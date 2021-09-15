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Новости За рубежом
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Китай (2412) Евросоюз (15956) Боррель (600)

Отношения между Евросоюзом и Китаем становятся все более сложными. Разрыв в наших ценностях растет, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отношения между Евросоюзом и Китаем становятся все более сложными. Разрыв в наших ценностях растет, - Боррель

Отношения между Европейским союзом и Китаем с конца прошлого года изменились не в лучшую сторону и стали более сложными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"За последние месяцы многое изменилось в этих важных отношениях и не обязательно в лучшую сторону. Они становятся все более сложными", - говорится в заявлении Борреля, которое огласила во вторник в Европарламенте в Страсбурге комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен.

Боррель напомнил, что до конца 2020 года имели место позитивные шаги в развитии отношений. Стороны шли к восстановлению баланса в экономических связях и развитии "внутреннего набора инструментов для решения проблем". Это позволило завершить в декабре переговоры по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях.

Глава дипломатии ЕС дал понять, что, именно исходя из заинтересованности Китая в отношениях с Европой, страны союза согласовали санкции за нарушения прав человека против китайских чиновников в рамках глобального санкционного режима ЕС в области прав человека.

"Решение Китая ввести контрмеры, в том числе против членов Европарламента, просто за высказывания своего мнения привело к ухудшению отношений", - отметил Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель: Россия никуда не исчезнет. Нужно быть едиными и стремиться к менее конфликтным отношениям

"Китай остается все более напористой глобальной державой, которая не гнушается оказанием экономического давления на страны и субъектов, с политикой которых он не согласен. Разрыв в наших ценностях растет", - подчеркнул он.

Боррель призвал к солидарности стран ЕС. Они должны давать знать Китаю о неприемлемости определенных действий. Верховный представитель ЕС считает, что общий подход к отношениям с КНР остается в силе. Брюссель рассматривает эту державу "как партнера, конкурента и соперника".

В заявлении отмечается, что Китай для ЕС - ключевой экономический партнер и политический игрок, без которого невозможно эффективно решать глобальные проблемы. В то же время ЕС должен высказывать свое мнение, стоять на своем и не отступать в тех областях, где существуют фундаментальные разногласия, прежде всего по правам человека.

"Наша нынешняя структура отношений с Китаем полностью соответствует рекомендациям этого отчета. Наш общий подход включает в себя ключевые внешнеполитические цели, не зависящие от конкретных субъектов, такие как стратегическая автономия", - говорится в заявлении.

"Мы стремимся к международному сотрудничеству, которое сохраняет наши ценности и основанную на правилах многостороннюю систему. Мы налаживаем партнерские отношения с единомышленниками - и это выражено в стратегии ЕС по Индо-Тихоокеанскому региону", - добавил Боррель.
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Топ комментарии
+8
Вы им ещё пару современно-технологических заводиков подкинте, и не за горами то время когда вас гендероозабоченных обменяют у евроарабоазиатов на урюк и привезут как дешёвую рабсилу.
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15.09.2021 07:18
+6
А що - у євросоюзівських структурах аналітики закінчилися? Брюссель не бачить, що Китай рветься до економіко-політичної гегемонії у світі? Вони просто продовжують розвивать ту політику, яку не зміг втілить СРСР у ХХ столітті!
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15.09.2021 07:17
+3
Китайцы и так уже скупили пол Европы,какой там разрыв..
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15.09.2021 07:16
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Правила форума Совет форумчан
Китайцы и так уже скупили пол Европы,какой там разрыв..
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15.09.2021 07:16 Ответить
А що - у євросоюзівських структурах аналітики закінчилися? Брюссель не бачить, що Китай рветься до економіко-політичної гегемонії у світі? Вони просто продовжують розвивать ту політику, яку не зміг втілить СРСР у ХХ столітті!
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15.09.2021 07:17 Ответить
Вы им ещё пару современно-технологических заводиков подкинте, и не за горами то время когда вас гендероозабоченных обменяют у евроарабоазиатов на урюк и привезут как дешёвую рабсилу.
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15.09.2021 07:18 Ответить
Учите соловьиный китайский, скоро пригодится.
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15.09.2021 07:30 Ответить
Не дуже погано, як для дітлаха((( передавайте привіт шефіні баронесі ФДЛ.
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15.09.2021 07:31 Ответить
У ефрейтора красной армии Баварской Советской Республики Адольфа Гитлера в 1918 году тоже не сложились....и он ушел... в нацисты предатель краснопузых фашистов...
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15.09.2021 07:35 Ответить
Гербом Баварской республики была кстати красная звезда,а гербом красный флаг...,Совпадение? Не думаю
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15.09.2021 07:40 Ответить
По поводу Китая скажу личное мнение...,китайская экономика по факту дряхлая и одноразовая,поскольку товары очень низкого качества,а эффективность особенно китайских двигателей особенно для танков и самолетов никакая....,за тряпки ваще молчу...,после первой стирки можно выбрасывать на помойку...
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15.09.2021 07:53 Ответить
Боррель: "Разрыв в наших ценностях растет".

Простите, а у Китая и ЕС есть хоть какие-либо общие ценности? А почему г-н Боррель считает, что Китай должен исповедовать европейские ценности? Что европейская цивилизация лучше/выше/более развита, чем китайская?
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15.09.2021 08:17 Ответить
Китайці не ******* геїв.Аевропейці зараз головною цивілізаційною цінністю вважають сраку.
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15.09.2021 09:05 Ответить
Вот! Ещё один существенный повод для наложения самых суровых санкций на китайцев!
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15.09.2021 09:13 Ответить
Дійшло ? Як до жирафа на сьомий день.

Та ви шо ... Стоятимете на своєму і не відступатимете ?

Дай, Боже, нашому теляті вовка з*їсти.

"Принципові" ви наші.
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15.09.2021 08:25 Ответить
Философия построения и функционирования общества. У Китая она отработана тысячелетиями. И коммунисты к ней приспособились. Ценности исторически складывались. И их не унифицировать нужно, а вырабатывать переходные коммуникаторные программы для сосуществования.
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15.09.2021 08:33 Ответить
Вы, безусловно, правы, но дело в данном случае даже не в этом. Не слежу пристально за взаимоотношениями ЕС и Китая, Но судя по тому, что написано в этом заявлении Борреля, ЕС ввел санкции против китайских чиновников за то, что им представляется "нарушением прав человека", а эти жёлтые обезьяны вместо того, чтобы покаяться, посыпать голову пеплом и без промедления удовлетворить все хотелки белых сахибов посмели ввести контрсанкции против европейцев и даже, подумать только(!), против самих членов Европарламента - всегда и абсолютно правых и неприкасаемых! Возмутительная, совершенно неприемлемая наглость, требующая не какого-то заявления, а немедленного сурового и беспощадного ответа обнаглевшим жёлтым дикарям.

Если бы это было возможно!
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15.09.2021 08:47 Ответить
Краснопузый Ссср дохляк и краснопузый Китай,это плохая копия деревянного советского дерьма... Европа это цивилизация,демократия и экономическая мощь,котоая подкреплена частной инициативой каждого жителя ЕС....,впрочем в США тож самое.... Среди Нобелевских лауератов бв США 325 американских ученых,Германия 91,Великобритания 113,Франция 56,...Китай 8...сромно однако... для вяликаго Китая...
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15.09.2021 08:35 Ответить
Папір, книгодрукування, порох, компас...
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15.09.2021 17:48 Ответить
Кстати Китайская народная республика официально стала государством 1 октября 1949 года....,так что Манджурия это вам не США или Британия
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15.09.2021 08:46 Ответить
А чего ЕС ожидал от коммунистов?
Придавите этих комуняк!
Откажитесь от их товаров и товаров в которых есть китайские детали.
Слабо?
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15.09.2021 10:31 Ответить
Китай считает захват России вопросом времени и присматривается уже к Европе.Про какую цивилизацию говорят,если в древности Китаем называли Махачин( раскрою секрет) и он был совсем в другой части света.
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15.09.2021 10:44 Ответить
 
 