеринарные паспорта - это не про медицину, а про укрощение холопов.







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14.09.2021 23:26 Ответить
Та шо ж ви тянете - добивайте вже, нарешті, економіку! 🔪📉
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15.09.2021 00:35 Ответить
 
 