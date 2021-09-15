За 8 месяцев проезд в общественном городском транспорте в Украине подорожал на 24,7%. Выше всего цена билета во Львовской области, - Госстат

Цены на проезд в общественном городском транспорте выросли за 8 месяцев на 24,7% - с 5,5 гривен до 6,9 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует Цензор.НЕТ.

Самая высокая стоимость проезда в Ивано-Франковской области, где билет подорожал на 66,7% с 6,0 гривен до 10,0 гривен и Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.

Далее идут Донецкая область (подорожание на 39,5% до 9,5 гривен) и Винницкая область (подорожание на 85,6% до 8,0 гривен). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.

Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (4,0 гривен) и Херсонской областях (3,1 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

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