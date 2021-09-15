СOVID-19 - самое сложное испытание для мира со времен Второй мировой войны, - генсек ООН Гутерриш
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Пандемия СOVID-19 оказалась самым сложным испытанием для мира со времен Второй мировой войны - углубила неравенство, нанесла удар по экономике и довела миллионы людей до нищеты.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, перед закрытием 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, после которой сразу начала работу 76-я, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Гутерреш поблагодарил представителя Турции Волкана Бозкира, который председательствовал на семьдесят пятой сессии, и передал молоток новому главе ГА представителю Мальдив Абдулле Шахиду.
Открывая новую сессию, Шахид заявил, что в мире распространилась "коллективная тревога и разочарование", которые не всегда связаны с пандемией.
По его словам, сейчас мир нуждается прежде всего в надежде, и ООН должна продемонстрировать людям на планете, "мы знаем об их бедственном положении", "должны прислушиваться" и "готовы работать вместе, чтобы преодолеть проблемы".
"Мы можем найти в себе мужество двигаться вперед, - добавил он, - вакцинировать мир и стимулировать более экологичное, более инклюзивное восстановления после пандемии".
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Ну кому война...а кому и мать родная...
Самым богатым из новых миллиардеров оказался генеральный директор Moderna Стефан Бансель - его состояние оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Несколько меньше (4 миллиарда долларов) - у Угура Шахина, соучредителя BioNTech, которая разработала вакцину совместно с Pfizer.
В перечне Народного альянса за вакцины упоминаются двое инвесторов-основателей и гендиректор Moderna, а также руководитель компании, которая создает упаковки для ее вакцины. Более миллиарда долларов должны и трое соучредителей CanSino Biologics, которая производит китайскую вакцину Sinopharm.
Почерк авторов налицо.
За словоблудие неплохо платят. А вы шарахните его ядрёной бонбой, может он и капитулирует. )))