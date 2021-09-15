Срок действия сертификатов о вакцинации в приложении "Дія" будет продлен до года, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Срок действия электронных сертификатов о вакцинации в приложении "Дія", который сейчас составляет полгода, будет продлен до 12 месяцев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Минздрав и Минцифры уже в ближайшее время объявят о том, каким образом в приложении "Дія" продлить действие сертификата о вакцинации. "Анонсирую продление действия сертификата на 1 год", — заявил Ляшко.
Глава Минздрава также отметил, что вакцинированные украинцы уже получили определенные преференции. Они смогут посещать, к примеру, спортзалы в случае введения в Украине "желтого" или даже "красного" уровня эпидемической опасности.
"Уже в "желтом" уровне владелец бизнеса сможет выбирать, работать ли ему с ограничениями, которые являются обязательными для "желтой" зоны, или принимать только вакцинированных. В "красном" уровне эпидопасности бизнес сможет работать только в том случае, если будет принимать исключительно вакцинированных ", — пояснил министр.
Пожалуйста, подождите...
убийства членов этой группы;
причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.
Это определение. Выводы делайте сами.
Два вопроса:
1. На каком основании?
2. Что дальше, когда срок действия сертификата закончится у одного или нескольких работников заведения, которое работало во время карантина потому, что все работники имели сертификаты?
В СЛОВАКИИ его можно распечатать просто на домашнем принтере , т как внем есть ИНДИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КОВИД ПАСПОРТА , привязанный к паспорту гражданина
Когда-то меня удивляло , что в Словакии мало болеют обычным гриппом , а в Украине постоянные эпидемии . Но просто в Словакии - страховая медицина, которой не выгодны эпидемии . Потому вакцинация у них - это культура здоровья
украинский сертификат принимают при въезде в ЕС. Имея его не надо сидеть в карантине .
А почему тогда всего 40% вакцинировано от ковид?
Провакцинировано 5-10%
моя подруга, врач- эндокринолог, говорит что лучше успеть вакцину сделать , пока не пошли сезонные вирусы ,
Когда им выгодно, они заставляют людей ЕЖЕГОДНО подтверждать пожизненную инвалидность.
А когда не выгодно, они сертификаты на вакцинацию, что эффективна всего пол года, продлевают в ДВА РАЗА дольше.
Я думаю, что (если это не ошибка в статье) хотят загнать всех в "Дію" по которой легко отслеживать каждого гражданина Украины.
И встает вопрос, так какой же срок между вакцинацией??? Опять нас обманывают.
Я вторую прививку перенес тяжело (мне за 60), и читая это, решил больше не вакцинироваться, чтоб остаться в живых. А у знакомой старшая сестра после первой вакцинации попала в реанимацию. У нее болезнь Паркинсона, домашний врач зная это дал добро на прививку, после консультации с ней. В реанимации пролежала 4 дня и теперь говорят - забирайте домой лечиться, мы не знаем что делать. Попросту умирать дома, т.к. улучшения ее состояния нет. Это в Кременчуге.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
Стаття 12. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
ПОВНОЛІТНІМ ДІЄЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЩЕПЛЕННЯ, НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ВІД НИХ ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
Один только нюанс, она живет с мужем в Кременчуге, а прописана в селе Кременчугского района. Она в таком состоянии, что пока добьются, она может умереть (дай ей Бог здоровья и выжить после этого). В теории одно, а в реалиях другое. Надеюсь они не прочитают это.
Сейчас все нормально. Но вся вышесказанная информация наводит на мысль отказаться от вакцинации, хотя я сторонник прививок. "Дід Трохим" - спасибо за подсказки.
ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ
ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЩЕПЛЕННЯ, НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ВІД
НИХ ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
Прививку следует делать в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме.
Прививаться можно, если анализ показывает отсутствие воспалительной реакции.
Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов.
Это первое. Второе - надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов
Эозинофилов должно быть не более 5%, а базофилов - не более 1%.
При повышении допустимой нормы одного из показателей вакцинацию стоит отложить,