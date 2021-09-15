Есть первые признаки перемещения Аль-Каиды в Афганистан. И это только начало, - ЦРУ

Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики Аль-Каиды начали возвращаться в Афганистан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн.

"Мы уже начинаем видеть некоторые признаки возможного перемещения Аль-Каиды в Афганистан. Но это только начало, поэтому мы будем очень внимательно следить за этим", – отметил он.

По оценкам американской разведки, Аль-Каиде понадобится от одного до двух лет, чтобы восстановить способность нести угрозу для США.

Опасения, что террористическая группировка Аль-Каида может возродиться после вывода войск США из Афганистана, еще за два дня до захвата талибами страны сообщал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, государства, которые не реализовались, являются благодатной почвой для таких людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ликвидировали сына Усамы бен Ладена, - Трамп

Аль-Каида – террористическая группировка, зародившаяся в конце 1980-х годов.

Ее участники организовали множество терактов по всему миру, в том числе теракты 11 сентября 2001 года, во время которых были разрушены здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также повреждено здание Пентагона.

Тогда погибли почти 3 тыс. человек. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит во время операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы.

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

Иностранные страны начали массовую эвакуацию граждан.

Контроль аэропорта в Кабуле и воздушного движения в нем США прекратили 31 августа. В тот же день из Афганистана вылетел последний самолет с американскими силами.