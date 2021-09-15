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Новости Общество
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проезд (307) транспорт (1738) Госстат (220)

За 8 месяцев проезд в общественном городском транспорте в Украине подорожал на 24,7%. Выше всего цена билета во Львовской области, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Общество

За 8 месяцев проезд в общественном городском транспорте в Украине подорожал на 24,7%. Выше всего цена билета во Львовской области, - Госстат

Цены на проезд в общественном городском транспорте выросли за 8 месяцев на 24,7% - с 5,5 гривен до 6,9 гривен.

 Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует Цензор.НЕТ.

Самая высокая стоимость проезда в Ивано-Франковской области, где билет подорожал на 66,7% с 6,0 гривен до 10,0 гривен и Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.

Далее идут Донецкая область (подорожание на 39,5% до 9,5 гривен) и Винницкая область (подорожание на 85,6% до 8,0 гривен). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.

Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (4,0 гривен) и Херсонской областях (3,1 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Читайте также: В Виннице стоимость проезда в городском транспорте выросла с 4 до 8 грн

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Бариґа мальдівскій... Апшори, апшори! Ліпєцка хвабріка...
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15.09.2021 09:05
+6
хужєнєбудєт
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15.09.2021 08:59
+4
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15.09.2021 09:14
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хужєнєбудєт
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15.09.2021 08:59 Ответить
Бариґа мальдівскій... Апшори, апшори! Ліпєцка хвабріка...
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15.09.2021 09:05 Ответить
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15.09.2021 09:14 Ответить
Це все проделки Петра. Бубочка понижає а Петро поднімае. Коли це вже закончиться?
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15.09.2021 09:25 Ответить
не, просто Бубочка в Петра превращается постепенно
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15.09.2021 10:27 Ответить
Ага, майже не помітно в уявленні дебілів...
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15.09.2021 10:45 Ответить
Особенно заметно по бюджету и отвоёванным территориям?
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15.09.2021 12:23 Ответить
Так, при Петру ціни і тарифи знижувались. Клятий бубочка...
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15.09.2021 17:51 Ответить
С сегодняшнего дня в Одессе тоже проезд 10 грн. Было 7.
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15.09.2021 09:37 Ответить
Зарплаты у нас хорошие!
Это цены в частных магазинах плохие.
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15.09.2021 10:28 Ответить
"бесплатная вакцинация"...
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15.09.2021 11:04 Ответить
 
 