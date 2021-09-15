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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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ранение (3240) Донбасс (26928) ВСУ (5210) операция Объединенных сил (4176)

Украинский воин получил ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 4 нарушения "тишины", войска РФ били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 4 нарушения

За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции украинских  военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Шумов враг осуществил обстрел из запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24-летний украинский воин Демьян Данылив погиб 13 сентября в результате российского обстрела вблизи Причепиловки. ФОТО

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Чому мовчить ЗЕ?Тільки за минулу неділю ми втратили загиблими та раненими більше 30-ти воїнів а Президент тупо мовчить.Можливо не хоче мокшанам зіпсувати вибори?
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15.09.2021 07:28 Ответить
Сидіть тихо, атопутіннападьоть.(С)
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15.09.2021 07:34 Ответить
Він мовчить, бо не навчений говорити правду.
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15.09.2021 20:45 Ответить
А ответка была? И скольким,после ответки,рашистам оторвало яйца? не слышу!
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15.09.2021 07:38 Ответить
Увы, я подозреваю что к жуткому сожалению ни одного рашиста не было убито или ранено нашим огнём. Кроме двух которые позавчера ********** на мины и отправились на концерт кобздона.
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15.09.2021 08:42 Ответить
Одужуй якнайшвидше.
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15.09.2021 08:08 Ответить
Наглый 3,14здешь
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15.09.2021 09:00 Ответить
пораненому воїну якнайшвидшого одужання і повного відновлення...

його побратимам мужності і непереляканих вказівками преЗЕ командирів, здатних приймати рішення, а не перекладувати папірці...

іхтамнєтам та сєпарам - згинуть як роса на сонці...
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15.09.2021 10:04 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

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15.09.2021 13:29 Ответить
Одужання Захиснику!
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15.09.2021 14:06 Ответить
 
 