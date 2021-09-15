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Есть первые признаки перемещения Аль-Каиды в Афганистан. И это только начало, - ЦРУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Есть первые признаки перемещения Аль-Каиды в Афганистан. И это только начало, - ЦРУ

Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики Аль-Каиды начали возвращаться в Афганистан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн.

"Мы уже начинаем видеть некоторые признаки возможного перемещения Аль-Каиды в Афганистан. Но это только начало, поэтому мы будем очень внимательно следить за этим", – отметил он.

По оценкам американской разведки, Аль-Каиде понадобится от одного до двух лет, чтобы восстановить способность нести угрозу для США.

Опасения, что террористическая группировка Аль-Каида может возродиться после вывода войск США из Афганистана, еще за два дня до захвата талибами страны сообщал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, государства, которые не реализовались, являются благодатной почвой для таких людей.

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Аль-Каида – террористическая группировка, зародившаяся в конце 1980-х годов.

Ее участники организовали множество терактов по всему миру, в том числе теракты 11 сентября 2001 года, во время которых были разрушены здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также повреждено здание Пентагона.

Тогда погибли почти 3 тыс. человек. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит во время операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы.

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

Иностранные страны начали массовую эвакуацию граждан.

Контроль аэропорта в Кабуле и воздушного движения в нем США прекратили 31 августа. В тот же день из Афганистана вылетел последний самолет с американскими силами.
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Топ комментарии
+5
такие ?

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15.09.2021 09:11
+3
Ну наличие в Афгане Алькаиды дает США повод, не начиная наземных операций, начать выборочные бомбардировки.

Кто не спрятался - сами себе Алькаида.
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15.09.2021 09:00
+3
Щас она через эвакуированых расползется по миру
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15.09.2021 09:19
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Туркмени з таджиками посіяли квіти для зустрічі визволилелів.
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15.09.2021 08:31 Ответить
такие ?

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15.09.2021 09:11 Ответить
Во заруба там скоро начнётся!
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15.09.2021 08:33 Ответить
а вы чем-то думали???
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15.09.2021 08:43 Ответить
Пусть лезут подальше и у наших северных друзей гемор появится и они от нас *********
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15.09.2021 08:45 Ответить
либо договорятся, ворон ворону глаз не выклюет
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15.09.2021 10:32 Ответить
Выходит что Пакистан совместно с США уделал совок в Афгане, но сейчас поддерживая афганских талибов он уже работает против США. Китай тоже один из первых договорился с талибами и в тайне их поддерживает. Стало быть пазл сложился- китайско-пакистанская ось одновременно работает против оси 'москва- Дели', и также против США. Вместе с тем Индия начала активно закупать у США и ЕС оружие.
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15.09.2021 08:47 Ответить
я думаю..скоро мы увидим новую Сирию, где все, воюют против всех....
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15.09.2021 08:48 Ответить
Ну наличие в Афгане Алькаиды дает США повод, не начиная наземных операций, начать выборочные бомбардировки.

Кто не спрятался - сами себе Алькаида.
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15.09.2021 09:00 Ответить
Щас она через эвакуированых расползется по миру
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15.09.2021 09:19 Ответить
"Когда ж работе вашей приблизится конец
весь тяжкий труд разрушит лентяй или глупец" (с) Киплинг

И здесь нет никакого расизма, генетически афганцы - "белые" и даже индоевропейцы.
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15.09.2021 09:47 Ответить
На тлі знахабнілої проведінки московського та китайськомаоїстського цариків (їхнє торжество з приводу побіди талібів, вчорашній запуск ракети на обопільному полігоні "КНДР", дипломатичний ляпас китайського царика Байденові, форсоване наповнення окупованих Донбасу та Білорусії московськими військами...) повідомлення ЦРУ звучить більш ніж красномовно! Час робить все явним! Ніхто не в силах обманути Час (бо за ним - воля самого Всевишнього).
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15.09.2021 09:48 Ответить
Т.е. ЦРУ это не предполагало, выводя войска?
ЦРУ не дебилы! Значит этого и добивались.
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15.09.2021 10:26 Ответить
********. І нащо було виходити? Скоро знову повертатись треба буде
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15.09.2021 11:12 Ответить
 
 