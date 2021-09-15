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21 РСЗО "Град", 47 танков и 24 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе. Таблица

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

21 РСЗО

Спецмиссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала десятки единиц военной техники войск РФ, среди которых танки, "Грады", гаубицы и БМП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 14 сентября.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему", - говорится в сообщении.

Так, Миссия зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области. 

Кроме того, были зафиксированы 47 танков на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Также признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности Миссия зафиксировала бронетранспортер в жилом квартале подконтрольного правительству района Донецкой области и 2 боевые бронированные машины в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представителям спецмиссии ОБСЕ передана нота об обстрелах со стороны войск РФ, в которых погибли четверо и ранены 13 украинских воинов, - СЦКК

21 РСЗО Град, 47 танков и 24 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе 01
21 РСЗО Град, 47 танков и 24 гаубицы: войска РФ разместили десятки единиц военной техники на Донбассе 02
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Головний кловун зазирне ***** вглаз і той втече з Домбасу.
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15.09.2021 07:41 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан та збільшувати чисельність ЗСУ.
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15.09.2021 10:44 Ответить
введи собі ділду
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15.09.2021 10:56 Ответить
Ты уже ввёл, сепаратистов во главе с Зе. По самые гланды.
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15.09.2021 11:28 Ответить
🤣
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15.09.2021 07:48 Ответить
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как миссия ОБСЕ фиксирует военную технику РФ....
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15.09.2021 08:15 Ответить
Щас писькограй их видосиками разбомбит.
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15.09.2021 08:23 Ответить
Дрібниця, головне виділити мільярди на посадку дерев і ввести латиницю. Головнокомандувач знає, що робити, збиваєте його з геніальних думок своєю війною.
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15.09.2021 08:27 Ответить
Ну я так понял мир уже наступил,да зелебобы?
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15.09.2021 08:30 Ответить
и что нам про это раSSкажет "нестаранаканфликта" и её кремлёвский убийца?
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15.09.2021 08:42 Ответить
це ж класні мішені для відпрацювання ударних безпілотників і баражуючих ***********, можна навіть випробовувати роєм, нова тенденція. 47 танків в одному місці, 47 бражуючих *********** туди випутити з розподілом цілей, і нічого орки не встигнуть і не зможуть зробити
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15.09.2021 11:01 Ответить
Обстрелы на Донбассе не утихают. Так, 14 сентября под огонь из ствольной артиллерии попал и пост наблюдения Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Об этом сообщает 10 Горно-штурмовая бригада на Facebook.

Под обстрелом оказался белый ЗИЛ центра - машина, которую видно издалека. На ее борту - надпись большими буквами о принадлежности.



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15.09.2021 11:02 Ответить
 
 