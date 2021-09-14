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Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра могла принадлежать украинскому бизнесмену Вербонолю, - OCCRP

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра могла принадлежать украинскому бизнесмену Вербонолю, - OCCRP

Груз аммиачной селитры взорвался в порту ливанской столицы в августе прошлого года, тогда погибли более 200 человек. Теперь выяснилось, что он мог принадлежать компании Savaro Ltd, связанной с бизнесменом из Днепра Владимиром Вербонолем.

Речь об этом идет в расследовании OCCRP, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты отследили связь компании Savaro Ltd (Лондон, Великобритания), которая оформила перевозку селитры на судне Rhosus, с Вербонолем и его тестем, бизнесменом Николаем Алисеенко.

По документам сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, для перевозки аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе "Руставиазот" компанией Savaro Ltd.

Savaro Ltd и Agroblend Exports Ltd удалось связать с Вербонолем благодаря информации, найденной в электронных письмах, отправленных представителями компаний после задержания Rhosus в Бейруте.

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Журналисты пришли к выводу, что Savaro Ltd является частью бизнес-сети с центром в Днепре, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. В материале подчеркивается, что компания замаскировала свою деятельность за десятками лиц и компаний, зарегистрированных на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне.

По их данным, основанные при участии Вербоноля компании как минимум с 2001 года занимались продажей удобрений, оборудования для металлургии, а также программного обеспечения. Одной из таких компаний была украинская Savaro, созданная в 2009 году.

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Журналисты также выяснили, что в 2013 году Savaro закупила и отправила в Мозамбик – туда же, куда направлялся Rhosus, – 17 тыс. тонн аммиачной селитры тремя разными партиями.

Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра могла принадлежать украинскому бизнесмену Вербонолю, - OCCRP 01

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

Взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Куда ж без Украины, нас везде пытаются приплести одни северные пропагандоны и их верные соратники. "Мог принадлежать", а мог и нет, то ли да, то ли нет, то ли точно не знаем... А почему он там так долго стоял и каковы были условия хранения уже разобрались?
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14.09.2021 23:50
+7
Могла принадлежать Ворбонолю, но конфисковали её у Гречушкина. Журналисты походу вообще не могут понять что такое собственность, договора поставки и когда по ним сменяется собственник. Лишнее подтверждение, что журналистами становятся люди, неспособные вообще к какой либо полезной деятельности. Кроме хайпа на выдуманной или самими информации ни на что не способны.
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14.09.2021 23:54
+6
Ливанцы конфисковали селитру у Гречушкина, ливанцы не пойми как ее хранили. А виноват мифический украинец Верноль. И новый дизайн сайта гавно, деньги на ветер.
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15.09.2021 05:37
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14.09.2021 23:46 Ответить
Ворбоноль, чістА українська ХВамілія...
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14.09.2021 23:47 Ответить
Ноль всюди ноль.
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14.09.2021 23:53 Ответить
Сама селітра не вибухає. Хтось допоміг.
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14.09.2021 23:49 Ответить
Куда ж без Украины, нас везде пытаются приплести одни северные пропагандоны и их верные соратники. "Мог принадлежать", а мог и нет, то ли да, то ли нет, то ли точно не знаем... А почему он там так долго стоял и каковы были условия хранения уже разобрались?
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14.09.2021 23:50 Ответить
Мог принадлжать аразамии чере ара ГмбХ, бигусу чере бигус инфо, Меркель чере нс2-2 или рссрр через жппрвз
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15.09.2021 01:21 Ответить
Могла принадлежать Ворбонолю, но конфисковали её у Гречушкина. Журналисты походу вообще не могут понять что такое собственность, договора поставки и когда по ним сменяется собственник. Лишнее подтверждение, что журналистами становятся люди, неспособные вообще к какой либо полезной деятельности. Кроме хайпа на выдуманной или самими информации ни на что не способны.
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14.09.2021 23:54 Ответить
вместо минутного хайпа, я б лучше копнул бы эту схему поглубже, очень интересные вещи вылезли б.

Вот тут то вы были б таки на коне.

А так мне эта схема очень напоминает стиль российского Алмаз-Антея, когда отмазывался от своего Бука!
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15.09.2021 00:04 Ответить
Знову іспанський диспетчер воду каламутить...
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15.09.2021 03:11 Ответить
Ливанцы конфисковали селитру у Гречушкина, ливанцы не пойми как ее хранили. А виноват мифический украинец Верноль. И новый дизайн сайта гавно, деньги на ветер.
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15.09.2021 05:37 Ответить
кацапи почали кампанію по "відмазуванню" від селітри?
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15.09.2021 07:40 Ответить
То їхня оборудка була. Селітру завезли для терористів хезболли і далі в Сирію.
Її туди везти було заборонено через санкції. Сирійський режим з неї робить бочкові бомби і скидає на голови сирійцям з вертольотів.
Нехитрий прийом з арештом транзитного судна ті санкції обійшов.
Пізніше кацапи налагодили доставку вантажів у Сирію військовими кораблями вже без всіляких хитрощів і санкцій. Ліванський маршрут став не актуальним
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15.09.2021 09:20 Ответить
Верноболь этнический хитрец и делает то, что нужно его народу.

А как селитра взорвалась - так сразу - "украинец".

Давайте называть вещи своими именами.
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15.09.2021 09:47 Ответить
 
 