COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 4600 человек, умерли - 93

В Украине зафиксированы 4 640 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 93 летальных случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава.

"За сутки 14 сентября 2021 в Украине зафиксированы 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 531, медработников - 95)",- говорится в сообщении.

Отметим, что в последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался 22 мая 2021 года. Тогда за сутки заболели 4 606 человек.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1609 человек;

◾ летальных случаев - 93;

◾ выздоровели - 1858 человек.

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 33878 человек,

◾ методом ИФА - 8562 человека,

◾ экспресс-тестами - 32991 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело - 2325796 человек;

◾ выздоровели - 2225130 человек;

◾ летальных случаев - 54 550;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12342907.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.



