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Срок действия сертификатов о вакцинации в приложении "Дія" будет продлен до года, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Срок действия сертификатов о вакцинации в приложении

Срок действия электронных сертификатов о вакцинации в приложении "Дія", который сейчас составляет полгода, будет продлен до 12 месяцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Минздрав и Минцифры уже в ближайшее время объявят о том, каким образом в приложении "Дія" продлить действие сертификата о вакцинации. "Анонсирую продление действия сертификата на 1 год", — заявил Ляшко.

Глава Минздрава также отметил, что вакцинированные украинцы уже получили определенные преференции. Они смогут посещать, к примеру, спортзалы в случае введения в Украине "желтого" или даже "красного" уровня эпидемической опасности.

"Уже в "желтом" уровне владелец бизнеса сможет выбирать, работать ли ему с ограничениями, которые являются обязательными для "желтой" зоны, или принимать только вакцинированных. В "красном" уровне эпидопасности бизнес сможет работать только в том случае, если будет принимать исключительно вакцинированных ", — пояснил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении "Дія", - Минздрав

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Люди, а вам не здається, що геноцид вже в дії!?
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14.09.2021 22:31
+5
Каждый сам делает свой выбор. Это его право.
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15.09.2021 01:00
+4
вот же ИЗВОРОТЛИВЫЕ УРОДЫ:

Когда им выгодно, они заставляют людей ЕЖЕГОДНО подтверждать пожизненную инвалидность.

А когда не выгодно, они сертификаты на вакцинацию, что эффективна всего пол года, продлевают в ДВА РАЗА дольше.

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14.09.2021 23:18
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в дії при підтвердженні видає-"на жаль сталася помилка"...
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14.09.2021 22:30 Ответить
Це техничні помилки. Їх швидко виправлять. Чого не можна сказати про організаційні.
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14.09.2021 22:33 Ответить
Люди, а вам не здається, що геноцид вже в дії!?
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14.09.2021 22:31 Ответить
Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия[1], который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём:

убийства членов этой группы;
причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Это определение. Выводы делайте сами.
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15.09.2021 00:06 Ответить
Объясни всю ту кашу что у тебя сейчас в голове.
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15.09.2021 08:36 Ответить
В Дії?
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15.09.2021 10:02 Ответить
Надорвется этот выскочка. Точн
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14.09.2021 22:31 Ответить
Майдан?
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14.09.2021 22:38 Ответить
Срок действия электронных сертификатов о вакцинации в приложении "Дія", который сейчас составляет полгода, будет продлен до 12 месяцев.

Два вопроса:

1. На каком основании?

2. Что дальше, когда срок действия сертификата закончится у одного или нескольких работников заведения, которое работало во время карантина потому, что все работники имели сертификаты?
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14.09.2021 22:32 Ответить
Хотелось бы надеятся, что действие двух доз вакцин будет на года. Потому МОЗ могло бы объяснить ГДЕ РАСПЕЧАТАТЬ СЕРТИФИКАТ

В СЛОВАКИИ его можно распечатать просто на домашнем принтере , т как внем есть ИНДИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КОВИД ПАСПОРТА , привязанный к паспорту гражданина
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14.09.2021 22:56 Ответить
Боюсь, что сертификаты не для того вводятся, чтобы ими сколь нибудь долго пользоваться. Опять же непонятно как на счет их признания в других странах. Мне что-то кажется что в основном он для внутреннего использования. Такой себе некий инструмент давления на общество дабы заставить вакцинироваться. Любопытно указано ли там какую именно вакцину получил вакцинируемый.
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14.09.2021 23:39 Ответить
В сертификате указана марка вакцины
Когда-то меня удивляло , что в Словакии мало болеют обычным гриппом , а в Украине постоянные эпидемии . Но просто в Словакии - страховая медицина, которой не выгодны эпидемии . Потому вакцинация у них - это культура здоровья

украинский сертификат принимают при въезде в ЕС. Имея его не надо сидеть в карантине .
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15.09.2021 00:03 Ответить
Но просто в Словакии - страховая медицина, которой не выгодны эпидемии .

А почему тогда всего 40% вакцинировано от ковид?
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15.09.2021 00:15 Ответить
Вакцинация продолжается. У
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15.09.2021 00:32 Ответить
Ну она у всех продолжается. У нас также.
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15.09.2021 00:33 Ответить
В Украине граждане не сознательные

Провакцинировано 5-10%
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15.09.2021 00:35 Ответить
Ну если судить по цифрам то в Словакии раза в три сознательней. Не более покуда. Официальная цифра вакцинированных в Украине 14,40% на текущий момент.
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15.09.2021 00:39 Ответить
А Вы сознательный ?
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15.09.2021 00:48 Ответить
Неа. Абсолютно и убежденно несознательный если судить с Вашей позиции. Коих здесь на форуме огульно и неправильно, как на мой взгляд, называют антиваксерами.
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15.09.2021 00:50 Ответить
А я понаблюдала в Словакии , как семьи спокойно вакцинируются и не делают из этого проблемы.
моя подруга, врач- эндокринолог, говорит что лучше успеть вакцину сделать , пока не пошли сезонные вирусы ,
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15.09.2021 00:57 Ответить
Каждый сам делает свой выбор. Это его право.
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15.09.2021 01:00 Ответить
Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему - отсутствие национального реестра вакцинированных. В стране фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации. Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин, что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности. На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 8%, что есть наинизший показатель в Европе. (с)
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14.09.2021 23:14 Ответить
Зачем вы пишите бредятину? Есть реестр вакцинированных один раз, есть реестр вакцинированных дважды...
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14.09.2021 23:47 Ответить
для любителей бредятины от Зевласти повторяю - реестра НЕТ !!!
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14.09.2021 23:57 Ответить
Игорёчек!!А как же ты в Дії можешь получить код...если нет реестра? Может пора включать мозг на простейшие действия?
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15.09.2021 01:17 Ответить
Дия в ЕС ни канает... обьяснить популярно почему ?!
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15.09.2021 13:52 Ответить
Для тех...кто упорно не хочет выходить из бронепоезда! При пересечении границы в нескольких аэропортах Европы крайние две недели достаточно открыть приложение в смартфоне, которое сканируют и у Вас никаких проблем с пересечением границы. Сверяют правда с паспортом. Аналогично и в Малайзии... На вопрос о ПЦР тестах экипажа, были предоставлены данные из Дії и вопросов не возникло. В экипаже тоже есть пару упоротых...которые сдавали тесты перед вылетом. Лично для Вас. До 1 января все члены лётных экипажей , выполняющих международные полёты должны быть привиты, иначе летать не будут. Основными документами , подтверждающим вакцинацию является приложение в Дії или же документ с QR-кодом. Судя по Вашим размышлениям... у членов лётных украинских экипажей это катит...а у украинских пассажиров не катит?
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15.09.2021 14:33 Ответить
.. и кстати ..повторный вопрос!! ?? Игорёчек!!! А как получают QR-код, если нет рееестра!? Это был вопрос... а не Ваше популярное объяснение того...о чём Вы и близко не знаете...))))
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15.09.2021 14:36 Ответить
Повторю для тугодумов - ЕС заподозрила махинации с Дией(это я про то что ВСЮ базу данных Дии слили в инет) , но дали отсрочку чтобы не закрывать границы для Украины..Инфа в Дие не является ковид-сертификатом или ковид-паспортом, но его можно показать при пересечении границы. И там указывается только информация о прививках...
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15.09.2021 23:46 Ответить
..ох как ты крутанулся.... ну просто виртуоз по спрыгиванию!!))) Это ж надо такое придумать. Да всё равно ты выглядишь клоуном... пытающимся выкрутиться. Так базы данных Дії нет!!! для любителей бредятины от Зевласти повторяю - реестра НЕТ !!! Не ты ли это наваял..а??? Ресстр прививок по ковиду ..это уже не база? Как же туда попала информация..позволившая получить QR-код? ...Никто не слышал о махинациях в системе ... А вот Игорёк Мохов всё знает. Даже Европа отсрочку дала...)))) Ты откуда вещаешь...убогий? Ты и понятия не имеешь..как сейчас в Европе пересекают границы. )))
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16.09.2021 00:26 Ответить
повторю еще раз - база вроде бы и есть но ее по факту нет.. ЕС только немного копнули и поняли что там сплошной фейк.. но промолчали и временно как бы признали..ВРЕМЕННО !!!
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16.09.2021 00:30 Ответить
..ну откуда ты убогое... это взял..что временно!! Кто там копал? Что ты херню откровенную несёшь? Ну не придумывай бредятину. Ну не хочешь вакцинироваться... не вакцинируйся..сиди в своей дыре и ной дальше. Ты даже долбень не понимаешь о чём речь!! Код показывает твой сертификат.. и факт твоей вакцинации....и этого ЕС достаточно. база вроде бы и есть но ее по факту нет..... Игорёк вроде умный ..а по факту думать то совсем не способен... А уж придумывать взаимоисключающие бредовые факты ..мастер!!!)))) Давай Дорогой... будь здоров. Общение с слабоумными утомляет!!!
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16.09.2021 00:44 Ответить
..а что ещё должно указываться в QR-коде? Ты ..убогий.. его можешь получить..сделав прививки... переболев и получив документ что ты болел...и тебя зарегистрируют в базе и никаких проблем с кодом нет. Но болеть то надо с контролем доктора.... или в больничке..или дома но с контрольными результатами..который зафиксирует доктор . Он же данные в базу внесёт. . А не просидеть дома... получив положительный тест... тупо отлежаться и забыть. Тут фокус не прокатит. Даже если бумажки принесёшь. Люди делают первую прививку за границей... вторую в Украине... и получают код. Хотя что тебе объяснять...)))) Ты же даже думать не пытаешься.....
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16.09.2021 00:38 Ответить
я сделал самую качественную прививку - я переболел... и еще раз повторю - дия - это муйня !!! от нее проблем еще будет столько что Украина потеряет безвиз благодаря этим ЗеПоцам !!.. у меня все!!
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16.09.2021 00:44 Ответить
..не надо меня убеждать в идиотизме зелёных. Без тебя знаю. Ничего Украина не потеряет. Зепадаль исчезнет ... и всё наладится... если ублюдки не проголосуют массово за ОПЗЖ.... Вот тогда и Дію и безвиз точно можно будет засунуть в задницу. А решите ехать за кордон... вот тогда и вспомните свой отчаянный бред о этом приложении. Она работает и слава Богу.
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16.09.2021 00:47 Ответить
вот же ИЗВОРОТЛИВЫЕ УРОДЫ:

Когда им выгодно, они заставляют людей ЕЖЕГОДНО подтверждать пожизненную инвалидность.

А когда не выгодно, они сертификаты на вакцинацию, что эффективна всего пол года, продлевают в ДВА РАЗА дольше.

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14.09.2021 23:18 Ответить
Т.е. стремную Дию уже типа надо всем за положняк устанавливать? Классика - про Дию уже никто и не писнет, это уже типа само собой разумеется... Мда, понравился опыт китайских товарисчей по загонянию стада в цифровой концлагерь...Чо следующее? Карта социальной лояльности? Баллы гражданина?
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15.09.2021 01:59 Ответить
Так получается, что "Дія" это тоже вакцина???!!!

Я думаю, что (если это не ошибка в статье) хотят загнать всех в "Дію" по которой легко отслеживать каждого гражданина Украины.

И встает вопрос, так какой же срок между вакцинацией??? Опять нас обманывают.

Я вторую прививку перенес тяжело (мне за 60), и читая это, решил больше не вакцинироваться, чтоб остаться в живых. А у знакомой старшая сестра после первой вакцинации попала в реанимацию. У нее болезнь Паркинсона, домашний врач зная это дал добро на прививку, после консультации с ней. В реанимации пролежала 4 дня и теперь говорят - забирайте домой лечиться, мы не знаем что делать. Попросту умирать дома, т.к. улучшения ее состояния нет. Это в Кременчуге.
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15.09.2021 09:02 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

ПОВНОЛІТНІМ ДІЄЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЩЕПЛЕННЯ, НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ВІД НИХ ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
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15.09.2021 10:04 Ответить
Спасибо за подсказку. Была консультация на безопасность вакцинации с домашним врачом. Он дал добро на вакцинацию. А в результате .... я описал выше. Я им передам Вашу ссылку (еще раз спасибо за нее).

Один только нюанс, она живет с мужем в Кременчуге, а прописана в селе Кременчугского района. Она в таком состоянии, что пока добьются, она может умереть (дай ей Бог здоровья и выжить после этого). В теории одно, а в реалиях другое. Надеюсь они не прочитают это.
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15.09.2021 10:41 Ответить
У меня было следующее осложнение. После первой прививки болела только рука в которой вкололи вакцину. А вот после второй прививки: на утро сильно болело место укола и до вечера почти полностью отказал вестибулярный аппарат. До туалета лез ползком (живу сам). Вечером , слава Богу, он фактически восстановился, но трое суток была температура за 38.

Сейчас все нормально. Но вся вышесказанная информация наводит на мысль отказаться от вакцинации, хотя я сторонник прививок. "Дід Трохим" - спасибо за подсказки.
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15.09.2021 10:56 Ответить
ПОВНОЛІТНІМ ДІЄЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ ПРОФІЛАКТИЧНІ

ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ПІСЛЯ НАДАННЯ

ОБ'ЄКТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЩЕПЛЕННЯ, НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ВІД

НИХ ТА МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
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15.09.2021 10:06 Ответить
Загоняют стадо в стойло , а потом в интернете любую информацию про любого найти можно будет ! Да и все пароли и банковские счета и разговоры ,и даже когда вы в туалет ходите, все можно будет отследить , стоит только захотеть государству и ввести это в Дiю ! А признаваться в этом людям совсем не надо , превыше всего 'безопасность государства'- а на самом деле безопасность властьимущих! Радуйтесь удобствам ,предоставляемым цифровыми технологиями , когда вам всякие паспорта электронные вживлять будут , а потом за неугодными дроны охотится будут по электронному сигналу , тогда поздно думать будет . Все к этому идет! Я не противник прогресса , но когда этот прогресс идет на ужесточение контроля над человеком , это уже не прогресс, а регресс. Раньше рабов контролировали кандалами , сейчас - электроникой.
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15.09.2021 10:11 Ответить
Как минимум, перед вакцинацией от ковида необходимо сдать анализ крови для исключения возможных побочных эффектов

Прививку следует делать в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме.

Прививаться можно, если анализ показывает отсутствие воспалительной реакции.

Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов.

Это первое. Второе - надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов

Эозинофилов должно быть не более 5%, а базофилов - не более 1%.

При повышении допустимой нормы одного из показателей вакцинацию стоит отложить,
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15.09.2021 10:19 Ответить
Надо менять эту курву Шмыгаля,полный фашизм творится прямо на наших глазах.Вели аусвайс,ограничивают права не имея законных оснований,и тут же самое главное что вакцинация не препятствует заражению и вакцинированные тоже спокойно разносят вирус!Получается что шваль Шмыгаль посягает на мое личное тело ты можешь себе это представить.А я ещё и переболел и зачем мне колоть сомнительную хрень,в Германии и Израиле тоже болеют и умирают!Короче как в 1933 году забирают еду,забрать работу = отобрать еду.Мировые фарм барыги впаривают всему миру гавно,и садят "на иглу" !.
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24.11.2021 21:29 Ответить
 
 