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Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 сентября в мире зарегистрировали 512 992 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 937 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 226 673 731 случай инфицирования, из них 512 992 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 663 088 человек, из них 8 937 за минувшие сутки.

Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 203,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября, - постановление Кабмина

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8-ю, по летальным случаям - 18-ю и 4-ю позицию соответственно.

Украина оказалась на четвертом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
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Топ комментарии
+6
Незабарои будемо на першому місці. Ми ж чемпіони, як казав Главкловун.
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15.09.2021 08:11
+3
Досить паніку розганяти. А яка Україна по смертності від діареї?
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15.09.2021 08:15
+3
Если народ будет игнорировать вакцину, первое место обеспечено.
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15.09.2021 08:17
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Незабарои будемо на першому місці. Ми ж чемпіони, як казав Главкловун.
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15.09.2021 08:11 Ответить
Возможно были бы на первом, если бы ввели обязательное регулярное тестирование. В Британии, например, школьников 2 раза в неделю тестируют, студентов 1-2 раза, некоторые компании тестируют сотрудников 2-4 раза в месяц. Поэтому и показатели выше чем в Украине.
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15.09.2021 11:17 Ответить
Та уже летальних випадках на першому місці (93 із 140 по усій Європі). "Майстри спорту з ковіду" керують державою
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15.09.2021 11:45 Ответить
Хоть чем-то зебильё сможет гордится
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15.09.2021 08:12 Ответить
Досить паніку розганяти. А яка Україна по смертності від діареї?
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15.09.2021 08:15 Ответить
Швидкоплинна, не встигаєш і подумати.
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09.12.2021 08:39 Ответить
Если народ будет игнорировать вакцину, первое место обеспечено.
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15.09.2021 08:17 Ответить
У нас в стране 73% населения - долпоепы. Думать почти некому. О какой вакцинации речь?!
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15.09.2021 08:31 Ответить
Ну хоть где-то при Зеленском мы лидируем!
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15.09.2021 08:20 Ответить
Тут еще не лидируем. А вот в чем лидируем благодаря зеленскому - обнищанию населения при сказочном обогащению ахметовых-каломойш
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15.09.2021 08:36 Ответить
Зробиби разом.
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15.09.2021 08:34 Ответить
Но, мы не остановимся! Догоним и перегоним Европу. Маски, в лучшем случае, на гениталиях носим...
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15.09.2021 08:46 Ответить
помогает?
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15.09.2021 08:50 Ответить
Судя по статистике - да. Лишь бы не чипировали.
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15.09.2021 08:51 Ответить
Надеюсь, тех кто купил/покупает себе covid-сертификаты, карма не заставит долго ждать.
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15.09.2021 08:56 Ответить
Негативна, але в принципі стабільність.
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09.12.2021 08:36 Ответить
 
 