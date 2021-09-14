Вопрос о переводе Украины в "желтый" уровень карантина будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели, - Ляшко

Вопрос о переводе Украины в "желтый" уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели.

Об этом в эфире ТСН рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Желтый" уровень эпидемической опасности может объявить комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в целом для Украины. Сегодня в Украине существуют превышение по некоторым индикаторам, которые позволяют собрать комиссию и объявить "желтый" уровень эпидемической опасности.

Однако правительство в понедельник внесло определенные изменения в постановление об адаптивном карантине и оно может вступить в силу, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины, только через 7 дней после принятия", — пояснил Ляшко.

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По словам министра, вопрос о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели поскольку уже вступит в силу это постановление, которое вчера правительство приняло.

"После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности ", — резюмировал глава Минздрава.

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