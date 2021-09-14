На 6-летнего мальчика в Харькове упали футбольные ворота, он госпитализирован в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства травмирования 6-летнего мальчика, который был найден без сознания на школьном стадионе и госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение поступило в полицию 14 сентября около 18:00. По словам дежурного врача, по приезду по вызову они обнаружили на школьном стадионе по улице академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

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Сведения о происшедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения