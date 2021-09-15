Украинский воин получил ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 4 нарушения "тишины", войска РФ били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Шумов враг осуществил обстрел из запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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