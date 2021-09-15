COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 4600 человек, умерли - 93
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине зафиксированы 4 640 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 93 летальных случая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава.
"За сутки 14 сентября 2021 в Украине зафиксированы 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 531, медработников - 95)",- говорится в сообщении.
Отметим, что в последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался 22 мая 2021 года. Тогда за сутки заболели 4 606 человек.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1609 человек;
◾ летальных случаев - 93;
◾ выздоровели - 1858 человек.
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 33878 человек,
◾ методом ИФА - 8562 человека,
◾ экспресс-тестами - 32991 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело - 2325796 человек;
◾ выздоровели - 2225130 человек;
◾ летальных случаев - 54 550;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12342907.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
Пожалуйста, подождите...
А антиваксерам Бог в помощь.
Выпала единица или двойка - считайте, зараженному крупно повезло: не исключено, что он или она даже не заметят инфекции, переболев дома и практически без симптомов. Тройка или четверка - пациенту потребуется профессиональная помощь врачей, а возможно, и кислород. Пятерка означает тяжелую форму болезни, при которой велик риск попасть в реанимацию. Шестерка - летальный исход.
Вакцинация словно "закрашивает" точки на кубике игральной кости - так, чтобы выбросить больше четверки было невозможно в принципе. Однако бросать кости все равно придется.
Каждому. А возможно, и не один раз.
2022 - рік чіпа.
Ідею чіпа - в студію! Чи темники ще не підвезли?
Доречі, як ви собі уявляєте чіп? що повинен вміти робити цей цчіп та з чим взаємодіяти? Ви взагалі знаєте, як влаштований компьютер та чіпи, як вони гріються та скільки потребують енергії?
Подумайте, як ваш смартфон відправляє фото і відео на вишку, розташовану на відстані кілометрів, не маючи антени. Може тоді частина питань відпаде.
Аничо, что его уже более чем пиисят лет как выпускают, а? Полвека не срок, не?
Аккуратнее нада, не так толсто - при входе в магазин на рамках сканы ставят. Не ходите в крупные ТРЦ и будет вам щастье
Дальше обсуждать нет смысла...
Як прийняти сигнал в форматі GSM (на частоті понад 1.8 ГГц) від портативного передавача з вихідною потужністю 2-5 Вт на відстані кілометр крізь стіни і матеріальні перешкоди на місцевості? Причому антеною у смартфона слугує частина його мікросхеми - хто не знає.
От про що я питав.
Смерть через 21 день или более после второй дозы
458
общая смертность в период не от ковид 57 263
процент 0,8%
смотрим после и отвечаем откуда взялись цифры? от яблок отняли груши и получили сливы???Нет я понимаю вполне КАК она взялась,я считать умею, НО к чему оно?
Взять смерти от ковид (как зарегили) и вывести в процент на фоне общей смертности не от ковид ?И в одном случае получить высокий (где не привиты) в другом низкий (где две дозы) и на этих цифрах играть на стаде? Уберите с нее смерти насильства,несчасные случаи и пр. ерунду,уберите рак и хроников и цифры будут меняться очень сильно.
Образно уменьшаем смерность общую откинув аварии,пожары,утопленики и др . до 40000, и процент смертности после 21 дня и двух доз становиться под 14% а если убрать больше то и процент выше, игра цифр, ими то и загнали стадо по домам внушив страх.
В настоящее время в опорных по коронавирусу больницах Харькова лечится от опасного инфекционного заболевания 281 больной. Об этом сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. По данным городского совета, среди пациентов всего 9 человек, которые ранее были вакцинированы против COVID-19.