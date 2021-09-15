Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 сентября в мире зарегистрировали 512 992 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 937 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 226 673 731 случай инфицирования, из них 512 992 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 663 088 человек, из них 8 937 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 203,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8-ю, по летальным случаям - 18-ю и 4-ю позицию соответственно.