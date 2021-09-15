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СOVID-19 - самое сложное испытание для мира со времен Второй мировой войны, - генсек ООН Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

СOVID-19 - самое сложное испытание для мира со времен Второй мировой войны, - генсек ООН Гутерриш

Пандемия СOVID-19 оказалась самым сложным испытанием для мира со времен Второй мировой войны - углубила неравенство, нанесла удар по экономике и довела миллионы людей до нищеты.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, перед закрытием 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, после которой сразу начала работу 76-я, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гутерреш поблагодарил представителя Турции Волкана Бозкира, который председательствовал на семьдесят пятой сессии, и передал молоток новому главе ГА представителю Мальдив Абдулле Шахиду.

Открывая новую сессию, Шахид заявил, что в мире распространилась "коллективная тревога и разочарование", которые не всегда связаны с пандемией.

По его словам, сейчас мир нуждается прежде всего в надежде, и ООН должна продемонстрировать людям на планете, "мы знаем об их бедственном положении", "должны прислушиваться" и "готовы работать вместе, чтобы преодолеть проблемы".

"Мы можем найти в себе мужество двигаться вперед, - добавил он, - вакцинировать мир и стимулировать более экологичное, более инклюзивное восстановления после пандемии".

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Автор: Ірина Дашківська
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довела миллионы людей до нищеты. Источник: https://censor.net/ru/n3288320

Ну кому война...а кому и мать родная...

Самым богатым из новых миллиардеров оказался генеральный директор Moderna Стефан Бансель - его состояние оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Несколько меньше (4 миллиарда долларов) - у Угура Шахина, соучредителя BioNTech, которая разработала вакцину совместно с Pfizer.

В перечне Народного альянса за вакцины упоминаются двое инвесторов-основателей и гендиректор Moderna, а также руководитель компании, которая создает упаковки для ее вакцины. Более миллиарда долларов должны и трое соучредителей CanSino Biologics, которая производит китайскую вакцину Sinopharm.
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15.09.2021 08:47 Ответить
То що нам робити?
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15.09.2021 08:51 Ответить
Вам не знаю...а от меня они не получат ни цента...
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15.09.2021 09:01 Ответить
То есть,не колитесь? И правильно делаете.👍
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15.09.2021 09:17 Ответить
И войну, и ковид придумали и организовали искусственно.

Почерк авторов налицо.
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15.09.2021 09:32 Ответить
"Пандемия СOVID-19 оказалась самым сложным испытанием для мира со времен Второй мировой войны - углубила неравенство, нанесла удар по экономике и довела миллионы людей до нищеты".

За словоблудие неплохо платят. А вы шарахните его ядрёной бонбой, может он и капитулирует. )))
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15.09.2021 11:29 Ответить
 
 