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COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 4600 человек, умерли - 93

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 4600 человек, умерли - 93

В Украине зафиксированы 4 640 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 93 летальных случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава.

"За сутки 14 сентября 2021 в Украине зафиксированы 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 531, медработников - 95)",- говорится в сообщении.

Отметим, что в последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался 22 мая 2021 года. Тогда за сутки заболели 4 606 человек.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1609 человек;
◾ летальных случаев - 93;
◾ выздоровели - 1858 человек.

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 33878 человек,
◾ методом ИФА - 8562 человека,
◾ экспресс-тестами - 32991 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело - 2325796 человек;
◾ выздоровели - 2225130 человек;
◾ летальных случаев - 54 550;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12342907.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о переводе Украины в "желтый" уровень карантина будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели, - Ляшко

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 4600 человек, умерли - 93 01
COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 4600 человек, умерли - 93 02
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Топ комментарии
+6
Добре було би щодня бачити статистику, скільки заразилося серед вакцинованих...
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15.09.2021 09:17
+3
Нехай щастить
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15.09.2021 08:31
+3
Не у всех.

А антиваксерам Бог в помощь.
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15.09.2021 08:57
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Правила форума Совет форумчан
С такой динамикой, скоро заберут у нас безвиз с ЕС. И будем сидеть опять взаперти.
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15.09.2021 08:29 Ответить
Нехай щастить
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15.09.2021 08:31 Ответить
Сиди дома, ****.
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15.09.2021 08:45 Ответить
Не у всех.

А антиваксерам Бог в помощь.
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15.09.2021 08:57 Ответить
Верной дорогой идем! Быстро идем! Уверенно! Это через недельку нам и безвиз, это нам и Египет с Турцией. Фули там, вируса нет.
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15.09.2021 08:43 Ответить
Почему в Днепре стабильно больше всего умерших по Украине? При этом самая лучшая по этому профилю 21 инфекционная больница полупустая, туда практически не везут никого?
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15.09.2021 08:43 Ответить
Чтобы объяснить пользу прививки просто и понятно, многие эксперты приводят аналогию с игральной костью. Ведь, заразившись вирусом, инфицированный в некотором смысле вступает в игру с фортуной и "бросает кости на стол".

Выпала единица или двойка - считайте, зараженному крупно повезло: не исключено, что он или она даже не заметят инфекции, переболев дома и практически без симптомов. Тройка или четверка - пациенту потребуется профессиональная помощь врачей, а возможно, и кислород. Пятерка означает тяжелую форму болезни, при которой велик риск попасть в реанимацию. Шестерка - летальный исход.

Вакцинация словно "закрашивает" точки на кубике игральной кости - так, чтобы выбросить больше четверки было невозможно в принципе. Однако бросать кости все равно придется.

Каждому. А возможно, и не один раз.
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15.09.2021 09:02 Ответить
У ботів нова ідея - ширятися невідомо чим цілий час. В принципі, очікувано - на фоні повальної захворюваності у самих вакцинованих країнах.

2022 - рік чіпа.

Ідею чіпа - в студію! Чи темники ще не підвезли?
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15.09.2021 09:05 Ответить
перепрошую, але де у моєму пості ви побачили призив ширятися невідомо чим? прохання процитувати! Я лише написав, що усі ми в грі, і "чіповані" і "нечіповіані"
Доречі, як ви собі уявляєте чіп? що повинен вміти робити цей цчіп та з чим взаємодіяти? Ви взагалі знаєте, як влаштований компьютер та чіпи, як вони гріються та скільки потребують енергії?
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15.09.2021 09:11 Ответить
Невідомо чим, бо хто дає гарантії від наслідків? Навпаки, ваші проблеми після вакцинації - тільки ваші. І це повально закріплюється у різних країнах на рівні законів. У нас - і так всім пофіг, що у тій вакцині, і що з вами станеться на третій день, на третій тиждень, на третій місяць...
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15.09.2021 09:27 Ответить
і, якщо я натрапив на такого обізнаного та досвіченого дописувача, як Ви, чи не підкажете, як активувати чіп, При кожному щепленні вводять різні, чи один чіп підєднується до іншого? чи вміє чіп передавати , на яку відстань та якої потужності його передавач... може його на радіоприймач в фм діапазоні можна слухати!
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15.09.2021 09:14 Ответить
Отак вам відразу все розкажи...

Подумайте, як ваш смартфон відправляє фото і відео на вишку, розташовану на відстані кілометрів, не маючи антени. Може тоді частина питань відпаде.
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15.09.2021 09:23 Ответить
а вам не спадало на думку, чого в смартфоні така велика батарея, чому він гріється та чому вишки для смартфонів розміщують сотами? Взагалі, що цікавого можна прийняти або передати в ефір навіть, гіпотетично, якби це було можливо? найпростіший передавач можна зробити навіть на одному транзисторі 315 але.. йому потрібна велика напруга - 9 в крона та відстань на яку він зможе передати , достатньо сильно гріючиссь не перевищить 100 метрів у фм діапазоні. а ще потрібнго інформацію обробляти, якось збирати, зберігати....
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15.09.2021 09:33 Ответить
Ого, смотрю тут знатоки 315х транзисторов имеются

Аничо, что его уже более чем пиисят лет как выпускают, а? Полвека не срок, не?

Аккуратнее нада, не так толсто - при входе в магазин на рамках сканы ставят. Не ходите в крупные ТРЦ и будет вам щастье
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15.09.2021 09:39 Ответить
Начнем с того, что у каждого смартфона есть антенна и без нее он никуда и ничего передаст!

Дальше обсуждать нет смысла...
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15.09.2021 09:37 Ответить
І це все?

Як прийняти сигнал в форматі GSM (на частоті понад 1.8 ГГц) від портативного передавача з вихідною потужністю 2-5 Вт на відстані кілометр крізь стіни і матеріальні перешкоди на місцевості? Причому антеною у смартфона слугує частина його мікросхеми - хто не знає.

От про що я питав.
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15.09.2021 09:53 Ответить
Добре було би щодня бачити статистику, скільки заразилося серед вакцинованих...
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15.09.2021 09:17 Ответить
Хтож вам такую даст... Хотя - можете по Израилю глянуть.
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15.09.2021 09:30 Ответить
не покажут, а если и покажут, то запутают как англичане.Вчера я писал стату англичан:

Смерть через 21 день или более после второй дозы
458

общая смертность в период не от ковид 57 263

процент 0,8%

смотрим после и отвечаем откуда взялись цифры? от яблок отняли груши и получили сливы???Нет я понимаю вполне КАК она взялась,я считать умею, НО к чему оно?

Взять смерти от ковид (как зарегили) и вывести в процент на фоне общей смертности не от ковид ?И в одном случае получить высокий (где не привиты) в другом низкий (где две дозы) и на этих цифрах играть на стаде? Уберите с нее смерти насильства,несчасные случаи и пр. ерунду,уберите рак и хроников и цифры будут меняться очень сильно.

Образно уменьшаем смерность общую откинув аварии,пожары,утопленики и др . до 40000, и процент смертности после 21 дня и двух доз становиться под 14% а если убрать больше то и процент выше, игра цифр, ими то и загнали стадо по домам внушив страх.
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15.09.2021 09:42 Ответить
виявити скільки заразилося серед вакцинованих - не просте завдання - бо в більшості випадків, або ніяких симптомів немає - людина навіть не знає, що перенесла або симптоми невеличкого ОРЗ. Однак, вирогідно, що на такому кількості щеплень буде якийсь процент людей, в кого або СНІД, про який вони не знають, або якісь захворювання аутоімунні, або проблеми з імунітетом... Тут вже ти сам, коли заповнюєш анкету, якщо збрешеш - собі лише гірше а не якомусь МОЗ
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15.09.2021 09:45 Ответить
Непростое оно оттого, что результаты могут оказацца не того... Ну тоесть выйти на самих себя можно будет... пипл не поймёт.
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15.09.2021 09:50 Ответить
Ніяке це не ОРЗ, тим більше, не безсимптомне. Ковід - це згущення крові, втрата нюху, температура і збої в роботі імунної системи. Якщо цього немає, тоді дійсно це ОРЗ.
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15.09.2021 09:56 Ответить
я хворів двічи, і скажу що згущення крові це лише наслідокю. Перший раз у лютому 20 року із втратою нюху, температурою, проблемами з нирками, відчуттям піску у очах, проблемами з печінкою... другий раз у березні - то вже трешачок був, коли тещу з лікарні з вірусом додому привезли.... от тоді вже було і згущення крові і проблеми з серцем і наднизький кіслород у крові -85 одиниць.... госпіталізувати не стали - кажуть місць немає. Та й сам не схотів - бо грошей теж пожалкував.... тож друзі лікарі витягнули
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15.09.2021 10:07 Ответить
Думаю, ми тепер будемо хворіти без кінця, вакциновані і не вакциновані, поки населення не скоротиться до потрібного організаторам цієї війни рівня.
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15.09.2021 19:19 Ответить
и умерло...
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15.09.2021 15:09 Ответить
 
 