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На 6-летнего мальчика в Харькове упали футбольные ворота, он госпитализирован в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства травмирования 6-летнего мальчика, который был найден без сознания на школьном стадионе и госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На 6-летнего мальчика в Харькове упали футбольные ворота, он госпитализирован в тяжелом состоянии, - Нацполиция 01

Сообщение о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение поступило в полицию 14 сентября около 18:00. По словам дежурного врача, по приезду по вызову они обнаружили на школьном стадионе по улице академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

На 6-летнего мальчика в Харькове упали футбольные ворота, он госпитализирован в тяжелом состоянии, - Нацполиция 02

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Сведения о происшедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
В который раз? Неужели непонятно, что металлические ворота обязаны быть надежно закреплены? А на детских плащадках металлические должны быть вообще запрещены.
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14.09.2021 23:44
+3
Лучше вообще футбол запретить - от него куча травм, а ворота вообще крайне опасны для жизни, сколько случаев было, когда с разбега об них голову травмировали
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15.09.2021 00:07
+2
Там была компашка .Придавили мальчика и слиняли.Это я так предполагаю..Всякая вещь должна быть дуракоустойчива.Аксиома для всех градоначальников,но не харьковских.Далеко не первый случай похожий.Строят тяп-ляп.Дети гибнут..
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15.09.2021 06:17
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В который раз? Неужели непонятно, что металлические ворота обязаны быть надежно закреплены? А на детских плащадках металлические должны быть вообще запрещены.
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14.09.2021 23:44 Ответить
Лучше вообще футбол запретить - от него куча травм, а ворота вообще крайне опасны для жизни, сколько случаев было, когда с разбега об них голову травмировали
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15.09.2021 00:07 Ответить
Это поле точно не для дошкольников, да и скейт намекает что он там не в футбол играл.
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15.09.2021 00:37 Ответить
Ворота закрепить невозможно, точнее невозможно надёжно закрепить , разве только забетонировать. Но и оставлять все как было тоже нельзя. другая сверхопасная игрушка качели.
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15.09.2021 08:31 Ответить
УКРАIНСЬКI гойдалки
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15.09.2021 10:08 Ответить
Это случаем не те площадки,которые ассоциация футбола Украины строит в стране?
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15.09.2021 00:07 Ответить
нет, те с искусственным газоном, а эти с прорезиненного покрытия, довольно травмоопасное, но у меня в школе был асфальтированное поле, так что норм)
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15.09.2021 00:39 Ответить
ТАК bУДУВАТИ ЗАМЛО за ними щe трebа дивитись!
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15.09.2021 10:10 Ответить
было такое лет 6 назад а еще раньше погибли в селе 4 на москвиче..эх память а янык во львое а посадка юли..
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15.09.2021 01:38 Ответить
Там была компашка .Придавили мальчика и слиняли.Это я так предполагаю..Всякая вещь должна быть дуракоустойчива.Аксиома для всех градоначальников,но не харьковских.Далеко не первый случай похожий.Строят тяп-ляп.Дети гибнут..
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15.09.2021 06:17 Ответить
В Харькове настроили этих площадок везде. Задолбали.
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15.09.2021 08:22 Ответить
В Броварах когда то был подобный случай, после того все ворота жестко закрепили.
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15.09.2021 07:29 Ответить
Крепления крайне ненадёжны.
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15.09.2021 08:33 Ответить
В школе мальчик повис на футб. воротах, они упали и сильно дефлрмировали ему лицевой череп. Щас дядька взрослый, а до сих пор четко видно и по фейсу и по поведению что таки упали, так и называют его "Вася на которого вопота упали"
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15.09.2021 08:46 Ответить
И пишет коменты на цензоре под ником Propan ))
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04.01.2022 17:09 Ответить
 
 